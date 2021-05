Ispred imena Unaja Emerija slobodno može da stoji prefiks "doktor", posebno za Ligu Evrope. Naosvajao se i napravio čuda u ovom takmičenju Španac, a večeras je odveo Viljareal do finala! Otišao je Arsenalu na noge, postavio pametnu strategiju protiv bivšeg kluba i Žuta podmornica će se boriti za trofej u drugom po snazi takmičenju u Evropi. Posle 2:1 u prvom meču, u Londonu je bilo 0:0.

Tri puta je Emeri osvajao Ligu Evrope sa Seviljom, zatim je igrao finale sa Arsenalom, a sada je odveo Viljareal u finale. Kakav majstor za Ligu Evrope! Nenadmašan! Nije čudo što ga zovu Gospodin Četvrtak. Ovo je njegov dan, ovo je njegovo takmičenje. Igraće peto finale. Doktor!

Ne interesuje njega da li je gledaocima bilo dosadno da prate meč, ne interesuje ga ni što je Pjer Emerik Obamejan pogodio dva puta stativu, njemu je samo važan cilj. I ostvario ga je. Prvo finale Viljareala u evrotakmičenjima! Ogroman uspeh i Emerija i Žute podmornice.

Sa druge strane, Arsenal je trenutno na devetoj poziciji u Premijer ligi i posle ovog poraza vrlo lako može da se desi da ga sledeće sezone ne gledamo u evropskim takmičenjima, prvi put posle 25 godina. Prvi put od sezone 1995/1996.

U finalu Lige šampiona gledaćemo sudar engleskih timova, ali nećemo u Ligi Evrope. Viljareal je pokvario taj užitak Ostrvljanima.

Nekako su sporo počeli i jedni i drugi, pre svega su gledali da ne prime pogodak, a Arsenal je ubedljivo najveću šansu imao kada je Obamejan probao u 25. minutu, ali je lopta posle neke vrste voleja pogodila stativu. Jedno od retkih uzbuđenja u prvom poluvremenu.

Španski tim je imao sreće u tom momentu, ali nije pet minuta kasnije kada se povredio Samjuel Čukvueze. Pao je na teren i tražio izmenu, pa je u igru ušao mladi Pino. Nažalost po neutralne ljubitelje fudbala, to je bio jedan od retkih momenata u kojim se nešto zanimljivo dešavalo u prvih 45 minuta.

Na startu drugog poluvremena su se stvari pomalo uskomešale, Moreno je probao u jednoj situaciji, ali je slabo šutirao i praktično skoro pa dodao loptu do Lena. Slab je to bio udarac po zemlji, a prilika u kojoj se našao prilično obećavajuća. Arsenal je došao do još veće šanse za gol u 79. minutu kada je Obamejan probao glavom i pogodio unutrašnji deo stative, ali lopta nije ušla u gol. Nedostajalo je Tobdžijama sreće u toj situaciji.

Pritiskao je do samog kraja Arsenal, ali nedostajalo mu je i prave energije i znanja u završnici napada. U toj dijagnozi može da se opiše neuspeh i u ovom polufinalu, ali i celokupnoj sezoni. Emeri je večeras nadigrao španskog kolegu Mikela Artetu.

LIGA EVROPE, POLUFINALE – REVANŠ UTAKMICE

Četvrtak

Roma – Mančester junajted 3:2 (0:1), prvi meč 2:6

/Džeko 57, Kristante 60, Zalevski 83 – Kavani 39, 68/

Arsenal - Viljareal 0:0 /prvi meč: 1:2/