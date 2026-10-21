Neverovatno: Kazna Seku trajala samo pet dana! Saša Ilić ga vratio u ekipu
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 14:10
Sada se postavlja pitanje autoriteta trenera i kako će grupa reagovati na ovaj čin
Pet dana. Samo pet dana. Toliko je trajalo izgnanstvo Dembe Seka iz takmičarskog pogona Partizana. Prošle srede je pred celim kolektivom udario Nikolu Čumića, dan kasnije ga je Saša Ilić sklonio iz tima, za vikend je preskočio gostovanje u Pančevu, da bi ovog utorka bio vraćen u kadar. I niko ne sumnja da će već u subotu protiv Čukaričkog biti na terenu.
Kako je izvestio Telegraf, Senegalac se u međuvremenu izvinio, trener ga je vratio i odjednom ono što se dešavalo, kao, više ne važi. Verovatno do nekog novog incidenta, jer je krilni napadač njima sklon i pravio ih je i za vreme trenerskog mandata Srđana Blagojevića i sada kada je na klupi Saša Ilić.
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Da li iza svega stoje uticaj menadžera, pritisak sa vrha kluba, nekoga sa strane... To je posle ovakvog razvoja događaja dalo javnosti prostor da sumnja. Jer, da se sam fudbaler setio da je pogrešio, a šef stručnog štaba ga prihvatio nazad, to teško da može da se razume, jer je prvi pravio probleme, a drugi ih tolerisao mesecima. I kako verovati da ih neće biti još?
Novčane kazne će morati da se plate. Važe i za Seka i za Čumića. Veći je problem kako će grupa reagovati na povratak problematičnog fudbalera. Osim toga, ovde se postavlja i pitanje autoriteta Saše Ilića, jer ako je sada popustio, šta očekivati u danima budućim?
Ne bi trebalo zanemariti ni ekonomski deo priče, jer je Partizan svakako planirao da proda Seka. A to neće baš uspeti po ceni koju je zamislio ako je igrač suspendovan.