Lisabonski Sporting je osvojio titulu i prekinuo post dugačak 19 godina. Lavovi su zaista bili dominantni u Primeiri ove sezone, te su zasluženo došli do trofeja. Tako su ostavili Porto i Benfiku u prašini, kojima ostaje da se u poslednja dva kola bore za direktan plasman u Ligu šampiona (treće mesto vodi u kvalifikacije). Nisu Zmajevi imali dramatično lošu sezonu, štaviše stigli su i do četvrtfinala elitnog takmičenja, pa je jasna želja uprave da nastavi saradnju sa trenerom Seržom Konseisaom. Ipak, do toga možda neće doći, jer prema saznanjima Rekorda šef struke kluba sa Dragaa razmišlja o odmoru od trenerskog posla.

Subota, 21.30: (6,50) Rio Ave (4,10) Porto (1,52)

Bivši portugalski reprezentativac je na klupi Porta od 2017. godine. Osvojio je dve titule u Primeiri, jednom podigao i trofej u Kupu, u dva navrata i pehar Superkupa. Dva puta je osvajao i nagradu za trenera godine portugalskog prvenstva, sve u svemu uprava kluba može da bude zadovoljna njegovim radom. Otuda i želja čelnih ljudi da sa 46-godišnjim stručnjakom nastave saradnju.

Predsednik Zmajeva Pinto da Kosta je nedavno izjavio da će se o novom ugovoru pregovarati po okončanju sezone, ali i da veruje da će Konseisao ostati na klupi portugalskog velikana.

"Ideja obe strane je da se produži ugovor, ne znam da li na godinu dana ili duže, videćemo šta je bolja opcija".

Ipak, Konseisao razmišlja o tome da odmori od fudbala. Rekord prenosi da je trener Porta počeo da razmišlja o takvoj opciji zbog umora i istrošenosti. Navodno su prethodne četiri sezone bile veoma naporne za Portugalca, ne samo zbog visokih ambicija, već i na ličnom i emotivnom nivou.

Takođe se dodaje da se Konseisao nije pojavio pred novinarima od isključenja koje je zaradio u utakmici 29. kola (26. april) protiv Moreirensea, što je jasan pokazatelj da nešto ne štima. Isti list navodi i da bi pregovore sa Portom moglo da oteža i interesovanje brojnih evropskih klubova za njegove usluge, podseća i da je prethodnih godina bio povezivan sa Milanom, Marseljom i Zenitom, a nema sumnje da bi i dalje brojni timovi voleli da ga vide u svojim redovima.

Podsetimo da će po okončanju sezone Dragao napustiti napadač Musa Marega, koji je potpisao trogodišnji ugovor sa Al Hilalom, te će karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji. Po svemu sudeći, očekuju nas brojne promene u drugom najtrofejnijem timu Portugala.

