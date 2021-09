Radnički bez Mirića, ali Varjačić ne očajava: U Gornjem Milanovcu kao kod kuće, možemo da pariramo svima

Posle deset odigranih kola, Radnički iz Kragujevca je bez sumnje jedno od najprijatnijih iznenađena Superlige. Povratnik u elitni rang je osvojio 14 bodova, pokazao zube Partizanu i iza sebe ostavio ekipe poput subotičkog Spartaka, niškog Radničkog i Voždovca. Sa sedmim mestom na tabeli može da bude zadovoljan, a od utakmice sa Partizanom ređa samo pobede. Po novu ide u Gornji Milanovac, a desni bek ekipe sa Čika Dače Aleksandar Varjačić u razgovoru za Mozzart Sport tvrdi da Kragujevčani mogu da se nose sa svima.

Posle teškog poraza od Čukaričkog na svom stadionu, najpre je pružio dobru partiju u Novom Sadu protiv Proletera (1:1), a onda dobro oznojio lidera na tabeli, iako je pretrpeo poraz. Odlično izdanje protiv Partizana bio je pokazatelj prave snage tima iz grada sa Lepenice, koji prema rečima rođenog Kragujevčanina - može još više. To je i dokazao već u naredne dve runde, kada je najpre na Krovu nadigrao Voždovac, a potom uzeo ceo plen i u okršaju sa Novim Pazarom kod kuće.

"Utakmica sa Partizanom je bila prekretnica. Pre toga smo gubili, ali smo pružili dosta dobrih partija. Svi u klubu su osetili posle dobrog izdanja protiv Partizana, posebno u prvom poluvremenu, da je to to i da u narednim utakmicama moramo da dižemo formu. To se i potvrdilo. Napravili smo dve pobede. Na dobrom smo nivou, treniramo dobro i idemo u pravom smeru", izjavio je Varjačić.

Upravo pred pomenuti duel sa crno-belima, trener Crvenih đavola Vladimir Radenković je za Mozzart Sport govorio o psihičkoj barijeri svojih pulena i određenom strahu od poraza već u uvodnim minutima utakmice. Nakon što je u sjajnoj atmosferi na stadionu Čika Dača stigao do prednosti protiv velikana srpskog fudbala, čini se da je strah postao prošlost.

"Imamo dosta mladih igrača, pa je to predstavljalo problem. Ne možemo toliko da se oslonimo na mlade igrače i oni ne mogu da pružaju iste partije u kontinuitetu. Što je i normalno. Počeli smo da dajemo šansu mladim igračima, što je generalno dobro, ali stariji igrači moraju da povuku i da ih vode. Protiv Partizana smo dobro odigrali i sada je cilj da skupimo što više bodova, kako bi bili mirni. Slede nam dueli sa Metalcem i Kolubarom, a zatim nas čekaju prilično teške utakmice - gostovanja Radničkom iz Niša i Vojvodini, a onda nam dolazi i Zvezda".

Radnički se tokom priprema početkom jula odmerio sa narednim protivnikom - Metalcem iz Gornjeg Milanovca. Pretrpeo je težak poraz, ali je dosad u Superligi ostvario daleko bolje rezultate. Varjačić ističe da Kragujevčani na stadion kraj Despotovice putuju po tri boda.

"Mi svaku utakmicu idemo na pobedu, gde god da igramo. Respektujemo ekipu Metalca, ali se ne bojimo. Verujemo da možemo da ostvarimo dobar rezultat. S obzirom da nam je gostovanje blizu Kragujevca, biće i dosta naših navijača i biće kao da igramo kod kuće. Svi razmišljaju u tom smeru - idemo na pobedu".

Nemanja Tomić je pomogao ekipi da se domogne elitnog ranga posle višegodišnje pauze, ali nije počeo sezonu u društvu najboljih sa ekipom. Posle kraćeg odsustva vratio se u tim i zaigrao već protiv bivšeg kluba - Partizana. Varjačić tvrdi da njegov povratak predstavlja veliko pojačanje za ekipu.

"Mnogo nam znači njegovo prisustvo na terenu. Ne moramo da trošimo reči o Nemanji Tomiću, imao je zavidnu karijeru, svi znamo kakav je to igrač. Mnogo znači i mlađim igračima samom pojavom na terenu. Jako mi je drago što se vratio i verujem da može mnogo da pomogne".

