MARKO DMITROVIĆ 6 – Nema mu se šta staviti na dušu. Kod golova zaista nije mogao ništa da učini, nije ni pipnuo loptu. Imao je jednu odličnu odbranu na 0:0 kojom je sprečio Dzjubu da dovede Ruse u vođstvo, ali mu se napadač Zbornaje kasnije dvostruko revanširao.

NIKOLA MILENKOVIĆ 6 – Ispada najbolji od trojice štopera, jer je imao najmanje grešaka. Suštinski, nijednu upadljiviju, mada je s njegove strane bilo i manje posla. Očekivalo se da malo više učestvuje u igri i pomogne Lazoviću...

NIKOLA MAKSIMOVIĆ 5 – Potop. Nekih pola sata je bio najbolji u defanzivnom triju, lepo je zatvorio i rešio nekoliko situacija, ispravio tuđih grešaka, a onda se prvi put okliznuo, pa ga je Dzjuba nagazio i sve je otišlo dođavola. Za gol i po snosi krivicu, pošto je kod penala uvalio „kosku“ Pavloviću lošim izbacivanjem glavom. Veče za zaborav. Što brži zaborav.

STRAHINJA PAVLOVIĆ (do 64.) 5,5 – Debi u reprezentaciji Srbije neće po dobrom pamtiti. Jeste pokazao hrabrost, veliku želju, borbenost, sve ono po čemu ga pamtimo iz Partizana, ali najpre je napravio veliki kiks kada je probao da iznese loptu na protivničku polovinu, da bi potom skrivio penal, jer je zakasnio da startuje. Doduše, tu pola krivice ide na račun drugog igrača. Uglavnom, dobra škola na vatrenom krštenju.

DARKO LAZOVIĆ 6,5 – Jedan od najboljih večeras. Upisao je asistenciju, kod te akcije sve je odradio školski, Mitroviću je ostalo samo da podmetne nogu. I pre toga je Lazović imao i dobrih poteza, prodora, tačnih rešenja, utisak je da je tim morao malo više da igra po njegovom boku.

FILIP KOSTIĆ 6 – U nekoliko navrata sve je Kostić uradio dobro, ubacio se s boka, ušao u šesnaesterac, a onda je taj završni pas bio pogrešan, netačan, nedovoljno jak. Imao je jednu takvu dobru akciju, kada je skrojio šansu Milinković-Saviću, ali na tome je ostalo. Ume on i mnogo bolje centaršuteve sa distance da pošalje, koji pogađaju u trepavicu. I njih je nedostajalo.

NEMANJA GUDELJ 6,5 – Sasvim korektna partija. Nekoliko sitnih grešaka, koje je stigao da ispravi, ali osim toga bio je tačan u postavljanju, u korigovanju tuđih propusta, u zatvaranju prostora kroz sredinu, u čuvanju lopte dok se ne nađu bolja rešenja.

NEMANJA MAKSIMOVIĆ (do 85.) 6 – Ni tamo, ni ovamo. U ovoj formaciji na njegovim plećima će u najvećoj meri biti da nosi loptu kroz linije do ofanzivaca, a u Moskvi mu to nije najbolje uspevalo. Na kraju je zakasnio i da izađe na Karavajeva, koji je sjajnim udarcem pogodio za 2:0.

SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ (do 64.) 5,5 – Skoro da ga nije bilo u igri. Više se isticao u polemikama sa sudijama oko svakog auta, nedosuđene (nepostojeće) ruke, lopta ga nikako nije slušala... Imao je dobru šansu u prvom poluvremenu, šutirao je pored gola. I to bi, otprilike, bilo sve.

DUŠAN TADIĆ 6 – U stvari, kad bi mogla neka ocena između šest i šest i po. U prvom poluvremenu mu baš ništa nije polazilo za nogom, jednom je imao priliku da pobegne Rusima i izađe sam na golmana, ali mu je pobegla lopta. Tek posle primljenog gola se razigrao, počeo da muči Ruse, imao je dobrih poteza, jedan odličan udarac. Nedorečeno, ali Tadićeva fudbalska pauza je bila najduža od svih na terenu, on od marta nije odigrao takmičarsku utakmicu.

ALEKSANDAR MITROVIĆ 6,5 – Osma uzastopna utakmica na kojoj je Mitrović postigao gol za Srbiju. Na tih osam, ovo mu je 12. pogodak. Za njega, dakle, nema zime. Nije briljirao na terenu, mada nije ni dobio nešto mnogo lopti, ali se našao na pravom mestu da ponovo zatrese protivničku mrežu.

IZMENE

ALEKSANDAR KOLAROV (od 64.) 6 – Probao je da ulaskom u igru unese malo živosti, išao je i napred, šutirao sa više od 30 metara... Za primljene golove nije kriv, ali nije uspeo ni da popravi situaciju na terenu.

FILIP ĐURIČIĆ (od 64.) 6 – Krenuo je lepo, imao je solo prodor ili dva, dobro je kontrolisao loptu, uneo pometnju u odbranu Rusije, a onda je sve pokvario neverovatnim promašajem kada je bio sam ispred golmana i mogao da ga pita gde da mu šutira.

ADEM LJAJIĆ (od 85.) – Premalo na terenu za ocenu.

SELEKTOR

LJUBIŠA TUMBAKOVIĆ 6

Znali smo da je rešio da promeni formaciju, svi smo pozdravili prelazak na sistem sa trojicom igrača u poslednjoj liniji, pa bi bilo neozbiljno konstatovati sada da je to neka greška. Dva od tri primljena gola su plod katastrofalnih individualnih kikseva, čistih poklona, što ne može da se stavlja na dušu selektoru. Uz to, dobio je igrače od kojih neki mesec-dva, čak šest, nisu odigrali utakmicu. To su objektivne okolnosti koje ne mogu da se stave kao teret Tumbakoviću.

Srbija je meč počela dobro, kontrolisala je loptu i igru i to će, verovatno, biti osnova na kojoj će se graditi za naredni period.

Ali, Srbija je i sama sebe udavila i sama sebi pravila velike probleme jako sporom igrom, besomučnim dodavanjima zadnjih veznih i štopera, morem pasova unazad iz kojih su se često rađali samo problemi, greške u opasnim zonama ispred šesnaesterca. Protok lopte mora da se mnogo ubrza, u protivnom Tadić i Sergej će više vremena provesti gledajući utakmicu, nego je igrajući.

Posle izdanaja u Moskvi deluje da Orlove čeka baš dug put dok ne nađu prava rešenja u novom sistemu igre. A, opet, Norveška je tu, pred vratima.