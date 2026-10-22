Otišao Španac, došao Španac: Preporod Olimpijakosa sa Alguasilom na klupi
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 12:12
Crveno-beli iz Pireja bez primljenog gola na četiri poslednje utakmice. Na Karaiskakis stiže Sparta iz Praga (21.00) u trećem kolu Lige Evrope
Prvi cilj grčkog velikana prethodnog leta nije ispunjen. Holandski NEC je iznenađujuće eliminisao Olimpijakos iz borbe za Ligu šampiona. Ceh je platio Hose Mendilibar, koji je u Pirej doneo trofej Lige konferencije pre dve godine, prvi međunarodni trofej u Grčku. Stigao je novi Španac, Imanol Alguasil, dugogodišnji trener Sosijedada, i grčki vicešampion je prodisao ove jeseni.
Iskusni strateg, kome je ovo drugi pečalbarski trenerski izazov posle godinu dana u saudijskom Al Šababu, zategao je odbranu. Olimpijakos nije primio gol na četiri poslednja meča pred dolazak Sparte iz Praga u trećem kolu Lige Evrope.
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Crveno-beli jure het-trik pobeda u drugoj evropskoj ligi i plasman direktno u osminu finala (među prvih osam mesta). Prvo je pala Jagjelonija u Pireju sa 2:1 u prvom kolu, a prošle nedelje su crveno-beli osvojili Velodrom, dobili Marselj sa 1:0. I češki šampion je odličan u Ligi Evrope, ima četiri boda. Posle ubedljivog trijumfa u Jerevanu protiv Ararata sa 4:1, na svom terenu uzeli su samo bod prošle nedelje (1:1) protiv Lilestrema. Norveški tim je izjednačio u sudijskoj nadoknadi.
Alguasil ne može da računa na grčkog reprezentativca Fortunisa koji se povredio za vikend i biće van terena oko 10 dana, dok je odavno van stroja godinama najbolji strelac tima, Marokanac El Kabi. Van stroja je i krilni napadač Bejli.
Napad Olimpijakosa predvodi Ukrajinac Roman Jaremčuk koji je odmarao za vikend kada je dobijen u gostima Panetolikos sa 2:0 u Superligi Grčke. Iskusni napadač nije oduševio u Pireju, dao je samo jedan gol u sezoni, i to protiv Jagjelonije na otvaranju Lige Evrope.
Tim iz Zlatnog grada ima veliki broj izostanaka. Ne može da računa na Komba, Kofonda, Penju, Učenu, Martineza, Rajnsa, Grimalda i Karabeca. Najveće nade gosti polažu u norveškog napadača Brauta Brunesa.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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LIGA EVROPE – 3. KOLO
Četvrtak
18.45: (1,60) Dinamo Zagreb (4,20) NEC Najmehen (5,20)
18.45: (1,30) Ferencvaroš (5,30) Torense (9,50) MOZZART RELAX
18.45: (1,47) Juventus (4,70) Ren (6,50)
18.45: (6,80) Ararat Jermenija (4,80) AZ Alkmar (1,43) MOZZART RELAX
18.45: (4,70) Leh Poznanj (3,80) Sanderlend (1,72) MOZZART RELAX
18.45: (3,70) Šturm (3,70) Olimpik Marselj (2,00)
18.45: (11,0) OFI (7,00) Bajer Leverkuzen (1,22)
18.45: (1,32) Union Sen Žiloaz (5,00) Hapoel Ber Ševa (8,00)
21.00: (2,10) Hofenhajm (3,90) Lion (3,20)
21.00: (3,15) Jagjelonija (3,45) Anderleht (2,25)
21.00: (1,50) Olimpijakos (4,30) Sparta Prag (6,20) MOZZART RELAX
21.00: (1,80) Viktorija Plzenj (3,90) Levski Sofija (4,50)
21.00: (7,80) Omonija (5,20) Benfika (1,32)
21.00: (6,00) Lilestrem (4,80) Sosijedad (1,47) MOZZART RELAX
21.00: (2,75) Seltik (3,35) Selta (2,55)
21.00: (2,20) Bešiktaš (3,60) Kristal Palas (3,15)
21.00: (2,10) Bornmut (3,50) Milan (3,45)
21.00: (6,50) Celje (4,30) Salcburg (1,50) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama