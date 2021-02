Oko pola sata odigrao je Nemanja Radonjić za Hertu protiv Bajerna i već na svom debiju mogao da se upiše u strelce. Postigao je gol, ali je on poništen zbog ofsajda.

Prebrz je bio srpski reprezentativac u toj situaciji, a upravo je ta njegova karakteristika nešto što hvali trener berlinskog kluba, Pal Dardai.

"Može da igra na obe strane, brz je poput munje i lukav, koristi obe noge. Ima potrebnu drskost, ne plaši se kontakta", zadovoljan je bio Mađar prvim izdanjem novajlije iz Olimpik Marselja.

Radonjiću adaptaciju u berlinskom klubu olakšava prisustvo Admira Hamzagića iz Novog Pazara, Dardaijevog pomoćnika.

"Dobro se uklapa, pružiće nam brojna zadovoljstva", konstatovao je trener Herte.

A ako zaista bude tako, Bild podseća da će klub iz Berlina moći na kraju sezone da otkupi Radonjićev ugovor za 11.000.000 evra.

Pored našeg reprezentativca, za Hertu je protiv Bajerna debitovao i povratnik u nemački fudbal, Sami Kedira.

"On je već uspostavio autoritet u svlačionici i na terenu. Svi znaju da je igrao za Real Madrid i Juventus, kao i da je bio svetski šampion, tako da ga poštuju. Brzo su ga prihvatili i uklopio se, ali i sam je zaslužan za to jer je uvek na raspolaganju saigračima. Zbog duge pauze biće mu potrebno još vremena da uđe u formu, ali verujem da će nam i on mnogo značiti", istakao je Dardai.

Iskusni vezista je u Hertu stigao kao slobodan igrač u finišu prelaznog roka, posle raskida ugovora sa Juventusom u kom je bio od 2015. Prethodno je pet godina bio član Real Madrida, a u Nemačkoj je igrao za Štutgart.

Priliku za nove minute u plavo-belom dresu Radonjić i Kedira imaće u subotu baš u Štutgartu. Berlinski klub je bez pobede još od 2. januara, a na ovom gostovanju pokušaće da prekine niz od četiri uzastopna poraza i udalji se od zone ispanja.

Kvote za taj duel već su objavljene na Mozzart Betu: 2.25 je na pobedu Štutgarta, 3.20 na Hertu, a remi je 3.40.