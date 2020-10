Počele su i južnoameričke kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Argentina je na startu jedva slomila otpor Ekvadora (1:0), Urugvaj je pogotkom Maksimilijana Gomeza u trećem minutu sudijske nadoknade slavio protiv Čilea (2:1), dok su Paragvaj i Peru podelili bodove na otvaranju (2:2).

U noći između petka i subote po našem vremenu igraju se preostale dve utakmice prvog kola, a favoriti su Brazil i Kolumbija. Šampion Južne Amerike na svom terenu u subotu (02.30) dočekuje Boliviju. Da se igra u La Pazu bio bi problem za Karioke zbog nadmorske visine od skoro 4.000 metara. Ovako u Sao Paulu, Brazilci ne bi trebalo da imaju problem sa jednom od najslabijih selekcija na kontinentu.

Selektor Tite nije mogao da računa na najjači sastav. Zbog povreda su morali da otkažu golman Liverpula Alison Beker i napadač Mančeester Sitija Gabrijel Žezus. Nejmar je sa reprezentacijom, ali se povredio na poslednjem treningu. Muče ga leđa i najverovatnije će ga Tite sačuvati za meč sa Peruom naredne nedelje u Limi.

Zvezda Pari Sen Žermena se uhvatila za leđa, a doktor nacionalnog tima Rodrigo Lasmar rekao je da je Nejmar na rehabilitaciji, da ima malog poboljšanja, ali da je rano da se kaže da li će bi spreman za start kvalifikacija za Mundijal 2022. godine.

Selektor Brazila je uigravao tim sa napadačem Flamenga Evertonom Ribeirom, koji je zamena za najboljeg brazilskog igrača. Na golu će stajati Ederson, čuvar mreže Mančester Sitija. Protivnik je takav da ko god izađe u žutim dresovima pobednik ne bi trebalo da se postavlja.

U napadu Brazila biće Filipe Kutinjo, koji je ove sezone dobio drugu šansu kod Ronalda Kumana u Barsloni. On je postigao dva gola protiv Bolivije u pobedi od 3:0 u junu prošle godine. Karioke nisu primle gol od Bolivije na poslednje četiri utakmice, uz gol-razliku 12:0.

Brazil bi trebalo da igra u sledećem sastavu: Ederson, Danilo, Markinjos, Tijago Silva, Renan Lodi, Kazemiro, Daglas Luiz, Everton, Kutinjo, Nejmar (Everton Ribeiro), Firmino.

Kolumbija u Barankilji u subotu (01.30) dokuje Venecuelu, jedinu selekciju sa tla Južne Amerike koja se nikada nije palasirala na Svetsko prvensrtvo. Domaćina raduje sjajna forma Hamesa Rodrigeza, koji igra fantastično u dresu Evertona posle godina stagnacije u Realu. Iskunsi stručnjak Karlos Kejroš ima slatke muke, posebno u napadu. Tu je i dalje iskusni napadač Galatasaraja Rademel Falkao, kao i tandem Atalante Duvan Zapata i Luis Murijel.

Venecuela će biti silno oslabljena na startu kvalifikacija za Mundijal 2022. godine. Najbolji igrač Salomon Rondon nije dobio dozvolu Dalijena da napusti Kinu zbog straha od virusa korona.

"Danas sam daleko od svojih saigrača u reprezentaciji iz razloga koji su van moje kontrole. Klub kojem pripadam, Dalijen, odlučio je da me ne pusti na okupljanje. Svi u svetu prolazimo kroz teška vremena i razumem to, ali ni to ne može da promeni ljubav koja osećam prema nacionalnom dresu. Napravio sam ono što je bilo u mojoj moći, ali moram da poštujem ovu situaciju. I dalje osećam strast igranja u nacionalnom timu. Nastaviću da radim i daću sve od sebe za Venecuelu“, napisao je na društvenim mrežama napadač kineskog Dalijena.

Salomon Rondon (©Reuters)

I klubovi iz MLS lige nisu dali dozvole Južnoamerikancima da napuštaju zemlju. Osim Rondona, za Venecuelu na startu kvalifikacija neće igrati i Žunior Moreno i Hose Martinez.

Kolumbija i Venecuela su prošle godine odigrala prijateljski meč. Nije bilo golova. Četiri poslednje utakmice Kolumbijci nisu poraženi (po dve pobede i remija). Nema mnogo pogodaka u duelima ove dve selekcije. Od osam prethodnih mečeva samo je jednom došao tip 3+.

Podsetimo, četiri najbolje selekcije izboriće plasman na Svetsko prvenstvo, dok će petopalasirana u baraž.

JUŽNA AMERIKA, KVALIFIKACIJE ZA SP 2022 - 1. KOLO

Petak

Paragvaj - Peru 2:2 (0:0)

/Romero 66, 81 - Kariljo 52, 85/

Urugvaj - Čile 2:1 (1:0)

/Suarez 39p, Gomez 90+3 - Sančez 54/

Argentina - Ekvador 1:0 (1:0)

/Mesi 11p/

Subota

01.30 (1,50) Kolumbija (4,00) Venecuela (7,50)

02.30 (1,05) Brazil (14,0) Bolivija (35,0)

***kvote su podložne promenama