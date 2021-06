U jeku borbi na dva fronta, Partizan je proletos ostao bez Takume Asana, prvog strelca ekipe, a iznenađujući i samoinicijativni odlazak Japanca i gotovo dva meseca kasnije aktuelna je tema u Humskoj. Rastanak bez amina crno-belih, uprkos važećem ugovoru, prema najavama Miloša Vazure dobiće epilog na sudu, te generalni direktor Partizana očekuje ishod povoljan za klub.

"Asano ide na sud. Dosta klubova nas zove, voljni su da pregovaraju s nama, da ipak nešto plate. Napravio je veliku grešku. Žao mi je što je to uradio, slušao savete menadžera, a oni su želeli da naplate novac koji je trebalo da pripadne Partizanu. Zaigrali su se i to sad shvataju. Duboko smo ušli u jun, a on još nema klub. Svi zainteresovani su prethodno kontaktirali Partizan i polako odustaju od njega, jer im damo dokumentaciju i svataju da bi snosili posledice", rekao je Vazura.

Najavljeni zlazak pred lice pravde mogao bi da spreči eventualni transfer Japanca uz obešteenje.

"Ako bi platili transfer, a mi povukli tužbu, onda je normalno da ode kao da je i dalje tu. Ne mogu da pravdam igrača, njegov čin je sraman, ostavio je drugare i ekipu. Verovali ili ne, bio je plaćen redovno, nije imao osnova da ode i to će se na sudu dokazati. Dobro, Srbi uvek više vole da krive svoje, u ovom slučaju Partizan, a da hvale strance, koji su povukli neverovatan potez. Dokazaćemo da smo bili u pravu", rekao je Vazura.

Podsetimo, Asano je u Humsku stigao u avgustu 2019. godine, a klub je napustio početkom maja. Prethodne sezone Japanac je postigao 21 gol uz 10 asistencija ali je klub napustio u jeku borbi za superligaški tron i trofej u Kupu Srbije.