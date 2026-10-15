Drinčić debituje samo što je stigao: Igrači da dolaze srećni na trening, od toga sve počinje

Radnički gostuje Radniku u Surdulici, tamo gde ove sezone niko od gostiju nije uspeo da slavi, čak ni beogradski večiti rivali, a u poslednjih godinu dana pobedili su samo, i to po jednom, Crvena zvezda, Vojvodina i Partizan. Ima Radnik šest bodova i utakmicu više od Nišlija, koje su pretposlednje na tabeli i imperative je osvajanje bod(ov)a!

“Otkada sam došao uradili smo neke stvari koje se nadam da ćemo uspeti da implementiramo u igru. Imamo ozbiljnog protivnika koji kod kuće beleži odlične rezultate. Već dugo godina grade neki sistem i imaju tu neku svoju viziju. Mi, isto tako, imamo naše planove i nadam se da ćemo uspeti da ih ostvarimo i da krenemo uzlaznom linijom što pre. Generalno, ima još puno da se igra. Faktički, čini mi se da je 45-48 bodova u opticaju do plej-ofa, odnosno plej-auta. Tako da imamo za šta da se borimo i imamo ambicije”, istakao je popularni Drina na drugoj pres konferenciji u tri dana koja je održana na Čairu.

Posle nekoliko treninga sa ekipom, da li je slika o igračkom kadru bar malo jasnija?

“Za ovako kratak period, mi smo taktičke stvari uglavnom vežbali kroz neke igre. To se na treninzima pokazalo delotvrono i kroz analizu. Sad, jedno je trening, drugo je utakmica. Ono što konstantno govorim igračima je da moraju da veruju u sebe, da imaju karakter i da imaju želju. To je prva osnova svega, da dolaze srećni na trening i da su zadovoljni. Sve ostalo je rad. Iskreno, ovo je tim koji je u ovom trenutku najbolji, bolji nemamo, da menjamo nešto ne možemo. Treba da izvučemo ono što je u ovom trenutku za nas najbitnije, a to su bodovi. Da uz bodove pravimo usput igru i da probamo da se dokopamo tog 6. decembra. I onda da vidimo dalje šta i kako.”

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Radnik obilato koristi specifičnosti svog domaćeg terena i dosta pogodaka postiže udarcima iz daljine, na to su u Radničkom sigurno obratili dodatnu pažnju...

“Ja bih rekao da su najpre opasni iz tranzicije. Oni su tim koji već duži vremenski period igra zajedno. Imaju te neke svoje šablone, svoj sistem. Sa novim trenerom došlo je takođe nešto novo. U ovom trenutku oni imaju sjajan broj bodova i protiv velikih timova nisu gubili. Imamo veliko poštovanje prema njima. Isto tako, ja verujem u ovaj tim, da ne verujem ne bih ni bio ovde. Ponovo, jedno je priča, mi možemo da pričamo do sutra, uzalud ukoliko igrači nisu spremni da to što radimo na treningu sprovedu u delo. I to je sva filozofija“.