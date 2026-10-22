Otišao Španac, došao Španac: Preporod Olimpijakosa sa Alguasilom na klupi

Prvi cilj grčkog velikana prethodnog leta nije ispunjen. Holandski NEC je iznenađujuće eliminisao Olimpijakos iz borbe za Ligu šampiona. Ceh je platio Hose Mendilibar, koji je u Pirej doneo trofej Lige konferencije pre dve godine, prvi međunarodni trofej u Grčku. Stigao je novi Španac, Imanol Alguasil, dugogodišnji trener Sosijedada, i grčki vicešampion je prodisao ove jeseni.

Iskusni strateg, kome je ovo drugi pečalbarski trenerski izazov posle godinu dana u saudijskom Al Šababu, zategao je odbranu. Olimpijakos nije primio gol na četiri poslednja meča pred dolazak Sparte iz Praga u trećem kolu Lige Evrope.