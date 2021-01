Nešto (ne)očekivano se događa severno od Hadrijanovog zida. Gutao je Rendžers godinama gorke pilule, posmatrao sa prezirom slavlje Seltika, ćutao, trpeo i spremao se za trenutak koji je kad tad morao da usledi. Ravno deceniju otkako su poslednji put osvojili prvenstvo Škotske Policajci su na dobrom putu da prekinu vladavinu Kelta i zasednu na tron. Velikih 16 bodova prednosti pred današnji Old Firm, doduše uz tri utakmice više, pokazatelj su da zeleno-beli deo Glazgova više nije nedodirljiv. Na ovakav epilog mogao je da nasluti rasplet sa prvog velikog derbija u sezoni, koji je sastav Stivena Džerarda dobio u gostima sa laganih 2:0. I naposletku, ako uopšte možemo da diskutujemo o kvalitetu igračkog kadra dva velika rivala, o gladi za uspehom ne možemo. To je jasno kao dan.

Škotska ovog vikenda staje, kao da je policijski čas. Iako tribine legendarnog Ajbroksa neće biti u prilici da ugoste one koji bi želeli da uživo posmatraju meč za titulu, a valjda je svima jasno da bi potencijalna pobeda Rendžersa trasirala domaćinu put ka dugo snevanom cilju, nema nikakve sumnje da će predstojeći 422. Old Firm biti možda i najgledaniji. Nema tog TV prijemnika koji drugog dana 2021. neće biti uključen bez obzira za koga neko navija, jer Rendžers je nadomak preuzimanja prestola i prekida Seltikove dinastije, a to je donedavno izgledalo kao nemoguća misija.

Iza Policajaca je berićetan period. Džerardovi puleni ne samo da su povukli duboku brazdu u prvenstvu, gde su neporaženi u dosadašnjem toku sezone, već su bez neuspeha okončali i evropsko putešestvije u grupnoj fazi Lige Evrope, i to sa prvog mesta u konkurenciji Benfike, Standarda i Leha, i na taj način obezbedili drugo uzastopno proleće u kontinentlnom takmičenju. A, to nije mala stvar. Jedini poraz desio se sredinom decembra u završnici Liga kupa, u Sent Mirenu, kada je istoimeni tim golom u poslednjim minutima izborio plasman u polufinale.

U međuvremenu, Seltik se mučio sa formom, toliko da je i uprava kluba bila prinuđena da razmišlja o promeni kormilara Nila Lenona, igračke i trenerske legende Kelta. Posle skoro savršenog starta, ako izuzmemo nesrećno ispadanje iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Ferencvaroša, zeleno-beli su uleteli u turbulencije i u periodu od sredine oktobra do uvodne nedelje decembra zabeležili samo dve pobede u svim takmičenjima. Ispali su iz Lige Evrope kao poslednji u grupi sa Milanom, Lilom i Spartom iz Praga, ali ih je osvajanje FA kupa pre manje od dve nedelje trglo i Lenon je dobio podršku da povede ekipu u juriš ka Policajcima. Nadaju se u taboru Seltika da bi upravo taj pehar mogao da bude prekretnica u borbi za odbranu krune.

Alfredo Morelos i Skot Braun (©Reuters)

Seltik je devet godina dominantan u Škotskoj. Rendžers je bio u agoniji, ispao iz lige početkom druge dekade 21. veka posle bankrota, ali se brzo vratio, nedovoljno jak i nesnađen. Trebalo je vremena da Policajci zaprete, kao prošle sezone i nagoveste ono što se događa ove godine, kada hitaju ka 55. tituli prvaka, prvoj od 2011.

Rendžers ima nekoliko problema sa povredama pred važan duel. Van stroja su Skot Arfild, Rajan Džek i Nikola Katić. Sa druge strane, Seltik je bez Džejmsa Foresta, s tim da je Hatem Abd Elhamed veoma blizu da propusti meč.

Predstojeći dvoboj biće 422. odmeravanje sanga ljutih gradskih rivala u svim takmičenjima. Rendžers ima 163 pobede, Seltik 159, dok je 99 utakmica završeno remijem. Kombinovano, glazgovski velikani imaju ukupno 105 titula šampiona Škotske, Rendžers 54, a Seltik 51.

Šampioni se ne krunišu u januaru, ali značaj ovog najnovijeg derbija ne može se potceniti...

