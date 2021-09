Prošao je Radnički trnovit put, pun uspona i padova, ali je konačno došao u poziciju da se ponovo odmerava sa najboljim srpskim klubovima. Posle šest godina u nižim rangovima, vratio se u Superligu i posle sedam odigranih kola ima pristojan učinak (osam bodova), a u osmoj rundi pred sobom jednog od najtežih protivnika – Partizan (16.00).

Trener Kragujevčana Vladimir Radenković govorio je za Mozzart Sport o predstojećoj utakmici, ciljevima Radničkog protiv velikana srpskog fudbala, najvećim adutima crno-belih i istakao da klub iz Kragujevca ne namerava da se povuče i odigra destruktivno protiv lidera na tabeli i jedinog tima sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku prvenstva (21 bod uz gol razliku 22:1).

Mnogo vremena je prošlo od poslednjeg Partizanovog izleta u Kragujevcu. Pre nešto više od sedam godina klub iz srca Šumadije dočekao je na svom Čika Dači crno-bele i pred oko 3.000 Kragujevčana pretrpeo težak poraz - 0:3. Tada su stazu ka trijumfu golovima utabali Saša Ilić i Petar Škuletić (dva pogotka), a Parni valjak je sezonu okončao kao šampion Srbije. Posle godina lutanja, Radnički je dobio priliku da se revanšira.

16.00: (18,0) Radnički Kragujevac (7,75) Partizan (1,15)

Kragujevčani su po povratku u elitni rang upisali dva trijumfa (Mladost i Spartak). Usledila je serija nešto slabijih rezultata, kao i težak poraz od ekipe Čukaričkog u gradu na Lepenici. Ipak, na gostovanju u Novom Sadu protiv Proletera (1:1), Radnički je pokazao da se oporavio od bolnog udarca. Posle nešto slabijeg starta uzdigao se, izborio bod i odigrao kvalitetno, lepršavo. Na pravi način je otišao na zasluženi odmor (reprezentativnu pauzu). Trener Radenković otkriva da nije u potpunosti zadovoljan ostvarenim, ali napominje da je bilo i kadrovskih problema (povrede Stojana Lekovića i golmana Ognjena Lukića).

"Delimično sam zadovoljan, mislim da osam bodova negde zadovoljava minimum kriterijuma koji su postavljeni pred početak sezone. Da li su ti kriterijumi bili realni, vreme će pokazati. S ozbirom na raspored koji smo imali, priželjkivali smo 10 do 12 bodova. Od starta smo imali specifične probleme. Pre svega povrede meniskusa kod prva dva golmana. Obojica su bili na operaciji. Potom se povredio i treći golman, pa smo crpeli razne resurse, tražili rešenja. Ali bez ikakvog alibija, mislim da bi Radnički bio zadovoljan u potpunosti sa 10 bodova", rekao je Radenković.

Partija koju su njegovi izabranici prikazali protiv Proletera, pre svega u drugom poluvremenu, primer je kako bi Radnički trebalo da igra, tvrdi Radenković. Njegova zapažanja su i da fudbaleri kragujevačkog kluba imaju određenih poteškoća pri otvaranju utakmice.

"To je model kojim Radnički treba da igra. Ja sam i posle utakmice izjavio, s obzirom na to da 90 odsto tima debituje u Superligi, uz par možda iskusnijih igrača, čini se da Radnički ima psihološku barijeru ulaska u utakmicu, neku vrstu početnog straha od poraza. Kako se utakmica razvija, taj teret se negde ostavlja po strani i Radnički počne da pokazuje svoje pravo lice. Te oscilacije su zabrinjavajuće. Pokušavamo da otklonimo uzroke, da pre svega na psihološkom planu radimo sa tim momcima, da tu barijeru prevaziđu. Nadam se da je putokaz drugo poluvreme protiv Proletera, gde je igra bila i lepršava, sa dosta rizika, otvorenog garda i napadački nastrojena. Čini mi se da Radnički mora da ide tim putem i ka cilju koji se zove tri boda. Sam utisak dobre igre, uz na kraju jedan osvojen bod i tako iz utakmice u utakmicu, neće klub, a ni tim podići za lestvicu više".

