Portugalija traži novog selektora: To bi bilo to, odlazim; nema smisla da nastavim

"Došao sam u Portugaliju da sa njom osvojim Svetsko prvenstvo. Nisam uspeo u tome i mislim da nema smisla da nastavljam sa radom", kazao je Martinez na konferenciji za medije odmah posle utakmice. "Ovo je konačna odluka, mogu da poručim upravi Saveza i predsedniku Proensi da treba da traže novog selektora. Moram da im zahvalim na poverenju, ns svemu do sada. Nemam šta više da kažem po ovom pitanju".

Na pitanje da je razgovarao sa Pedrom Proensom, odlazeći selektor Portugalije rekao je:

"Nismo pričali, nema ni potrebe. Ovo je kraj jednog ciklusa. Legitimno je i sasvim normalno da sada dođe neko drugi. Nosim lepe uspomene sa sobom i nadam se da će me portugalski narod pamtiti i po nekim lepim stvarima koje smo napravili".

Što se samog meča protiv Španije tiče Martinez je kazao da je veoma zadovoljan kako je njegov tim izgledao, odnosno da je ovo bilo 90 najboljih minuta na Mundijalu. Na pitanje zbog čega nije izveo Kristijana Ronalda i šansu ukazao heroju iz susreta sa Hrvatskom - Gonsalu Ramosu, reagovao je smireno.

"Fizički Kristijano je bio spreman da odigra svih 90 minuta. Otvarao je prostor, dobro izgledao. Važno je bilo da ga imamo u šesnaestercu, vezivao je njihove igrače za sebe... Možda bi dobro bilo imati Ramosa iu produžecima... Ne kažem da nam je to bila strategija, samo razmišljam naglas. Ponoviću, uopšte nisam razočaran igrom. Izuzetno sam ponosan na sve što smo postigli", zaključio je Roberto Martinez, podvukavši kako je povreda Nuna Mendeša u velikoj meri poremetila defanzivnu stabilnost njegovog tima.