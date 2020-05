Prštaće i u Cvajti - Hajdenhajm za Bundesligu, Bohum za opstanak

Da nas je neko po početku pandemije i duge pauze pitao u kojoj će se od najatraktivnijih fudbalskih liga prvenstvo prvo nastaviti, verovatno bi većina izabrala Bundesligu. Nemci kao Nemci, uvek sinonim za disciplinu i odličnu organizovanost, po defoltu se nameću kao logičan odgovor, te smo ih prve sa nestrepljenjem i dočekali.

Ali, Bundesliga nije stigla sama. U paketu sa njom dolazi nam i Cvajta, uz Čempionšip daleko najatraktivnija i najkvalitetnija druga liga na svetu, kojoj u ovo doba kada utakmica nema, treba posvetiti posebnu pažnju. Posebno jer su golovi drugo ime za Bundesligu 2, a oni su prvenstveno razlog zbog kog i gledamo fudbal. Ponuda je bogata već prvog dana po povratku, zbog toga, da se što pre bacimo na subotnje poslastice.

Subota, 13.00:

BOHUM - HAJDENHAJM

Bohum i Hajdenhajm su na različitim delovima tabele: domaćin je četvrti otpozadi sa malom bodovnom prednošću u odnosu na najugroženije, dok rival "diše za vrat" Štutgartu i Hamburgeru, najbližim pratiocima odbeglog Bilefelda i ima realne šanse da se dokopa elite. Uoči pauze Bohum je vezao četiri utakmice bez pobede na svom stadionu, a igranje bez publike mu je dodatni hendikep i ne bi bilo iznenađenje da Švabe, koje su solidni gosti "odu kući pevajući". Naravno, Potomci se neće predati bez borbe i realno je da vidimo golove na obe strane, a ne manje od tri, pogotovu zbog toga što su u sve tri kategorije (treća je kombinacija tih stavki) lideri Cvajte.

ERCGEBIRGE AUE - SANDHAUZEN

Posle nekoliko godina neprekidne borbe za "goli život" u Ercebirgeu konačno mogu da odahnu. Ljubičasti su u sredini tabele, pa iako do kraja sezone ima još dosta da se igra sumnjamo da će dospeti u poteškoće jer ima pet-šest ekipa koje su objektivno slabije od njih. Gostima, opet, znači svaki bod i remi bi im bio veliki kao kuća, a kako jedino Darmštat ima više ikseva od njih (12 spram Sandhauzenovih 11) nerešen rezultat uopšte nije isključen. Isto važi i za mali broj pogodaka zbog izrazite sklonosti belo-crnih ta tvrdim utakmicama - čak 17 ih je završeno sa dva ili manje golova.

JAN REGENZBURG - HOLŠTAJN KIL

Ako se iko iole obradovao prinudnom odmoru u 2. Bundesligi, onda su to bili fudbaleri Jan Regenzburga iza kojih je serija od tri poraza. Holštajn je bio tek za nijansu uspešniji (posle "packi" koje su mu udarili Hanover i Hajdenhajm izvukao je bod protiv Grojtera), pa sada i jedni, i drugi mogu da se posvete preostalim obavezama bez prevelikog opterećivanja, budući da su ušuškani u sredini. Generalno gledano, reč je o timovima koji vole da se nadigravaju i to im je često donosilo mečeve sa najmanje tri pogotka i one na kojima su i davali, i primali golove. Pritom, momci iz Kila su se na minulih 10 prvenstvenih gostovanja upisivali u strelce.

KARLSRUE - DARMŠTAT

Ispostavilo se da je petnaesta runda, odigrana na prelazu iz novembra u decembar bila veoma značajna za aktere ovog odmeravanja: Karlsrue je deklasirao Jan Regenzburg sa 4:1 i to mu je bila poslednja pobeda na Vildparkštadionu posle koje je od mogućih 15 kod kuće osvojio samo bod, dok je Darmštat poklekao pred Bilefeldom, ali potom nije pretrpeo nijedan poraz. U međuvremenu se KSC sunovratio u zonu ispadanja, a Ljiljani su neprekidno gravitirali oko gornje šestorke i sa dosta samopouzdanje dolaze u grad u kojem nisu imali mnogo uspeha, željni da poprave bilans. Dodaćemo da ovde možete da zaboravite na goleadu, na njihovih osam prethodnih zvaničnih susreta pala su najviše dva gola.