Prelazni rok klub sa Čika Dače okončao je angažovanjem 30-godišnjeg defanzivca Milana Milanovića. On je nedavno i zvanično predstavljen, iako već duže vreme trenira sa Kragujevčanima. Varjačić ne sumnja da će svojim iskustvom biti od velike pomoći.

"On je imao predivnu karijeru i može mnogo da nam pomogne. Možemo puno da naučimo od njega. Mislim da neće igrati narednu utakmicu, ali sve zavisi kako se bude kretao rezultat. Može da dobije šansu sa klupe da pomogne, ako bude povoljan rezultat za nas, ali to je sve na šefu".

U finišu utakmice sa Novim Pazarom, Radnički je zadesio veliki peh. Povredio se kapiten i najbolji strelac ekipe Marko Mirić. On će propustiti duel sa ekipom Metalca, ali bi u stroju trebalo ponovo da se nađe već u narednom kolu protiv Kolubare. Kako kaže 30-godišnji bek, klub iz prestonice Šumadije može i mora i bez svog najboljeg pojedinca.

"Sutra nećemo računati na njega. Nije strašna povreda, istegnuće, ali ne želimo da rizikujemo da ga izgubimo na duže vreme. Oporavlja se, na terapijama je po ceo dan, tako da nema preteranih problema. Ovu utakmicu će preskočiti, ali bi već narednu, ako Bog da, trebalo da zaigra. Naravno da će biti teže. On znači samom pojavom na terenu, iskustvom. Golovima dokazuje da je pravi vođa i kapiten ekipe. Mnogo će faliti, ali moramo da igramo i bez najboljih igrača".

Dok je Varjačić i petu godinu zaredom standardan uz desnu aut liniju u odbrani, na drugoj strani terena je od ovog leta zaigrao talentovani Uroš Blagojević. Mladi fudbaler je u srce Šumadije stigao iz Crvene zvezde, upisao šest nastupa i već dobio poziv omladinske reprezentacije Srbije. Iskusni defanzivac apostrofira činjenicu da 19-godišnji defanzivac još nema dovoljno iskustva da bi pružao dobre partije u kontinuitetu, ali veruje da je pred njim lepa budućnost.

"Dosta kvalitetan igrač, ali je još uvek jako mlad, pa je teško očekivati da pruža dobre partije u kontinuitetu. U ovoj ligi je to baš potrebno, ali ima vremena za njega. Dobro radi i trenira i mislim da može da napravi karijeru. Može da pruži dosta dobrih partija za Radnički, ali i potom da se proda".

Nije Radničku još dao svoj maksimum, tvrdi Varjačić. Tek će priređivati iznenađenja u Superligi. Predvođen trenerom Radenkovićem još mnogo pruži.

"Kada smo ušli, posle nešto lošijih rezultata su nas manje više svi otpisali. Dokazali smo da to nije tako, kao i da možemo da pariramo svima kada smo svi na 100 odsto mogućnosti. Mislim da možemo da napravimo još mnogo iznenađenja i verujem da za Radnički neće biti problema oko opstanka. Ova ekipa može mnogo da pruži i dodatno da podigne formu sa novim trenerom koji puno pomaže svim igračima i iz njih izvlači maksimum. Svima puno znači, mnogo radi sa mladim igračima i svima pruža šansu. Odlična je atmosfera i mislim da možemo još dosta toga da uradimo u ovoj ligi".

Rođeni Kragujevčanin je proveo preko decenije u klubu. Ponikao na stadionu kraj Velikog parka. Posle nekoliko sezona van rodne grude, vratio se i pomogao Radničkom da pronađe stari sjaj i vrati se gde mu je i mesto - u društvo najboljih timova srpskog fudbala. Posle par teških godina, vrednim radom svih pojedinaca u klubu ponovo je onaj stari, ističe Aleksandar Varjačić

"Mnogo toga se promenilo. Od rukovodstva, samog kluba, pristupa... Išlo se korak po korak i mislim da smo sada pravi klub. Svi radimo na istom planu, da Radnički dignemo na viši nivo, što naravno i zaslužuje"





SUPERLIGA SRBIJE - 11. kolo

Subota

TSC – Vojvodina 1:0 (0:0)

/Rajković 49/

Kolubara - Radnički 2:3 (1:1)

/Andrić 41, Filipović 60 - Mitrović 29 i 50, Vujadinović 77/

Nedelja