Tokom reprezentativne pauze fudbaleri Radničkog nisu odmarali. Naporno su se pripremali za nastavak sezone. Iskoristili su priliku i da se odmere sa ekipom Željezničara iz Sarajeva. Regionalni derbi protekao je u prijateljskoj atmosferi. Okončan je bez pobednika (1:1), ali je stručnom štabu kluba sa Čika Dače poslužio da dobije odgovore na određena pitanja pred veliki izazov – sudar sa Partizanom.

"Iskoristli smo taj period da dva tima, po poluvreme, suprotstavimo Željezničaru. Da vidimo neke igrače koji su uslovno rečeno na probi, uz neke igrače iz akademije. Pokušavamo da napravimo takav koncept, da crpimo mlade momke iz akademije, da u budućnosti napravimo jedan miks starijih i mlađih igrača i da Radnički postavimo na stabilne noge. Utakmica je bila i rezultatski i na terenu prijateljskog tipa. Nama kao trenerima je poslužila da rešimo neke engime pred utakmicu protiv Partizana. Dobili smo neke odgovore, tako da čiste glave i ideje idemo na utakmicu sa Partizanom".

Igrački kadar je neposredno pred okršaj sa crno-belima i zvanično pojačan. Nemanja Tomić se vratio u klub, a posle mesec dana provedenih na probi ugovor je potpisao i iskusni krilni fudbaler Saša Jovanović. Ekipa je značajno dobila na kvalitetu, pre svega u ofanzivnom delu, ističe trener Radenković.

Tomić je minule sezone bio deo ekipe koja se osvajanjem Prve lige domogla društva najboljih. Kako otrkiva šef struke Radničkog, zbog neadkvatne fizičke spreme nije počeo pripreme sa ekipom za tekuću. Individualno je radio na povratku u optimalnu formu i prema Radenkovićevim rečima uspeo da izađe na pravi put.

"Nemanja Tomić je doneo ono što je bilo potrebno ovom timu, talenat više sa loptom i u zadnjih 30 metara malo kreativnosti i mašte. Više nepredvidivog fudbala nego do sad. Oko Tomića je situacija bila jasna, kada sam došao u klub Nemanja nije bio u sportskom izdanju. Nije bio sa timom, potom nije otišao ni na pripreme. On je to video kao poruku, da mora da radi na sebi, da se promeni. Mogu iskreno da kažem da je stoprocentno uspeo. Doveo je svoje telo u stanje koje je sasvim normalno za jednog sportistu i fudbalera. Kada je on takav, sa talentom koji poseduje, nema sumnje da smo dobili pravo pojačanje".

Jovanovića dobro poznaje. Tvrdi da je posle par dana od dolaska u klub bilo jasno da će saradnja biti uspostavljena, ali da su problemi tehničke prirode doveli do toga da kao pojačanje Radničkog bude predstavljen tek nakon reprezentativne pauze.

"Saša Jovanović je igrač sa kojim sam ja radio u fudbalskom klubu Rad. On je duži period bio ovde iz tehničkih razloga, vezanih za registraciju. Nije to bila dugoročna proba. Jasno je bilo posle nekoliko dana da će to ići u pozitivnom smeru, ali se zbog tehničkih stvari prolongiralo. Mislim da su on i Tomić igrači koji će doneti klubu dosta i mislim da će mladi igrači od njih moći puno da nauče. Verujem da će se vrlo brzo uklopiti i da ćemo sa njima u narednim utakmicama dobiti kvalitet".

Hoće li istrčati na travnatu podlogu stadiona Čika Dača protiv Partizana?

