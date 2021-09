Partizanov džekpot na Kipru za „all in“ na derbiju

Sve što je želeo, Partizan je na Kipru ostvario. Upisao je pobedu protiv direktnog konkurenta za prolaz dalje (2:0) i time sebi omogućio da već sada može da razmišlja o evropskom proleću.

Dalje, nastavio je da rešeta protivničke mreže u Evropi na svakoj utakmici do sada. Dodao je drugu utakmicu na međunarodnoj sceni bez primljenog gola. Stanojević je malo rotirao tim, pa je i pored toga Parni valjak rutinski oborio Anortozis usred Nikozije. I odmah zaseo na prvo mesto grupe.

Sve što je bilo u željama Partizana pred startni meč u Ligi konferencije, uspeo je da ostvari. Čak je trijumf mogao da bude i mnogo ubedljiviji da je golman Lorija branio malo manje dobro, a ofanzivci crno-belih pred kraj bili malo više koncentrisani ili takmičarski raspoloženi. To zabavljanje na kraju bez posledica jednako govori koliko je Stanojevićev tim bio dominantan.

Kvinsi Menig je postigao gol na evro-premijeri, Rikardo Gomeš nastavio da udara rivale kao pneumatski čekić, tako da i sa te strane sve je u Nikoziji prošlo kako se samo poželeti moglo.

Bio je i šef struke zadovoljan nakon osvojena startna tri boda u Ligi konferencije.

„Igrali smo tako da u svakom trenutku kontrolišemo meč. Sve smo se pitali na terenu. Možemo da kažemo da je ovo bila najzrelija naša utakmica u Evropi. Možda ne najbolja, ali najzrelija svakako“, rekao je Stanojević nakon utakmice.

Zrelost se ogleda u tome da se Partizan trudi da igra od prvog do poslednjeg minuta svoju igru, sa pokeraškim izrazom lica. Gubio, vodio, trpeo pritisak rivala ili stvarao šanse, crno-beli ne gube glavu, guraju svoju priču, ništa ne može da ih izbaci iz koloseka. I to im je do sada donelo seriju uspeha i samo uspeha od početka sezone, što je visoko podiglo samopouzdanje ekipi Aleksandra Stanojevića.

U narednom kolu u Humsku stiže Flora, što je meč koji mora da se dobije. I lako bi moglo da se desi da se već posle 180 minuta takmičenja Partizan i Gent izdvoje sa po šest bodova, čime bi, praktično, ubili i volju ostalim timovima da se dalje bore. A, onda bi usledio direktan okršaj srpskog i belgijskog sastava za poziciju broj jedan.

Sve kada se sabere, tim iz Humske 1 je ubo čist džekpot na Kipru. I sada može da igra „all in“ u nedelju na večitom derbiju!

Pred crno-belima je ključna tačka u maratonu zvanom Superliga, ali i jedna od najvažnijih raskrsnica svake sezone. Sledi meč sa Crvenom zvezdom, koji bi mogao u velikoj meri da usmeri godinu Partizanu.

IZBOR UREDNIKA

Igra se u Humskoj, gde će većina navijača nositi crno-bela obeležja. Na tom stadionu Zvezda pet godina nije slavila, čak i kada je na papiru bila dosta bolja od domaćina. Ulog je veliki, odavno nije bio veći: pobeda bi Partizanu donela pet bodova prednosti u šampionskoj trci. Nije mnogo, nije presudno, ni nedostižno, ali za srpske uslove je i te kako opipljiva razlika.

Uz pobedu u nedelju, u Humskoj 1 bi ponedeljak izgledao kao savršen dan: sve dobijene utakmice u Superligi, lepa bodovna prednost u odnosu na večitog rivala, još jedna derbi „recka“ na kontu, uz maksimalan status na evropskoj sceni. Stanje – idealno. Takvo na crno-beloj strani Topčiderskog brda godinama nije bilo.

Možda bi u krajnjem zbiru i remi bio rezultat koji bi išao na ruku Partizanu, sačuvao bi bodovnu razliku u odnosu na Zvezdu, međutim, dugo nije bio u ovakvoj poziciji, da se trijumfom odalji na pet koraka rastojanja u odnosu na najvećeg rivala, te taj rizik i ofanziva u Humskoj 1 u nedelju bi imali jasno pokriće.

„Pokeraši“ iz Humske su rešeni da idu „all in“ na derbiju u nedelju. Da bi im svanuo ponedeljak lepši nego ikad ranije.