Otišao je Tomas Tuhel, ostali su repovi. Mada je Pari Sen Žermen već promovisao zamenu u liku Maurisija Poketina i sa Argentincem odlazi na gostovanje Sent Etjenu u sredu, iznenadna smena nemačkog trenera i dalje privlači pažnju. Pogotovo što se desila u trenutku kad ništa nije nagoveštavalo buru.

Mada, ako se malo zagrebe ispod površine postaje jasno da su odnosi na Parku prinčeva dovedeni do tačke pucanja. U jednom uglu sedeo je Tuhel sa svojim saradnicima, u drugom sportski direktor Leonardo, koji je na kraju i pobedio u obračunu započetom leta 2019. kad se Brazilac vratio u Francusku.

Do pre nekoliko meseci su i mogli zajedno. U poslednje vreme skoro da nisu ni komunicirali. A kako je Leonardo po funkciji iznad šefa stručnog štaba odlučio je da ga smeni.

„Iznenadili smo se kad nas je 23. decembra, posle pobede nad Strazburom (4:0), okupio Leonardo i saopštio da klub na Tomasa Tuhela ne računa u budućnosti. Teško nam je bilo da razumemo odluku ako se imaju u vidu poteškoće s kojima smo se suočili tokom 2020, a napravili smo istorijski uspeh sa Pari Sen Žermenom (plasman u finale Lige šampiona, op. au). Osim toga, prošli smo grupnu fazu elitnog kupa u aktuelnoj sezoni, napravili zamajac u Ligi 1, iako smo se borili sa velikim brojem što povređenih, što virusom korona zaraženih fudbalera. Način na koji smo okončali kalendarsku godinu predstavljao je veliki profesionalni uspeh. Premašili smo očekivanja“, uverava Žolt Lev, doskorašnji Tuhelov pomoćnik u intervjuu za budimpeštanski Nemzeti sport.

Bivši mađarski reprezentativac otkriva da je relacija Tuhel-Leonardo definitivno pukla posle finala sa Bajernom.

„Šokiralo nas je saznanje da PSŽ više ne računa na nas. Letnji prelazni rok nije protekao kako smo želeli, glavni igrači su nas napustili posle završnog turnira Lige šampiona u Lisabonu, a nisu angažovane odgovarajuće zamene. To je dovelo do tenzija između pojedinih članova uprave i stručnog štaba, kao i između nas i sportskog direktora čiji su se pogledi znatno razlikovali od idenja trenera. Ne želim da se upuštam u detalje. Razlike na svim poljima su se vremenom umnožavale. Sve to za posledicu je imalo da Leonardo izabere novi stručni štab. Da budemo pošteni do kraja, ovakva situacija je bila neizdrživa, nije mogla dugo da potraje. Bolje što smo se rastali sad, kad smo skoro na vrhu, da napustimo Pariz praćeni lepim uspomena“.

Iz Levovih reči provejava da je PSŽ planirao da ga zadrži u stručnom štabu Maurisija Poketina, međutim, bivši defanzivac Ujpešta, Energi Kotbusa, Hanze, Hofenhajma i Majnca nije hteo da čuje.

„Pogazio bih svoje principe da nisam pratio Tomasa. Imao sam ranije ponude Salcburga i Lajpciga da postanem glavni strateg, odbio sam, ih, jer kad sam s nekim onda je to do kraja. Izuzetno sam blizak Tuhelu, jer je čovek od reči, računa na mene, zato sam se sve vreme boravka na Parku prinčeva osećao kao deo uspeha. I neuspeha, takođe. Na njegov poziv sam stigao pre dve i po godine i sve vreme bio s njim“.

Deo Tuhelovog stručnog štaba (© AFP)

Koliko je čudan ambijent na Parku prinčeva može se zaključiti i na osnovu odgovora na pitanje kakav je odnos struka imala sa gazdom kluba, Naserom Al Kelaifijem. Ispada da je vlasnik iz Katara više poštovao Tuhela, nego direktor.

„Cenio naš rad i rezultate. Doduše, mora se primetiti da je Leonardu, kad ga je vratio u klubu, dozvolio slobodu. Sve je odlučivao sportski direktor. Predsednik nam je poslednjih dana poslao dve poruke, ljubazno se zahvalio za sve što smo uradili za PSŽ, podvukao da smo ostvarili istorijski uspeh“.

Prema Levovim rečima, Tuhel je u Francuskoj uspeo da suzbije ogroman ego svetskih zvezda u jednom od, finansijski, najmoćnijih kluba planete.

„Na ovom nivou fudbala, duboki ljudski odnosi su prava retkost. PSŽ troši ogromne svote novca, sportski uspeh je najvažniji, zato je ljudski faktor bitan. Zvezde u ovom klubu su prilično zatvorene kako bi zaštitile svoj privatni život od uticaja spolja. Govorim to zato što su momci vremenom primetili da smo i profesionalno i ljudski sposobni da s njima osvajamo pehare. To je bio naš najveći uspeh. Tretirali smo igrače kao saradnike, mogli su da nam se obrate bilo kad, da pričamo o čemu god hoće. Bili smo grupa bez presedana. Minulih dana poruke su mi slali Kilijan Mbape, Marko Verati, PresneL Kimpembe i Abdu Dijalo, dok sam čitao šta su mi napisali shvatio sma da je sve imalo smisla. Razvili smo odnos. I to nam je pomoglo da shvatimo šta se desilo u noći kad smo smenjeni. Zavredeli smo poštovanje svlačionice. Ništa više od toga nismo mogli da tražimo“, dodao je Žolt Lev, da Tomas Tuhel nije samo profesionalac, već i čovek koji vodi računa o emocijama.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com