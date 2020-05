Otrežnjenje: Luda trampa Barselone i Juventusa – novi detalji

I dalje je malo kome jasno zašto se katalonski Sport tako naprasno izleteo sa informacijom o trampi koja je izazvala erupciju komentara. Sa sve etiketom “ekskluzivno“ drugi katalonski list objavio je senzacionalnu vest o već dogovorenom poslu Barselone i Juventusa gde će španski prvak za Nelsona Semeda dobiti Miralema Pjanića, Matiju de Šilja i 25.000.000 evra. Kako se i očekivalo, ubrzo je stigao demanti ove sulude priče...

Doduše, ne direktno iz redova dva evropska giganta, već od daleko pouzdanijih izvora informacija – Mundo Deportiva i italijanskog Skaja. Krenimo redom...

Iako ni Mundo Deportivo ne poriče da je Semedo interesantan Juventusu i da je portugalskom beku vrlo primamljiva opcija transfera u Torino, još juče je vodeći sportski dnevnik u ovoj španskoj pokrajini objasnio da je to samo ideja, ne i gotova stvar kako se konkurentski list izleteo.

Semedo jeste ključni igrač u priči, ali da bi Juventus pustio Pjanića zahteva da u transfer bude ubačen Artur Melo. Brazilac je dosad već dva puta odbio mogućnost transfera u Juventus, ali generalni direktor Stare dame Fabio Paratići insistira na njegovom potpisu. Barselona kao alternativu nudi Ivana Rakitića, ali Paritići hoće samo Artura zbog njegove mladosti i stila igre.

Senzacija iz Katalonije: Pjanić, De Šiljo i 25.000.000 evra za Semeda - dogovoreno?!

Na tu se priču nadovezao upravo Skaj, odnosno transfer guru Đanluka di Marcio uz saznanje da bi eventualna trampa za Pjanića bila potpuno odvojen posao, nevezano za Semeda. U prevodu – Artur za Pjanića ili nema ništa od transfera.

Pošto je Brazilac i dalje čvrstog stava da ne želi da menja sredinu, Barselona sprema alternativnu ponudu gde bi za Pjanića dala Žan Klera Todiboa. Paratići takođe prati igre mladog štopera u Šalkeu, gde se trenutno kali, ali pitanje je da li je baš on taj igrač u razmeni “glava za glavu“. Barselona s druge strane od Evertona ima otvorenu ponudu za Todiboa na 22.000.000 evra, plus još tri miliona na ime bonusa, ali španski prvak i dalje gleda ka Torinu i kako sa Damom može da postigne dogovor oko Pjanića. Todibo se izvesno neće vraćati u Kataloniju i pitanje je samo gde će nastaviti karijeru. I Šalke ima opciju da aktivira pravo otkupa na 25.000.000 evra, ali pitanje je da li će to učiniti zbog novonastale situacije...

S druge strane, Mali princ je definitivno na tržištu. Čelsi nudi Žoržinja u zamenu za Pjanića, što bi Mauriciju Sariju bila idealna šansa da obnovi saradnju sa omiljenim igračem, mada i PSŽ gleda svoj interes, pošto eksperimenti sa Leandrom Paredesom i Julijanom Drakslerom nisu prošli najbolje. Pominje se i varijanta da Pjanić ode u Mančester junajted kao deo transfera Pola Pogbe, što takođe nije isključeno.

Šta će biti sa Semedom? Dakle, jučerašnja varijanta definitivno otpada jer je od samog početka izgledala potpuno nerealno. Juve bi mogao Semeda da dobije eventualno tako što bi dala De Šilja i 25.000.000 evra, ali i to je sumnjiva priča jer – zašto bi Barselona dovodila beka opterećenog povredama, kada u Portugalcu ima donekle sigurnog čoveka? Opet, novčani deo ovog transfera mogao bi da bude od krucijalnog značaja u Barsimom pokušaju da angažuje Lautara Martineza, za koga je ipak spreman ugovor na šest godina (5+1) vrednosti od 7.000.000 evra po sezoni.

Ova transfer saga definitivno je probudila mnogo sumnji, ali kako je i sam Paratići nedavno potvrdio – trampi će biti. Samo, treba videti ko, kako i pod kojim uslovima...

