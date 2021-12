Ovo su vremena novog fudbalskog diva: Levandovski 27 golova, svi igrači Barselone zajedno 25

Mnogo puta se tokom prethodnih desetak i više godina dešavalo da je Lionel Mesi postigao više golova u jednoj sezoni od Barsinih rivala, ali se o tom periodu samo prepričava na Nou Kampu, pošto su došla vremena novog fudbalskog diva - Roberta Levandovskog. Nesuđeni osvajač Zlatne lopte ima već 33 godine, ali se čini da se zapravo nalazi na vrhuncu karijere, što na žalost mnogih ljubitelja fudbala nije krunisano na svečanoj ceremoniji u Parizu, ali fantastičnom Poljaku niko ne može da ospori da je u ovom trenutku najubojitiji strelac svetskog fudbala.

Kada pričamo o trenutnim relacijama na najvećoj fudbalskoj pozornici dovoljno je reći da je Levandovski ove sezone postigao 27 golova u svim takmičenjima, a Barselona ukupno 25. Stoga je iluzorno pričati ko je favorit u večerašnjem okršaju na Alijanc Areni u Minhenu (21.00, RTS 1), bez obzira na to što domaćinu pobeda ništa ne znači, jer je već obezbedio plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi E, dok će Barseloni najverovatnije trebati pobeda kako bi se našla u nokaut fazi, pošto je realno očekivati da će Benfika u Lisabonu savlada indisponirani Dinamo Kijev.

21.00: Bajern - Barselona

A šta reći za Barselonu. Katalonci igraju za opstanak u Ligi šampiona i tu neku cifru od oko 20.000.000 evra, koju garantuje plasman u osminu finala, ali bi pobeda Ćavijevog tima u Minhenu u ovom trenutku objektivno predstavljala ozbiljno čudo. Koliko su Katalonci očajni u ovoj sezini potvrđuje činenica da su postigli samo dva gola u grupnoj fazi, po jedan na obe utakmice protiv Dinama iz Kijeva, što im je omogućilo da se trenutno nalaze na drugom mestu sa šest bodova i gol-razlikom 2:6.

Jasno je da je efikasnosnost jedan od osnovnih problema Barselone, Bajern je već postigao 64 gola, od čega gotovo polovinu Levandovski. Poljak je 16 dao u Bundesligi, devet u Ligi šampiona i dva u nemačkom Superkupu. Barselonina napadačka kriza jasno se poklapa sa navikom da sve napadačke akcije rešava ili u njima posreduje Lionel Mesi. Dva postignuta gola na pet utakmica nisu nikakvo iznenađenje, ako se zna da su Katalonci u dosadašnjih pet mečeva grupne faze takmičenja ukupno samo devet puta šutnuli u okvir gola svojih protivnika. Poređenja radi, Liverpul je to samo na jednoj utakmici učinio čak 13 puta. Kako bismo dalje opisali napadačku nemoć, čak četiri od tih devet udaraca izveli su defanizvci Pike i Lengle, dok je recimo Memfis Depaj uspeo da veže 435 minuta bez udarca na protivnički gol.

BARSA POSLEDNJI PUT U DRUGOM EVROPSKOM TAKMIČENJU DAVNE 2004. GODINE

Ukoliko uspe da spadne na treće mesto, Barselona će prekinuti fantastičan niz učešća u Ligi šampiona i prvi put se preseliti u drugo evropsko takmičenje od 2004. godine. Poslednji put, Katalonci su izvan elitnog takmičenja igrali u sezoni 2003/2004. kada su nastupali u Kupu UEFA i tamo elimnisana od Seltika u četvrtoj rundi.

Ukoliko padne na treće mesto nakon večerašnjih mečeva, Barselona će se preseliti u Ligu Evrope na proleće.

"Nije najbolja situacija, oni su trenutno jedan od najboljih timova na svetu. Nadamo se da neće biti psihičkih posledica od poslednjeg poraza od Bajerna. Imamo puno samopouzdanja, rekao sam igračima da zaborave sve, pritisak je na meni. Pokušaćemo da vodimo meč, da kontrolišemo loptu, ali znamo da je to veoma komplikovan rival. Izaći ćemo i pokušati da pobedimo, jer ništa drugo nije dovoljno. Trudićemo se do samo kraja, nismo razmišljali o neuspehu, nismo se pripremili za taj senario. Ako se to desi, razgovaraćemo o tome sutradan. Biuće teško, ali moramo da pokušamo da pobedimo, da dominiramo utakmicom, da napadamo, da stvaramo šanse, ali znamo da se suočavamo sa teškim rivalom", rekao je Ćavi.

