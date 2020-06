Partizan prodaje Stevanovića: U Humskoj čekaju najmanje 12.000.000 evra

Mada su zimskim transferom Strahinje Pavlovića u Monako stali na zelenu granu, daleko od toga da u Humskoj ne razmišljaju o novim prodajama. Već ovog leta. Bez obzira ne ime, staž i godine igrača, pa je tako već sad sazrelo mišljenje u klubu da je vreme za transfer – Filipa Stevanovića.

Mladi vezista iza sebe ima sezonu maksimalne afirmacije, za maloletnog fudbalera devet golova i tri asistencije predstavljaju više nego zadovoljavajući učinak, a u Partizanu smatraju da je predstojeći prelazni rok idealni trenutak da se takve brojke pretvore u još jedan mega posao.

Argumente takvom opredeljenju na Topčiderskom brdu pronašli su u saznanju da je krilni vezista trenutno najvredniji domaći na tržištu i da jedino on može da parira Umaru Sadiku kad je cena u pitanju. Možda i da ga nadmaši. Obično su se u ovakvim slučajevima, kad je finansijska situacija koliko-toliko stabilna, mogle čuti iz Humske poruke kako „nema prodaje“ i da talenat škole spada u kategoriju fudbalera koji bi trebalo „da nose igru Parnog valjka narednih godina“, ali ovoga puta slučaj je drugačiji i procena ljudi u Partizanu je da povoljniji tajming za prodaju momka iz „klase 2002“ neće pronaći.

Interesovanje za Filipa Stevanovića je ogromno i meri se desetinama najistaknutijih evropskih klubova. Praktično, svi koji nešto predstavljaju na kontinentalnoj sceni imaju u beležnicama ime i prezime Partizanovog bisera, koji je i ulaskom u Nišu i pogotkom u finalu kupa potvrdio talenat, samo je pitanje ko će povući konkretan potez. I u kojoj formi. Tačnije, da li će kupiti Filipa Stevanovića i odmah ga pustiti da igra za budući klub, obezbediti potpis i proslediti ga na pozajmicu u kvalitetnije takmičenje od Superlige ili ga kaparisati i ostaviti crno-belima na raspolaganju još šest meseci ili godinu dana.





Kako se može čuti, ova poslednja opcija biće i ona na kojoj će čelnici Partizana insistirati u pregovorima sa zainteresovanim stranama. Želeli bi da dobiju novac, a da se ne odreknu tako brzo igrača koji je nagovestio ogroman potencijal i zato je ideja da u pregovorima sa budućim poslodavcima izboksuju uslove nalik onima iz transfera Strahinje Pavlovića u Monako, kad su dobili dve tranše od pod 5.000.000 evra, a pride im je štoper ostao na raspolaganju do kraja ove sezone.

Što se tiče cene, iz kluba se ne izjašnjavaju javno, ali kako se nezvanično može čuti, ispod 12.000.000 evra neće pristati na prodaju Filipa Stevanovića. Zapravo, to je početna cena. Rukovodioci se vode logikom da ako su za Strahinju Pavlovića kao štopera mogli da dobiju 10.000.000 evra, onda mogu više za fudbalera koji je em godinu dana mlađi, em igra na ofanzivnijoj poziciji, odakle daje ili namešta golove. A to se posebno ceni. I plaća. Navodno bi se išlo i na bonuse, ne manje od 2.000.000, možda i cela 3.000.000 evra, pa je krajnja suma na ime obeštećenja kojoj se crno-beli nadaju okruglo 15.000.000 evra. Podsećanja radi, zimus su imali na stolu ponudu 12.000.000 evra od Nice, ali su smatrali da Filip Stevanović na transfer-skali može samo da raste. I zato sad, posle prolećne sezone začinjene sa nekoliko fantastičnih poteza i golova, zahtevaju više.

Još jedan detalj otvara vrata potencijalnom transferu Filipa Stevanovića već ovog leta. Ranije se pričalo da je jedan od ograničavajućih faktora činjenica da 25. septembra puni 18 godina i da bi kao takav svakako narednu sezonu morao da započne u Beogradu, jer FIFA zabranjuje transfere maloletnika. No, kako je pandemija virusa korona poremetila sve planove, tako će i prelazni rok na teritoriji Evrope biti produžen najverovatnije do 1. oktobra. A to onda daje više mogućnosti kupcima. Primera radi, da uopšte ne zalaze na teritoriju pozajmice. Opet, bez tog uslova teško da bi Partizan pristao na posao. Osim ako cifra ne bude baš luda. Iz kategorije onih koje se ne odbijaju.