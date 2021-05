Lete otrovne strelice na relaciji trener – uprava Vojvodine. Najmanje je bitno ko je počeo i(li) ko je kriv, ali danima traje prepucavanje čelnih ljudi i Nenada Lalatovića. Preko – medija!

Na izjava predsednika Dragoljuba Samardžića da je šefa stručnog štaba trebalo oterati pre četiri meseca, jer je zadirao u tuđe nadležnosti, uvratio je temperamentni strateg pojašnjenjem zašto završava drugi mandat na stadionu „Karađorđe“. Na istom onom na kome su navijači kačili poruke podrške baš njemu u čast.

„Ne verujem da je bilo koji trener pre mene zaslužio onakav transparent na istočnoj tribini („Sa najuspešnijim trenerom u pobede i sledeće godine, kome to smeta neka ide iz Vojvodine“). Žao mi je što odlazim iz Novog Sada. To nisam želeo, ali jeste predsednik kluba, gospodin Samardžić. Nije bilo ni vreme, ni mesto da iznosi „prljav veš“ i to u danu kad je srpski fudbal ostao bez velikog stručnjaka i čoveka, Milana Kosanovića, čime je sebi još jednom dao gol. Takva izjava mu nije bila potrebna. Razumem ga i ništa mu ne zameram. Vojvodina je veliki klub, osvojila je bod protiv Spartaka uprkos crnini i žalosti zbog odlaska Kosanovića, a imao bih šta da kažem. Sad to neću. Žao mi je Kosanovića i njegovog sina, koji je svaki dan s ocem dolazio u Veternik, jer to dete će sasvim sigurno mnogo da propati“, emotivno će Lalatović na stupcima Sportskog žurnala.

Smeta mu forma rastanka. Iako ga je sam najavio, stiče se utisak da nije očekivao razlaz na ovakav način.

„O mom statusu odlučivalo je nekoliko ljudi koje praktično i ne poznajem, niti mi je njihovo mišljenje bitno. Svi oni su prolazi, otići će, a Vojvodini iz sveg srca želim sve najbolje. Verovao sam da možemo da se plasiramo u Evropu, a tu ambiciju, izgleda, nisu delili i pojedini članovi Upravnog odbora. Svejedno im želim sve najbolje. Sada će mi biti potrebna nova energija za rad u nekom budućem klubu“.

Kom, tačno, pošto se šuška da bi mogao na klupu Rada, ako Građevinari sačuvaju superligaški status?Ž

„Imam ponuda, ali bih prvo voleo da pronađem aganžman u inostranstvu. Samo da odem odavde. Što se tiče Rada, nisam imao nikakav kontakt s njima. Ne znam odakle te informacije. Mediji svašta pišu i sve mi je to pomalo neverovatno“.

Jednako kao i da je protiv Spartaka u 37. prvenstvenom kolu morao da sastavlja tim bez pojedinih oslonaca.

„Neki od igrača nisu želeli da rizikuju, nisu dobili nove ugovore i nisu želeli da se eventualno povrede i tako ugroze karijere. Razumem ih. Zbog čega bi, uostalom, to i činili, kad ovde očigledno ne postoji nagrada za dobar rad, trofeje, rekorde i uspeh“.

Uprkos tome, veze sa Lalama su čvrste.

„Vratiću se sigurno, da sa mojom Vojvodinom osvojim titulu“, hrabro je najavio Nenad Lalatović.