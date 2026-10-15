Veliko veče hrvatskog fudbala: Posle Ajaksa pao još jedan velikan - Dinamo u 90+6 sa penala (VIDEO)
Vreme čitanja: 21min | čet. 15.10.26. | 23:23
Mihajlo Cvetković pogodio prečku, Anderleht se ugasio u drugom poluvremenu
Živ je Dinamo! A živ je i Mario Kovačević! Uz mnogo sreće, zahvaljujući jedanaestercu u dubokoj sudijskoj nadoknadi, Modri su savladali slavni Anderleht sa 1:0 i upisali prvu pobedu u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope, čime im značajno rastu šanse za plasman u narednu fazu takmičenja. U maksimirskog junaka po ko zna koji put u poslednjih petnaestak meseci izrastao je Dion Drena Beljo. Preuzeo je odgovornost kad je bilo najteže i pogodio sa bele tačke.
Tako je zaokruženo sjajno veče hrvatskog fudbala, pošto je u Ligi konferencije nešto ranije splitski Hajduk priredio veliko iznenađenje, savladavši četvorostrukog prvaka Evrope - Ajaks.
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Za Anderleht je od starta igrao trenutno jedan od najboljih srpskih fudbalera, mladi Mihajlo Cvetković. Bio je je izuzetno agilan nekadašnji napadač Čukaričkog - posebno u prvom poluvremenu - ušao u nekoliko prilika, a u 21. minutu pogodio je čak i prečku. Da je u toj situaciji lopta završila iza leđa vrlo dobrog Dominika Kotarskog, pitanje je u kom bi smeru otišao ovaj okršaj.
Pozicija trenera Modrih Marija Kovačevića bila je izuzetno delikatna pred dolazak velikana iz Brisela. Nije iskusni stručnjak baš dobio ultimatum (pobeda ili razlaz), ali da mu je dobrano gorelo pod nogama, to je jasno kao dan. Treće mesto na tabeli HNL-a, poraz u derbiju od Hajduka, kiksevi u duelima sa Osijekom i Istrom; na kraju krajeva i eliminacija od Vikinga u plej-ofu za Ligu šampiona - sve je ukazivalo da bi novi neuspeh mogao da znači otkaz. Pitanje je i da li bi bod mogao da ga sačuva, imajući u vidu da nije dobio ni Ber Ševu u prvom kolu LE. Ali ovo je već druga priča.
Ako ništa drugo, kupio Kovačević sebi nekoliko dana mira...
Anderleht je bolje ušao utakmicu, delovao kao tim sa više ideja u završnici, što je potvrđeno u pomenutoj situaciji kada je Cvetković pogodio okvir gola. Koliko je Dinamo tu imao sreće još bolje ilustruje podatak da je samo nekoliko sekundi kasnije i lopta koju je ka golu poslao Oleg Rjabčuk završila na prečki?! Radi se maltene o istom napadu, samo što je u tom drugom slučaju Kotarski 'umešao svoje prste'...
Nije mnogo prošlo, a čuvar mreže Vatrenih ponovo je bio na mukama. Tristan Degref je u 29. minutu tukao glavom - ponovo se domaćin provukao.
Imao je i Dinamo svoje šanse u prvom poluvremenu, ali nešto manje opasne. Velike probleme Belgijancima po levom boku pravio Arber Hodža, jedan dobar pokušaj upsao je Iker Almena, pa ipak, toliko željeni vodeći gol je izostao. Ekipe su na veliki odmor otišle s različitim raspoloženjem: gosti su imali zbog čega da budu zadovoljni, njihova igra je obećevala; s druge strane, Mariju Kovačeviću kao da se omča stezala oko vrata...
A onda potpuni zaokret u nastavku. Anderleht je izašao sa slabijom energijom, pritom - kako je vreme odmicalo kao da se postepeno gasio. Osim pokušaja Martena Vinklera i Tela Asgora - ništa.
Da bi Zagrepčani mogli da izrode nekakav poslednji udar najavio je sjajan beg Hodže u samom finišu. Svi su već bili videli udarac i loptu kako se koprca u mreži kada se Kajs Bari čudesno bacio u noge krilnom napadaču Modrih...
I onda u trećem minutu sudijske nadoknade akcija po levoj strani, ponovo Hodža, ubacivanje na drugu stativu, rezervista Dani Rodrigez iz prve hoće da odigra povratnu, Rjabčuk u želji da ukliza i spreči taj pas kači loptu rukom. Svi dižu ruke, traže penal... Sudija Grinfeld iz Izraela dobija poziv iz VAR sobe. Kaže: jeste penal.
Beljo hrabro prilazi lopti, tuče po sredini - pogađa. Njegov 13. gol na 14. utakmici sezone i velika pobeda Dinama.
Vredi pomenuti da je u pobedi Ferencvaroša nad Plzenjom od 2:1 srpski internacionalac Veljko Birmančević asistirao za prvi pogodak Mađara. Evo te situacije:
LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
Celje - Omonija 0:3 (0:1)
/Montnor 17, Tanković 59, Kulibali 84/
AZ Alkmar - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Kopmajners 49, Merdink 77pen - Forson 55/
RB Salcburg - Milan 0:4 (0:2)
/Sise 15, 32, 49, Ramos 72/
Lion - Kristal Palas 3:2 (2:0)
/Toliso 8, Nuama 45+2, Šulc 76 - Pino 50, Kamada 81/
Torense - Sanderlend 1:2 (1:0)
/Volnej 37 - Aoka 67, Sadiki 90+3/
Union Sen Žiloaz - Real Sosijedad 1:1 (0:0)
/Keita 88 - Turijentes 46/
Sparta Prag - Lilestrem 1:1 (0:0)
/Alkoser 56 - Lene Olsen 90+1/
Leh - Bajer Leverkuzen 0:4 (0:3)
/Šik 29pen, 41pen, Tilman 32, Maza 88/
Benfika - Seltik 4:1 (3:0)
/Duran 5 pen, 36, Ba 23, Pavlidis 89 - Duran 63/
Selta - Juventus 1:2 (1:0)
/Alvarez 18 - Voltemade 59, Kolo Muani 90+2/
Jagjelonija - Ararat Jermenija
Olimpik Marselj - Olimpijakos
Dinamo Zagreb - Anderleht 1:0 (0:0)
/Beljo 90+6 pen/
Ren - OFI 2:1 (0:1)
/Nagida 76, Budlal 90 - Funtas 10/
Bornmut - Šturm 3:0 (1:0)
/Evanilson 43, Rajan 76, Rodrigez 90+3 pen/
Ferencvaroš - Viktorija Plzenj 2:1 (0:0)
/Zaharijasen 49, 82 pen - Visinski 90/
NEC Najmehen - Levski Sofija 1:1 (0:1)
/Šeri 64 - Reinaldo 36/
Hofenhajm - Bešiktaš 2:3 (0:0)
/Aslani 68, Maćida 88 - Muriljo 60, Hjon Gju O 72, 79/