"Videćemo kako se bude razvijala situacija na terenu. Tako ćemo i reagovati. Evidentno je da su bez priprema sa ekipom i duži period bez utakmica, tako da moramo postepeno da ih uvodimo i upoznajemo sa timom. U zavisnosti od razvoja na terenu, možemo da očekujemo i njih".

Pokazao je Radnički već na startu sezone da ni pred jednim protivnikom neće ustuknuti. Tako se u dva navrata dizao iz pepela protiv TSC-a i na kraju izvukao veliki bod u Senti. Ipak, teži ispit od Partizana dosad nije imao. Vladimir Radenković ističe da Partizan odavno nije izgledao bolje, ali da se njegovi puleni neće predati.

"Poslednjih šest, sedam godina nisam bio u srpskom fudbalu, ali sam ga pratio. Čini mi se da Partizan odavno nije bio kompaktniji, moderniji i dinamičniji na otvaranju sezone, prema onome je demonstrirao u Superligi. Sada je pitanje da li se napravio veliki vakum time što su ostale ekipe Superlige daleko ispod nivoa Partizana i Crvene zvezde. Ako pričamo konkretno o Partizanu, onda se tu vidi ruka kolege Stanojevića, kojem je sigurno bio potreban određeni period da složi sve kockice i sve ono što je u njegovoj ideji. Ovo je jedan moderan Partizan, koji preti sa više strana, igra direktan fudbal, fudbal u dubinu, Partizan koji ima fenomenalan prekid, od izvođača do igrača koji idu na skok. Fizički fantastična dva štopera, jako je teško protiv njih držati ritam tokom 90 minuta. Bilo bi arogantno pričati o ulozi bilo kog kluba u ligi u odnosu na Partizan. Međutim, svaka utakmica je priča za sebe. Fudbal uvek može da donese nešto drugačije. Dobro smo se pripremili, poštujemo ih, ali naravno isto tako imamo i mi naše ciljeve i sigurno da nećemo ući u utakmicu sa idejom da dolazi Partizan i da nemamo šta da izgubimo. Svaka utakmica donosi bodove, te sigurno imamo šta da izgubimo. Izaći ćemo sa dosta drčnosti i ponosa na tu utakmicu".

Analizirao je i detaljnije igru crno-belih i apostrofirao tri segmenta.

"Evidentno je da Partizan ima tri aspekta igre. Najpre direktan fudbal - momenat kada se na 40 metara okrenu licem ka golu. Traži se dubina, pas je direktan, igrači vrlo malo vremena provode u posedu lopte sa promenama strane i traženjem neke suvišne kombinatorike. Jako su direktni i u kontinuitetu napadaju zadnju liniju vrlo lako koriste svaki pad koncentracije. Zatim, prekidi - ofanzivan je kao drugo oružje tog tima. Izuzetno su efikasni u tom delu igre. Izvođači donose loptu tamo gde je zamišljeno u kombinaciji i uigravanju kretanja. Imaju specifične igrače koji fenomenalno skaču. To je drugi segment Partizanove igre. Možda će čudno zvučati, ali Partizan je veliki broj šansi stvarao iz ofanzivnih tranzicija i kontranapada. To možda deluje čudno jer se od Partizana u Superligi uvek očekuje dominacija, posed, ali oni imaju i to strpljenje, da se kada nemaju posed protiv bilo koga spuste u zonske odbrane i iz toga idu u fantastične kontranapade sa malim brojem dodira i kratkim vremenskim intervalom između oduzete lopte i šanse ili gola. To su možda tri aspekta na koje smo najviše obratili pažnju".

Imao je prilike da sarađuje sa dvojicom prvotimaca crno-belih. Sejdubom Sumom u Slovanu iz Bratislave, kao i Sašom Zdjelarom u omladinskoj reprezentaciji Srbije. Reprezentativca Gvineje, koji neće biti u protokolu za predstojeći duel sa Radničkim, izdvaja kao najboljeg pojedinca Partizanove ekipe.

