Premijere Italije dao zeleno svetlo: U ponedeljak počinju treninzi

Klubovi su postigli dogovor da se prvenstvo Italije nastavi 13. juna, sada smo još korak bliži povratku fudbal na Apeninskom poluostrvu. Premijer Italije Đuzepe Konti dao je dzovlu fudbalskim klubovima da počnu sa treninzima 18. maja.

Italija kreće u drugu fazu borbe protiv virusa korona, a jedna od mera je i dozvola za treninge.

„Juče smo odobrili novu uredbu koja će stupiti na snagu 18. maja. To je početak druge faze borbe protiv virusa korona. Sve je to rizik, ali moramo da živimo sa tim. U suprtonom ostali bismo zatvoreni do pronalska vakcine“, poručio je Konti.

Ipak, i dalje nije definitivno da će Serija A biti nastavljena 13. juna. Potrebno je da se definišu pravila ponašanja.

„Pre početka sezone potrebno nam je još nekoliko garancija. Razgovaraću sa ministarstvom sporta“, dodao je Konti.