Podrhtava Argentina: River ima zeleno svetlo za 20.000.000 evra težak transfer svetskog prvaka

Ali, prava transfer bomba tek treba da eksplodira. I tempirana je!

River je spreman da obori klupski i nacionalni transfer rekord za dovođenje Tijaga Almada iz madridskog Atletika. Poslednje vesti iz Argentine glase da je sa ponudom od 20.000.000 evra dobio zeleno svetlo madridskog kluba.

Almada je letos došao kao veliko pojačanje u Atletiko iz Botafoga, ali nije “kliknuo” sa Čolom Simeoneom. Madriđani su tada za 21.000.000 evra otkupili 50 odsto njegovog ugovora od “Igl Grupe”. Kroz bonuse su mogli da plate još 5.000.000 evra, a da je ostao još tri sezone, morali bi da otkupe preostalih 50 odsto ugovora za još 10.000.000 evra. To se neće desiti i sada mogu da vrate skoro ceo uloženi novac…

Riverov predsednik Stefano di Karlo i novi sportski direktor Pablo Longorija su prethodnih dana boravili u Madridu i dogovorili detalje sa Atletikom. Da bi se sve ozvaničilo, potrebni su potpisi Atletika i Almade. To se neće desiti pre kraja Mundijala, ali Almada je 28. maja u društvu svog agenta već bio gost Riverovih čelnika kada im je dao reč da ga ne zanima nijedan drugi klub ako oni postignu dogovor sa Atletikom.

Tom prilikom su usmeno dogovoreni i detalji njegovog ugovora u Nunjezu koji bi trebalo da bude najveći u istoriji argentinskog klupskog fudbala i čak bogatiji od onoga što trenutno zarađuje u Atletiku. Flamengo je takođe bio zainteresovan, ali ni on kao najbogatiji klub Južne Amerike nije mogao da isparira Riverovim planovima da plati Almadu kao nikad nikog. Najskuplji transfer u istoriji popularnih Milionera iznosi 12.600.000 evra koliko su pre dve godine platili Krasnodaru za kolumbijskog vezistu Kevina Kastanja, a jedini skuplji u istoriji argentinskog fudbala je bio prelazak Kristijana Medine iz Boke u Estudijantes za 14.600.000 evra.

Sada je River spreman da sruši sve rekorde za momka iz zloglasnog Fuerte Apačea koji je predodređen za budućnost argentinskog fudbala još kada se pojavio u prvom timu Velesa sa 17 godina. Sve je iznenadio odlaskom u MLS ligu gde je dve i po godine bio ponajbolji igrač Atlante i jedan od najboljih u ligi. Potom je kao najskuplji igrač u istoriji brazilskog fudbala imao fantastičnih šest meseci u Botafogu sa kojim je osvojio titule u brazilskom šampionatu i Kopa Libertadoresu, da bi sledećih pola godine proveo u Lionu pre nego što je prešao u Atletiko.

Već četiri i po godine je neizostavan deo selekcije Argentine u koju je ušao pred SP u Kataru kao zamena za povređenog Hoakina Koreu. Nije učestvovao u osvajanju Kopa Amerika 2024. jer je selektor Skaloni želeo da bude lider i kapiten olimpijske selekcije na Igrama u Parizu. Na aktuelnom SP je jedan od bitnijih šrafova Gaučosa i bio je starter na tri od četiri dosadašnje utakmice. Sa takvim rejtingom bi bio kapitalno pojačanje za River Plejt i igrač koji bi mogao da prekine dominaciju brazilskih klubova južnoameričkim fudbalom.

Zbog dovođenja Almade, River je stopirao pregovore oko dolazaka Đovanija Simeonea iz Torina i Anhela Koree iz Tigresa. Čeka se kraj Mundijala... Možda Monumental dočeka trojicu svetskih šampiona jer pored Otamendija je tu još i Gonzalo Montijel.