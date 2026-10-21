Neverovatno: Kazna Seku trajala samo pet dana! Saša Ilić ga vratio u ekipu

Pet dana. Samo pet dana. Toliko je trajalo izgnanstvo Dembe Seka iz takmičarskog pogona Partizana. Prošle srede je pred celim kolektivom udario Nikolu Čumića, dan kasnije ga je Saša Ilić sklonio iz tima, za vikend je preskočio gostovanje u Pančevu, da bi ovog utorka bio vraćen u kadar. I niko ne sumnja da će već u subotu protiv Čukaričkog biti na terenu.

Kako je izvestio Telegraf, Senegalac se u međuvremenu izvinio, trener ga je vratio i odjednom ono što se dešavalo, kao, više ne važi. Verovatno do nekog novog incidenta, jer je krilni napadač njima sklon i pravio ih je i za vreme trenerskog mandata Srđana Blagojevića i sada kada je na klupi Saša Ilić.