21.00: Benfika - Dinamo Kijev

Julijan Nagelsman će malo promešati karte kada je u pitanju startna postava, što je prouzrokovano pre svega virusom korona, koji je malo poremetio svlačionicu, pa su van tima Jozua Kimih, Mikael Kjuzans i Čupo Moting, kao i Buna Sar, Marsel Zabicer i Josip Stanišić. Na poštedi bi trebalo da se nađe i Lukas Ernandez, koji je zaradio povredu zgloba protiv Dortmunda. Ipak, i ekipa koja će istrčati na teren, neće biti nimalo naivan protivnik. Bavarci bi trebalo da zaigraju u sastavu: Nojer - Pavar, Zule, Nijanzu, Ričards - Roka, Toliso - Sane, Miler, Musijala - Levandovski. Sa druge strane, Barselona će izvesti najbolje dostupne igrače koje ima, a to su: Ter Štegen - Dest, Arauho, Pike, Alba - Gonzalez, Buskets, De Jong - Dembele, Depaj, Kutinjo.

Benfika se remijem na Nou Kampu izborila za ovu situaciju i sada ne sme da propusti da uradi ono što je do nje, a to je da savlada poslednjeplasiranu ekipu u grupi. Nemanja Radonjić neće biti u konkurenciji za tim zbog povrede, ali čini se da Žorž Žesus ima dovoljno kvaliteta u svojim redovima da dođe do planiranog slavlja.

GRUPA F: ODLUKA PADA U UŽARENOM BERGAMU

Posle svega viđenog u grupi F Lige šampiona, najravnopravnije je to što odluka o drugom učesniku osmine finala pada u Bergamu, gde gostuje Viljareal. Sastav Đan Pjera Gasperinija prokockao je priliku u Bernu da obezbedi povoljniju situaciju pred ovaj meč, ali može je pravednije ovako. Ako je Atalanta u stanju da pobedi u ovom meču, onda joj je mesto u elitnom takmičenju i na proleće, ako nije onda joj objektivno ni nije mesto u nokaut fazi.

Daleko od toga da je Viljareal blistao. Žuta podmornica je dva puta savladala Jang Bojs, a na početku sezone remizirala sa Atalantom na svom terenu, pa će sada pokušati da odbrani bod prednosti protiv ekipe koja je drastično podigla nivo forme u poslednja dva meseca.

"Imamo samopouzdanje i želju da stignemo do cilja. Oni su jak tim, osvojili su Ligu Evrope pre nekoliko meseci. Prolaze kroz poteškoće u prvenstvu, ali ovo je drugo takmičenje. Znamo kakve poteškoće možemo da očekujemo. Utakmicu čekamo posle dobrog niza rezultata, ali moramo da poništimo poraze i pobede, ponovo krećemo od 0:0 i samo jedan rezultat nam može koristit. Odličujuću utakmicu igramo kod kuće, ali nismo sigurni da ćemo se kvalifikovati, ali nisu ni oni", rekao je Gasperini.

U drugom meču ove grupe spokojni Mančester junajted dočekuje Jang Bojs. Švajcarci imaju teoretske šanse da se domognu trećeg mesta, ali ukoliko osvoje tri boda na Teatru snova, a Atalanta savlada Viljareal. Kod domaćina od starta utakmice treba očekivati Nemanju Matića kao kapitena i komadanta veznog reda, a sa druge strane, treba očekivati da Miralem Sulejmani dobije minute u drugom poluvremenu.

GRUPA G: UJEDNAČEN KVALITET DONEO DRAMU U GRUPI "LIGA EVROPE"

Grupa G je odavno označena kao "gupa Lige Evrope", a pet kola je donelo i jasnu sliku o potpunoj ujednačenosti timova u njoj. Samo dve ekipe imaju po dve pobede na pet mečeva, to su prvoplasirani Lil i drugoplasirani Salburg, dok Sevilja i Volzburg imaju po jednu. Odluke će pasti na Red Bul Areni i Folksvagen Areni, posle čega ćemo dobiti konačan epilog.

