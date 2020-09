Interesovao se Lacio, ranije i Everton, mediji u Saudijskoj Arabiji ga sele u Al Ahli koji vodi nekadašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević, a sada grčki ističu da je sve gotovo i da će Živković preći u PAOK. To znači da će zaigrati za bratski klub Partizana.

Kako piše Gazeta, postoji usmeni dogovor između Živkovića i PAOK-a, te da bi on uskoro trebalo da ode u Solun i podvrgne se medicinskim pregledima kako bi kompletirao transfer.

Nakon što je raskinuo ugovor sa Benfikom i pošao da potpiše za saudijski klub, pozvao ga je trener PAOK-a Abel Fereira koji ga poznaje iz portugalskog fudbala i očigledno ga je ubedio da pređe u Solun.

Živković je u kontaktu sa PAOK-om danima, a očigledno da su crno-beli iz Grčke odigrali pametno, pametnije od konkurencije, i uspeli su da izvuku "da" od Andrije i njegovo oca. Živković je bio meta Olimpijakosa u prethodnim prozorima transfera, a Abel Fereira je sada dao "OK" za dovođenje igrača kog je kontaktirao. Objasnio mu je do detalja ulogu koju mu je namenio, a očigledno je sve to što je rekao bilo dovoljno da ubedi Živkovića i da ovaj usmeno prihvati ponudu crno-belih.

Srpski levonogi fudbaler je odigrao 55 utakmica za Benfiku u šampionatu Portugalije, 16 u Ligi Evrope i osam u Ligi šampiona. Prošlog leta je bila prava ofanziva u Portugaliji na Živkovića, da je vreme da ode, ali on je sve to strpljivo sačekao da prođe, ostao u klubu i čak dočekao u poslednjih dva meseca, kada je Orlovima gorelo pod nogama i kada su gubili titulu, da se ponovo nađe na terenu.

A Bola je već pisala o tome da je Živković za rastanak od Benfike dobio 1.800.000 evra kako bi pristao na raskid saradnje. Da je ostao u poslednjoj godini ugovora, to bi Benfiku koštalo 5.000.000 evra kada se sve sračuna.

Sledeći korak je očigledno - PAOK.