"Moram da budem objektivan prema sebi i da kažem da je prema mom mišljenju igrač broj jedan u Partizanu - Sejduba Suma. To je momak sa kojim sam radio u Slovanu iz Bratislave, bio sam mu trener godinu dana. Upoznat sam sa njegovim kvalitetom i sa tim šta može individualno da napravi van šablona. Znamo da je povređen i da neće biti u timu. Sa Sašom Zdjelarom sam radio u reprezentaciji. To je momak koji ima izrazito borbeni arakter i mentalitet. Tačan je i precizan, razume igru, svaku put je na drugoj lopti i odmara tim, donosi timu drugi, treći napad za redom. Jako je bitna karika“.

Ima izuzetno mišljenje i o štoperskom tandemu crno-belih: Igoru Vujačiću i Siniši Saničaninu. Izdvaja i Bibrasa Natha i Lazara Markovića, kao i napadača Rikarda Gomeša, za kojeg tvrdi da u Superligi pravi veliku razliku. Ne toliko i na evrosceni. Nije mogao da ne pomene i talentovanog Nemanju Jovića, kojeg veoma ceni i predviđa mu blistavu budućnost.

"Dva centralna štopera su fizički izuzetno dominantna. I Vujačić i Saničanin su jako opasni u prekidima. Natho je sigurno igrač koji u ovakvim utakmicama u okviru Superlige mirnoćom u zadnjih 30 metara, odlukama, pasovima i nekada čak pridodavanjem iz drugog plana pravi razliku. Lazar Marković je igrač koji, čini mi se, diše novi život u poslednjih nekoliko meseci i vraća se na nivo igara koji imao nekada. Njemu forma ide uzlaznom linijom i sigurno je jedan od igrača koji mogu da naprave razliku. Rikardo u domaćem prvenstvu pravi ogromnu razliku, ne toliko u evropskim utakmicama, ali u Superligi kretanjem u boksu, reakcijom na centaršuteve... Izuzetno je nezgodan i kao igrač za prenos lopte. Kao šlag na tortu dolazi Jovićev talenat, koji pokazuje da iz naših akademija i srpske škole fudbala uvek proizilaze ekstratalentovani igrači, koji na kraju imaju najveću tržišnu vrendost u jednom klubu".

Protiv Radničkog bi priliku da u crno-belim bojama debituje mogao da dobije i novajlija iz Tventea Kvinsi Menig. Radenković ga očekuje na terenu, ali tvrdi da je ekipa upoznata sa njegovim kvalitetima.

"Pripremali smo se i za njega. Naši odbrambenin igrači su dobili materijal vezan za njega. Ne očekujem ga kao startera. Svim igračima je potrebno određeno vreme da se adaptiraju na saigrače, terene i nivo fudbala u Superligi, tako da će prvih par utakmica za tog momka biti nepoznanica. Upoznati smo sa njegovim kvalitetom i očekujem da će biti akter. Korektno pojačanje za Partizan i daje opciju timu da u rotacijima ima više momenata da koristi njegove ofanzivne potencijale".

Radnički mora da se pokaže u dobrom svetlu – da odigra hrabro protiv kvalitetnijeg protivnika. Radenković ne planira da „parkira autobus“. Želi da se njegovi puleni odmere sa crno-belima, odigraju otvorenog garda i učine navijače ponosnim.

"Ciljevi Radničkog su da se predstavi kao hrabra i odvažna ekipa, koja je spremna da prevaziđe psihološku barijeru o kojoj smo pričali. Sigurno je da će u pojedinim momentima utakmice biti otvorenog garda, ali ne i srljanja. Očekujem odvažan i hrabar Radnički, koji neće čekati jednu ili dve situacije u 90 minuta, pa šta bude da bude. Mislim da će Radnički, s ozbirom na spektakl koji nas očekuje u Kragujevcu i na ono što ljubitelji fudbala ovde i traže - hrabar tim za koji navijaju - takav i biti u nekoj granici. Da se ne ode u situaciju da su sve karte otvorene do kraja i da Partizan individualnim kvalitetom na početku utakmice ne poruši tu ambiciju".

