Veliko veče hrvatskog fudbala: Posle Ajaksa pao još jedan velikan - Dinamo u 90+6 sa penala (VIDEO)

Za Anderleht je od starta igrao trenutno jedan od najboljih srpskih fudbalera, mladi Mihajlo Cvetković. Bio je je izuzetno agilan nekadašnji napadač Čukaričkog - posebno u prvom poluvremenu - ušao u nekoliko prilika, a u 21. minutu pogodio je čak i prečku. Da je u toj situaciji lopta završila iza leđa vrlo dobrog Dominika Kotarskog, pitanje je u kom bi smeru otišao ovaj okršaj.

Pozicija trenera Modrih Marija Kovačevića bila je izuzetno delikatna pred dolazak velikana iz Brisela. Nije iskusni stručnjak baš dobio ultimatum (pobeda ili razlaz), ali da mu je dobrano gorelo pod nogama, to je jasno kao dan. Treće mesto na tabeli HNL-a, poraz u derbiju od Hajduka, kiksevi u duelima sa Osijekom i Istrom; na kraju krajeva i eliminacija od Vikinga u plej-ofu za Ligu šampiona - sve je ukazivalo da bi novi neuspeh mogao da znači otkaz. Pitanje je i da li bi bod mogao da ga sačuva, imajući u vidu da nije dobio ni Ber Ševu u prvom kolu LE. Ali ovo je već druga priča.

Ako ništa drugo, kupio Kovačević sebi nekoliko dana mira...

Anderleht je bolje ušao utakmicu, delovao kao tim sa više ideja u završnici, što je potvrđeno u pomenutoj situaciji kada je Cvetković pogodio okvir gola. Koliko je Dinamo tu imao sreće još bolje ilustruje podatak da je samo nekoliko sekundi kasnije i lopta koju je ka golu poslao Oleg Rjabčuk završila na prečki?! Radi se maltene o istom napadu, samo što je u tom drugom slučaju Kotarski 'umešao svoje prste'...

Nije mnogo prošlo, a čuvar mreže Vatrenih ponovo je bio na mukama. Tristan Degref je u 29. minutu tukao glavom - ponovo se domaćin provukao.