Razočaravajuće se završio letnji prelazni rok za madridski Real jer glavni cilj nije ispunjen. Dolazak Kilijana Mbapea na stadion Santjago Bernabeu pomeren je za još jednu godinu posle neuspelih pregovora sa Pari Sen Žermenom oko obeštećenja koje je moglo da pređe i 200.000.000 evra. Što ne mora nužno da bude loša stvar.

Prvi čovek Kraljevskog kluba Florentino Perez nije u svetu fudbala od juče i ma koliko novca imala vodeća garnitura Pari Sen Žermena, ipak je španski biznismen malo veća mačka u svetu biznisa. Zadao je prvi udarac pariskom gigantu onog trenutka kada mu je pred očima ukrao već viđeno pojačanje Eduarda Kamavingu za nešto više od 30.000.000 evra bez bonusa. Talentovani francuski vezista dugo je bio i na dnevnom redu Realovih skauta, u međuvremenu je PSŽ isplivao kao prvi kandidat za potpis pošto je u Madridu zavrnuta slavina kada se ušlo u pandemijsku krizu, ali je pametnim poslovanjem i prodajama suvišnih igrača ovog leta ipak završen još jedan bitan posao za rekonstrukciju tima.

Pre Kamavinge dres Reala zadužio je David Alaba koji je označen kao direktna zamena za kapitena Serhija Ramosa. To što je došao bez obeštećenja značajno je pogodovalo madridskom velikanu, jer su finansije ostale stabilne uprkos tome što je Alaba dobio višu platu i bonuse, a njegovi agenti jaču proviziju za potpis.

Kilijan Mbape (©reuters)

Kilijan Mbape jeste bio prvi Realov izbor i godinama je Perezova tiha patnja, ali sve bi kockice mogle da se poslože u 2022. godini, za kada je za zakazano i otvaranje renoviranog stadiona Santjago Bernabeu. Zbog toga se u madridskim fudbalskim krugovima za 2022. govori da je godina u kojoj će novi Real Madrid dobiti novi stadion. Dosta se pričalo i pisalo o projektu preuređenja velelepnog doma Kraljevskog kluba koji bi trebalo da dobije potpuno novo ruho do kraja 2022, a prema svim javno dostupnim projektima i nacrtima biće to jedna od najmodernijih i najsavremenijih fudbalskih arena na planeti. Pravi svemirski brod.

Takav stadion zaslužuje i "svemirce" na terenu, a madridski dnevnik Marka tvrdi da Florentino Perez aktivnoradi na tome da Real Madrid dobije tim kakav zaslužuje. Tu se vraćamo na početak teksta i konstataciju da odlaganje Mbapeovog transfera nije tako loša stvar. Real je glad navijača koji preko godinu i po dana nisu videli promociju novog imena utolio Kamavingom, koji bi zajedno sa Alabom mogao da bude samo "predjelo" za ono što se najavljuje za letnje mesece 2022.

Kako je uspeo da sačuva ogromnu sumu novca posle neuspelog pokušaja da angažuje Mbapea, Perez narednog leta sve karte baca na kupovinu Erlinga Halanda! Nije tajna da norveški golgeter želi samo u Real Madrid kao najveći klub na svetu ili Mančester Siti u kojem je svojevremeno nastupao njegov otac, pa tako prvi čovek Blankosa želi da iskoristi momentum, baci karte na sto i aktivira jednu od najvećih transfer bombi u fudbalskoj istoriji. Sigurno ne pod uslovima koje je halapljivi agent Mino Rajola izneo ljudima iz Čelsija kada je za Halanda tražio platu od 50.000.000 evra godišnje, još 40.000.000 evra za njegovu proviziju i obeštećenje od 180.000.000 evra. Što je naravno Čelsi odbio i potom doveo Romelua Lukakua, Rajolinog odbeglog klijenta. Jedan od najmoćnijih menadžera na svetu zna da s Realom nema takvih pregovora, ali svakako ni on, kao ni Haland, ni Dortmund neće ostati kratkih rukava.

Erling Haland (©Reuters)

Real je spreman da ispuni zahteve, sve dok oni budu bili u očekivanim granicama. Konkurenciju će verovatno imati u Mančester Sitiju koji ovog leta nije uspeo da dovede svoju prvu želju Harija Kejna, ali na Etihadu i dalje prvog gledaju ka njemu, pa snažnom Norvežaninu. Haland je odlično počeo novu sezonu i ako ovako nastavi, Dortmund bi sigurno mogao da uzme bar 150.000.000 evra, što bi Real mogao da plati jer će sledeća godina biti krajnji rok da se pronađe prava zamena za Karima Benzemu.

Francuz je nedavno stavio potpis na verovatno poslednji ugovor u Realu do juna 2023. godine. Haland bi eventualnim dolaskom narednog leta dobio priliku da se uklopi u sistem i potom od 2023. potpuno odmeni Benzemu.

Uz Halanda najveća želja ostaje Kilijan Mbape. Brzonogi ofanzivac i dalje uporno odbija da potpiše novi ugovor s Pari Sen Žermenom i svi pokušaji klupskih čelnika dosad bili su bezuspešni. Doduše, Kalifa bin Hamad al Tani, brat prvog čovek PSŽ Nasera al Kelaifija najavio je za oktobar novu rundu pregovora s Mbapeovim agentima, a klub navodno neće žaliti novac da ga zadrži. Pominju se sulude svote novca, ali iz Mbapeovog okruženja i dalje stižu uveravanja da će on narednog leta postati Kraljević. Ističe mu ugovor, već od januara biće slobodan da pregovara otvoreno s kim god želi, a u Parizu su ovog leta povukli rizičan potez i odbili 200.000.000 evra za igrača u poslednjoj godini ugovora, s namerom da pokušaju da naprave preokret. U slučaju neuspeha PSŽ gubi i igrača i ogroman novac.

Pol Pogba (©Reuters)

Na kraju, Real planira još jedno bombastično pojačanje narednog leta od nula evra - Pola Pogbu. Još jedan francuski reprezentativac dobro je poznato ime u tefteru Realovih ljudi, još iz prvog mandata Zinedina Zidana. I Pogbi ugovor s Mančester junajtedom ističe u junu 2022, a prema sadašnjim informacijama nema nameru da isti produžava uprkos želji Olea Gunara Solskjera. On je takođe Rajolin igrač, što bi znatno moglo da olakša Realu posao tokom pregovora koji su u ovom trenutku neminovni. Pogba navodno želi novi izazov, Realu je potrebno osveženje u veznom redu pošto su Luku Modrića stigle godine, pa se to čini kao idealan spoj.

Iako nije bilo velikih poslova ovog leta, Real je dosta uradio kako bi zadržao okosnicu tima za budućnost. Produženo je čak sedam ugovora – Lukasu Vaskezu (2024), Naču (2023), Daniju Karvahalu (2025), Tibu Kurtoi (2026), Fedeu Valverdeu (2027) i već pomenutom Benzemi. Osmi je Modrićev potpis, ali očekuje se da će on narednog leta otići kao slobodan igrač zajedno sa Marselom, Geretom Bejlom i Iskom, koji takođe ostaju bez ugovora.

Što se novog stadiona tiče, on će biti zvanično otvoren do kraja sledeće godine, a već sada svetlost dana ugledale su cene karata. Za one sa članskom kartom dnevne karte biće od 28 do 112 evra, dok će za sve ostale one iznositi od 35 do 140 evra po utakmici.

