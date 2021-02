Promena će svakako biti, promene su neophodne i mnoge će iznenaditi, ali sada nije vreme da se govori o konkretnim stvarima. Gostujući na TV prva novi selektor Srbije Dragan Stojković Piksi poručio je da neće dati samo celog sebe, već da je spreman da "da život za ovu stvar".

"Odluku da dođem na klupu reprezentacije nisam doneo sam. Sve odluke donosim u razgovoru sa porodicom. To je motor svega. Da nemam podršku porodice, nikad ne bih prihvatio ovako nešto. Dokle god bude bilo lepo, dok god Srbiju budem činio ponosnom, ja ću biti tu. Ne da ću dati sebe samo, daću život za ovo. A koliko ću ostati zavisiće od mnogo stvari. Zavisi od toga kako se osećaš, da li imaš podršku, zavisi od rezultata"...

Javnost spekuliše o mnogim promenama. I odlasku nekih starijih igrača, novom kapitenu...

"Biće promena. Ne kažem da pre nije bilo dobro... Ja imam svoju viziju, svoju filozofiju fudbala. Pretpostavljam da će neke promene iznenaditi. To će biti promene za dobro tima, kolektiva, atmosfere. Za dobro grupe koja u martu treba da krene da se bori i da krajem godine završi uspešno kvalifikacije za EURO", naveo je Piksi.

"Mi stalno pričamo o potencijalima, talentu, koje imamo. Taj talenat treba da se pokaže kada je najpotrebnije. Nešto nam nedostaje, to je očigledno... Nisam bio u sistemu. Nisam želeo da komentarišem sa strane, nisam znao šta se dešava. Treba stvoriti timski, patriotski duh, treba postaviti prioritete. To treba ja da stvorim, to treba da napravim. Ako nemamo uspeha i ako poraze doživljavamo kao tragedije - nije dobro. Pitanje je samo način na koji gubite. Da li gubite na pravi način, sa dostojanstvom ili bez".

Na pitanje kako mu trenutno izgleda nacionalni tim Stojković je rekao:

"Vidim te momke kao talentovane igrače koji igraju u velikim ligama, kao profesionalce... Ono gde ih ne vidim kako treba jeste kada oni dođu ovde i ne odigraju dobro. Kad odgledaš ono protiv Škotske, pitaš se: ’Šta je, bre, ovo?’. Odigrali smo ležerno. Mora da se probudi u njima neki žar, mora ta krv da vri".

Na kraju i kratak komentar utakmice Crvena zvezda - Milan.

"Naravno da je Milan u prednosti... Budžeti ne mogu da se mere. Crveno-beli su morali da budu hrabri, odigrali su maksimalno i to im se vratilo u poslednjoj sekundi. To je po meni vrlo dobar rezultat i ostaće zapisan u istoriji kluba", zaključio je novi selektor Srbije.