IZBOR UREDNIKA

Puno toga će zavisiti od početka susreta. Od publike traži da bude uz igrače čak iako stvari ne krenu prema planu.

"Treba biti mudar i pronaći balans između prevelikih očekivanja i kvaliteta protvnika koji dolazi. Naravno, ne možemo sebi da zalepimo etiketu da 90 minuta igramo povučen fudbal, destruktivnog tipa. Da budemo tim koji čeka da vidi da li će rezultat biti 2:0, 3:0, već Radnički koji u određenim delovima utakmice mora da ide otvorenog garda i da pokaže da i on ima neke svoje ambicije. Sama priprema utakmice meni lično nije neka novost, s obzirom na utakmice koje sam u karijeri kao asistent sa trenerima pripremao. Od reprezentativnih utakmica, do utakmica u evropskim zemljama. Zavisi mnogo toga od psihologije, ali i od podrške publike u Kragujevcu u prvih 15 - 20 minuta. Čak i ako ne krene po planu. Mislim da ovi momci mogu da donesu dosta toga, jedan atraktivan i zanimljiv fudbal, ukoliko osete vetar u leđa i podršku. Do sada su je imali i nisu je na pravi način koristili, više im je to u pojedinim trenucima bio i teret. Mi smo ovih 15 dana radili na tome da energiju usmerimo tako da nam tribina i publika budu vetar u leđa, a ne određenim igračima teret. Utakmica je pripremljena kao i svaka druga, s tim što nasuprot imate ekipu koja ,čini mi se, odavno nije bila tako dominantna u Superligi kao ove godine".

Osnovni cilj Radničkog je, kao što je to za Mozzart Sport izjavio i sportski direktor Slavko Perović, da razvija mlade igrače i uz njihovu pomoć stiče stabilnost. Takav pristup donosi određeni rizik, pa Radenković tvrdi da je ključ istrajati.

"Radnički se sada nalazi u tranziciji, ide u smeru da pored kvaliteta i iskusnih igrača mora da ima i mlade, atraktivne i tržišno vredne igrače. To je nešto što je po mom mišljenju misija broj jedan i mi u tom cilju bez ozbira na par spoticanja i oscilacija koje su se dešavale i koje će se dešavati, moramo da istrajemo. Koliko će klub uspeti da istrajenegde opredeljuje i ovu i naredne godine. U kom smeru će ići Radnički. Do sada smo iskrostili potencijale određenih mladih igrača, pa i dalje pravimo miks starijih i mlađih i čini mi se da smo na pravom putu. Naravno, da su nam potrebna dva do tri pozitivna rezultata u narednih četiri do pet nedelja, da bi sve to dobilo zamajac kakav je potreban da bi Radnički u budućnosti bio jedan kompaktan klub i magnet za ostale igrače iz Srbije koji su pre svega reprezentativnog potencijala. Da taj koncept i trend Zapadne Evrope, biznis plan jednog kluba, Radnički, hteo ili ne, mora da isprati do kraja. To je naš globalni cilj, idemo u tom smeru, videćemo da li ćemo uspeti da ostvarimo zacrtano", poručio je Vladimir Radenković.

SUPERLIGA SRBIJE – 8. KOLO

Petak

Napredak - Radnik 1:0 (0:0)

/Jovanović 54/

Spartak - TSC 0:0

Subota

16.00: (18,0) Radnički Kragujevac (7,75) Partizan (1,15)

16.00: (1,80) Vojvodina (3,45) Metalac (4,80)

20.00: (1,10) Crvena zvezda (11,0) Proleter (19,0)

Nedelja

16.55: (2,45) Kolubara (3,25) Novi Pazar (2,95)

16.55: (1,92) Radnički Niš (3,40) Voždovac (4,20)

19.00: (3,80) Mladost (3,45) Čukarički (2,00)

***Kvote su podložne promenama