Salcburg je ubedljivo najmlađa ekipa evropskih takmičenja, nakon tri odigrana kola je bila u odličnoj situaciji, ali je porazima u Volzburgu i Lilu pala na drugo mesto, pa sada mora da se vadi protiv ekipe, koja je po kvalitetu morala da bude na prvom mestu ove grupe.

21.00: Salcburg - Sevilja

Markos Akuna je ostao u Sevilji, a odavno je poznato da Lopetegi ne računa na b, Susa, Hesusa Navasa i Jusefa En Nesirija, tako da će biti teško doći do neophodne pobede protiv mladog i ambicioznog domaćina.

Lil je do prve pozicije došao pobedama nad Seviljom i Salcburgom u poslednja dva kola, ali da bi prošao dalje mora da ostane neporažen u Volfzburgu. Domaćin je savladao samo Salburg u prvih pet kola, ali i pored toga može da se domogne osmine finala. Ipak, ekipa Florijana Kohfelta je u prilično lošoj formi, nema pobedu na pet vezanih utakmica i to joj je ozbiljan hendikep pred meč odluke u Ligi šampiona.

GRUPA H: ČELSIJU ODBRANA PRVOG MESTA NIJE PRIORITET

Kada je u pitanju Grupa H ovogodišnje Lige šampiona, već je poznato da će u osminu final Čelsi i Juventus, a u Ligu Evrope Zenit, dok je Malme zadovoljan zbog činjenice da takmičenje neće završiti bez osvojenog boda. Čelsi u Sankt Peterburgu brani prvo mesto, povlašćenu poziciju na žrebu, ali i ubedljivo slavlje nad Juventusom na Samfordu u prošlom kolu. Ipak, Tomas Tuhel to ne stavlja kao prioritet, već tako apostrofira prvenstveni meč sa Lidsom u subotu.

18.45: Zenit - Čelsi

Stara dama je opterećena i prvenstvenom trkom u Seriji A, ali i pored toga ne bi trebalo da ima bilo kakvih problema sa Malmeom na svom terenu. Sa druge strane, Plavci da su morali da biraju gde će overavati prvu poziciju u grupi, to sigurno ne bi bila Rusija, što im u ovom trenutku predstavlja samo opterećenje.

"Problem je što sledeći meč igramo u subotu. Izgubićemo vreme za spavanje, vraćamo se u četvrtak rano ujutru, a u subotu nas čeka napeta utakmica sa Lidsom, koji se pripremao za to tokom čitave nedelje. Postoji ogromna šansa da odnorimo neke igrače i možda još važnije da damo opterećenje nekim igračima kojima su potrebni minuti i ritam", objasnio je nemački trener.

Videćemo za koje će se igrače odlučiti Tuhel, ali je izvesno da ne može da računa na povređene Čilvela, Čalobu, Kantea, Žoržinja, odnosno Kovačića, koji ima virus korona, dok su pod upitnikom Haverc i Markos Alonso.

LIGA ŠAMPIONA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Sreda

Sreda

GRUPA E

21.00: Bajern - Barselona

21.00: Benfika - Dinamo Kijev





GRUPA F

21.00: Mančester Junajted - Jang Bojs

21.00: Atalanta - Viljareal





GRUPA G

21.00: Volfsburg - Lil

21.00: Salcburg - Sevilja





GRUPA H

18.45: Zenit - Čelsi

18.45: Juventus - Malme





Utorak

GRUPA A

Pari Sen Žermen - Klub Briž 4:1 (3:0)

/Mbape 2, 7, Mesi 38, 77 - Ric 68/

Lajpcig - Mančester Siti 2:1 (1:0) /Soboslaj 24, Silva 71 - Marez 77/





GRUPA B

Milan – Liverpul 1:2 (1:1)

/Tomori 29 – Salah 36, Origi 55/

Porto – Atletiko Madrid 1:3 (0:0)

/Seržo Oliveira 90+6pen - Grizman 56, Korea 90, De Paul 90+2





GRUPA C

Ajaks - Sporting 4:2 (2:1)

/Ale 8, Entoni 42, Neres 58, Berguis 62 - Santos 22, Tabata 78/

Borusija Dortmund - Bešiktaš 5:0 (2:0)

/Malen 29, Rojs 45+2, 53, Haland 68, 81/





GRUPA D

Real Madrid - Inter 2:0 (1:0)

/Krost 17, Asensio 79/

Šahtjor - Šerif 1:1 (1:0)

/Fernando 42 - Nikolov 90+3/