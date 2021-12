Oči na Da Lužu, uši u Minhenu: Prestiž i 12.400.000 evra u igri

Vreme je za svođenje računa u Grupi E evropske elite. Benfika treba da pobedi Dinamo Kijev i istovremeno mora da se nada Bajernovoj pomoći. Samo tako može do plasmana u nokaut fazu Lige šampiona. Barselona je dva boda daleko od Portugalaca i ima sve u svojim rukama, ali i ona brine jer joj samo trijumf u Minhenu garantuje proleće u najznačajnijem kontinentalnom nadmetanju. To je lakše reći nego uraditi, svakako.

Lisabonski Orlovi nedavno su upali u blagu krizu, ali su i dalje na dobrom putu u Ligi šampiona. Posle dva neprijatna debakla protiv minhenskog Bajerna (0:4, 2:5), portugalski tim je remijem bez golova u Barseloni zadržao šanse za nastavak takmičenja u konkurenciji milionera. Priprema za duel nije dobro prošla, jer je Benfika u petak poražena u važnom meču na vrhu prvenstvene tabele i izgubila je na svom terenu od najvećeg rivala Sportinga 1:3.

21.00: (1,30) Benfika (5,80) Dinamo Kijev (12,0)

Benfika ima bar zagarantovan plej-of za najboljih 16 u Ligi Evrope, čak iako ne savlada Dinamo. Međutim, u taboru ekipe sa Da Luža ne žele da propuste ovu šansu, uprkos činjenici da izabranici trenera Žorža Žezusa na ključnu utakmicu neće otići u najboljem raspoloženju.

"Žao nam je zbog poraza od Sportinga jer nismo igrali dobro i moramo da priznamo da je protivnik bio bolji i zasluženo pobedio. Nažalost, Sporting nas je dobro namučio i posle prvog gola je dobio ogromnu psihološku prednost. Treba nam da pokažemo potpuno istu posvećenost, jer bi prelazak u sledeću fazu bio veliki uspeh za nas", istakao je Žezus.

Pomoć Bajerna je presudna za Orlove. Bez nje nema nade u uspeh. A, minhenski sastav je desetkovan, ophrvan povredama. Poruka Julijana Nagelsmana umiruje strepnje lisabonskog sastava.

"Igraćemo sa najboljim timom koji nam je na raspolaganju. Pozdrav Lisabonu, i ne brinite", rekao je Nagelsman.

No, najpre Benfika treba da uradi šta je do nje. To je prvi preduslov. Benfika se nije našla u nokaut rundi Lige šampiona od sezone 2016/17, a i tada je u grupnoj fazi vojevala boj sa Kijevljanima. Večerašnji okršaj mogao bi Orlovima da donese finansijsku injekciju u vidu 12.400.000 evra - 2.800.000 za pobedu, a 9.600.000 ako se kvalifikuje u dalju fazu, što je mali džekpot za sef lisabonskog tima.

Dinamo možda nema šansu da se domogne ni Lige Evrope, ali loviće prvu pobedu. Ukrajinski tim osvojio je jedini bod do sada u svom prvom meču upravo protiv portugalskog izazivača, sa kojim je u Kijevu remizirao bez golova.

Potom je pretrpeo četiri poraza zaredom i posle prethodnog tesnog neuspeha sa Bajernom (1:2) stekao definitivnu potvrdu da će da završi poslednji u Grupi E. S obzirom na trenutnu situaciju, ne daju mu se velike šanse da proširi svoj bodovni račun. Iako se Kijevljani prilično dobro snalaze na ligaškoj sceni, gde su tri puta uzastopno pobedili i odbrana titule svakako nije nerealna, za najvećim rivalom Šahtjorom zaostaju samo zbog lošijeg skora.

Benfika je do sada izgubila samo od Bajerna, na kolena je bacila slavnu Barselonu sa 3:0 i posle remija 0:0 na španskom tlu napravila sebi bolju startnu poziciju ukoliko naposletku budu bodovno poravnati.

U duelu ove srede Benfika mora bez srpskog reprezentativca Nemanje Radonjića, Lukasa Verisima, Rodriga Pinja i Dioga Gonsalvesa, dok momcima Mirčee Lučeskog nedostaju Suprjaha, Popov, Besjedin, Kargb i Kendžora.

IZBOR UREDNIKA

LIGA ŠAMPIONA - 6. (POSLEDNJE) KOLO

Sreda

GRUPA E

21.00: (1,65) Bajern (4,40) Barselona (5,20)

21.00: (1,30) Benfika (5,80) Dinamo Kijev (12,0)

GRUPA F

21.00: (1,45) Mančester Junajted (4,80) Jang Bojs (7,75)

21.00: (1,80) Atalanta (3,80) Viljareal (4,80)

GRUPA G

21.00: (2,50) Volfsburg (3,20) Lil (3,15)

21.00: (3,15) Salcburg (3,30) Sevilja (2,45)

GRUPA H

18.45: (6,25) Zenit (4,10) Čelsi (1,60)

18.45: (1,18) Juventus (8,00) Malme (19,0)

*** kvote su podložne promenama

Utorak

GRUPA A

Pari Sen Žermen - Klub Briž 4:1 (3:0)

/Mbape 2, 7, Mesi 38, 77 - Ric 68/

Lajpcig - Mančester Siti 2:1 (1:0) /Soboslaj 24, Silva 71 - Marez 77/

GRUPA B

Milan – Liverpul 1:2 (1:1)

/Tomori 29 – Salah 36, Origi 55/

Porto – Atletiko Madrid 1:3 (0:0)

/Seržo Oliveira 90+6pen - Grizman 56, Korea 90, De Paul 90+2

GRUPA C

Ajaks - Sporting 4:2 (2:1)

/Ale 8, Entoni 42, Neres 58, Berguis 62 - Santos 22, Tabata 78/

Borusija Dortmund - Bešiktaš 5:0 (2:0)

/Malen 29, Rojs 45+2, 53, Haland 68, 81/

GRUPA D

Real Madrid - Inter 2:0 (1:0)

/Krost 17, Asensio 79/

Šahtjor - Šerif 1:1 (1:0)

/Fernando 42 - Nikolov 90+3/

