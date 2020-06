Ovo nije Grizmanova sezona: Javnost ga krivi za Aspasov gol, Setjena ne zanima koliko ko vredi (VIDEO)

Možda je pokazao za nijansu više od 160.000.000 evra plaćenog Filiepea Kutinja i Usmana Dembelea od 145.000.000 evra, ali ovo apsolutno nije sezona kakvu je zamišljao Antoan Grizman kada je za 120.000.000 evra Atletiko zamenio Barselonom!

Ne samo što je osmu utakmicu zaredom bez apsolutno ikakvog učinka na terenu - mada, danas je odigrao samo devet minuta - već je osvajač Svetskog prvenstva navukao gnev dela navijača Barselone zbog ponašanja kod situacije koja je direktno dovela do izjednačujućeg pogotka Jaga Aspasa u kasnoj fazi meča za konačnih 2:2.

Nedugo pošto je završena goleada u Vigu Grizman se našao na meti kritičara jer je po njihovom mišljenju jako loše reagovao na Aspasov udarac s ivice kaznenog prostora, nazivajući ga "kukavicom". O čemu se zapravo radi? Grizman je bio taj koji se nalazio skroz levo u živom zidu iz Aspasove perspektive. Osim toga što je kapiten Selte izveo perfektan slobodan udarac i vrlo lukavo provukao loptu pored barijere ispred gola i pored Mark Andrea Ter Štegena, već deluje kao da mu je Grizman još malo i olakšao posao tako što se okrenuo na bok u skoku i tako otvorio dodatnih nekoliko centimetara prostora da lopta prođe i završi u mreži. Grizman je to uradio instiktivno kako bi zaštitio telo o eventualno snažnog udarca, ali je ni kriv, ni dužan ispao žrtveni jarac u ovoj situaciji. Istina, snimak koji se pojavio posle meča nije mu išao u prilog...

Ce coup franc d’Apsas qui contourne le mur barcelonais, sous les yeux de #Griezmann, entré 8 min plus tôt pour remplacer Suarez, double buteur. Comme un symbole. #CeltaBarça pic.twitter.com/AUoveBzfYO — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) June 27, 2020

Kike Setjen nije bio zaštitnički nastrojen prema Grizmanu, mada se i sam bori s ozbiljnim kritikama zbog načina na koji Barselona igra od prestanka vanrednog stanja. Odlučio je Setjen da Grizmana ostavi na klupi posle lošeg izdanja protiv Bilbaa, ali mu je dao mogućnost da odigra poslednjih devet minuta. Sve se završilo nepovoljno po Barselonu.

Upitan o tome zašto je Grizmana ostavio na klupi i držao ga toliko dugo na ledu, Setjen je uzvratio da se radi o taktičkoj odluci, ali i da ga ne zanima da li je neko plaćen 120.000.000 evra ili ne...

“Ne obraćam pažnju na to koliko je skupo neko plaćen ili ne. Protiv Selte sam se odlučio za drugačiju postavku i druge igrače. Prošlo kolo ste me pitali zašto Ansu Fati i Riki Puig nisu igrali, sada me isto pitate za Grizmana. Ja sam taj koji donosi odluke o tome ko igra, a ko ne“, obratio se Setjen novinarima.

Setjen se žali na sreću: Fudbal nekad nije fer

Luis Suarez je postigao prva dva gola posle oporavka od operacije kolena i tako prekinuo višemesečni golgeterski post, a posle meča dobio je nezgodno pitanje – šta se dešava sa Barselonom?

“To nije na meni da odgovorim, već na trenerima, da analiziraju situaciju i zašto gubimo važne bodove kada ne igramo kod kuće. To se nije došavalo toliko često prethodnih sezona. Rivale treba poštovati. Selta ima kvalitetne igrače, imaju dobar tim koji se bori za spas sezone i u skladu s tim okolnostima se ponašaju, a gol Jaga Aspasa samo pokazuje koliki kvalitet imaju“, pecnuo je čini se indirektno Pistolero Setjena...

A Grizman? On bi verovatno hteo da što pre zaboravi ovu sezonu...