View this post on Instagram

????????Pokažite da ste ekspert za Bundesligu i osvojite Football Manager 2020???????? Mozzart vam pruža priliku da zaigrate jednu od najpopularnijih sportskih video-igara Sastavite tim od 11 igrača koji će u subotu i nedelju igrati mečeve Bundeslige. U vašem timu se mogu naći maksimalno dva fudbalera iz istog kluba, a svaki igrač dobija broj poena na osnovnu njegovog učinka u ovom kolu. Gol se boduje sa dva poena, a asistencija jednim poenom Mozzart pruža priliku za učesnika koji osvoji najviše poena da osvoji video-igru Football Manager 2020 i BONUS 1000. Drugoplasirani će biti nagrađen BONUSOM 500, a trećeplasirani najbrži biće nagrađen BONUSOM 200. Pravila: 1. U komentaru pored tipovanja na OVOM POSTU OBAVEZNO upiši TAČAN username sa svog Mozzart Bet naloga, u suprotnom takav komentar neće biti važeći i uziman u izbor 2. U izbor ulaze samo autori komentara koji su PUNOLETNI 3. U izbor ulaze samo autori komentara koji su ZAPRATILI Instagram nalog Mozzart Sport 4. Moguće je samo JEDNOM tipovati sa jednim Mozzart Bet korisničkim imenom 5. U izbor ne ulaze autori komentara koji su VIŠE puta poslati od strane jednog Instagram naloga 6. U izbor ulaze komentari poslati do subote 16. maja do 15.30 7. U izbor ulaze samo oni autori komentara koji imaju autentične Instagram naloge sa imenom i prezimenom koje se poklapa sa Mozzart Bet nalogom 8. U obzir se uzimaju podaci sa zvaničnog sajta Bundeslige 9. Ukoliko više učesnika aktivacije bude imalo isti broj poena, pobednik je onaj ko je prvi ostavio komentar 10. U ponedeljak ćemo kontaktirati pobednike aktivacije