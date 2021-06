Odličnu sezonu imaju Surduličani iza sebe. Radnik je završio na šestom mestu Superlige i igrao polufinale Kupa Srbije. Cilj u narednoj je plasman u plej-of, ali neće ga biti lako ostvariti.

Posebno bez najboljeg strelca lige Milana Makarića, koji je posle igranja za reprezentaciju u prijateljskim mečevima sa Jamajkom i Japanom, nešto kasnije počeo da trenira sa starim saigračima, međutim, pitanje je dana kada će biti prodat. Pisalo se o interesovanjima iz Grčke, Italije i Turske, ali i dalje je neizvesno gde će.

Svesni su na jugu Srbije da će ih 25-godišnji Novosađanin uskoro napustiti, pa uveliko razmišljaju o nasledniku. Po rečima trenera Igora Bondžulića, mogao bi to da bude mladi Uroš Milovanović, nekadašnji đak OFK Beograda, Levantea, Grafičara i Crvene zvezde, pa prvotimac Radničkog iz Niša.

U Radnik je stigao prošle zime i u 18 nastupa (ukupno 603 minuta, što je 33 po meču) postigao dva gola.

O njemu, ali i generalno prelaznom roku, kao i učinjenom tokom prve faze priprema, govorio je trener Bondžulić.

"Prelaznii rok je jako dug, prvenstvo je na pragu, ali smo svesni činjenice da su letnji prelazni rokovi problem za manje sredine. Teže je dovesti igrače nego u zimskom. Ako analiziramo prethodne godine, Radnik je na početku svih sezona imao problem, ali kasnije je uspevao to da nadoknadi. Moramo izvući neku pouku iz svega toga i pokušati da što pre zaokružimo ekipu. Jasno je da će nam biti potrebna pojačanja, sezona će biti jako teška s obzirom da četiri ekipe ispadaju iz lige i treba nam konkurencja na skoro svakoj poziciji. Do sada nam je stiglo pet igrača, ali svakako da očekujemo još. Radnik je u prošloj sezoni imao prvog strelca lige, Makarića, i sada je projektovano da u novoj sezoni Milovanović dobije priliku, ali svakako da moramo pored njega dovesti još jednog iskusnog napadača. Moraćemo pojačati i vezni red, štoperske pozicije su oslabljene odlaskom Stevanovića i Krička i sigurno je da moramo dovesti makar još nekog štopera, veznog igrača i napadača, kako bismo bili konkurentni", istakao je dugogodišnji golman Javora iz Ivanjice.

Surduličani su prvu fazu priprema obavili kod kuće, a od nedelje su na Zlatiboru.

"Zadovoljan sam realizacijom prvog dela priprema, najpre odnosom igrača prema prihvatanju obaveza. Momci su bili u dobrom ritmu i nije slučajno što su u prošloj sezoni pravili dobre rezultate. Jako su disciplinovani i dosta su dobro prihvatili moj način rada. Prvi deo priprema bio je baziran isključivo na fizičkoj snazi, na Zlatiboru nas očekuju prijateljske utakmice i taktička uigravanja i zato je bitno da pojačanja stignu što pre, jer je sigurno da će zaostajati u fizičkom delu u odnosu na ove igrače koji su sada prošli ovih deset dana zajedno".

Osvrnuo se trener Radnika i na raspored koji očekuje njegov tim na početku sezone. Prva dva gostovanja biće u Lazarevcu i Kragujevcu, protiv novih superligaša Kolubare i Radničkog, a u Surdulicu dolaze Metalac, Radnički Niš, zatim i Crvena zvezda.

"Biće umnogome teže nego u prethodnim sezonama. Radnik do sada nije imao situaciju da se bori za opstanak, ali je sada znatno koncentrisaniji kvalitet u 16 ekipa, a opet će se tražiti četiri koje će ispasti. Osnova svega je da ne budemo ugroženi i ja se nadam da ćemo uz adekvatna pojačanja pokušati da napravimo neki iskorak ka plej-ofu jer, ponavljam, svi mi ovde imamo obavezu prema onome što smo napravili u prethodnoj sezoni, a to je da težimo višim ciljevima i da pokušamo da podižemo lestvice za ovaj klub. Igraće se sa svima u 30. kola, nezgodno je možda s jedne strane što odmah na početku u prva četiri kola idemo ekipama koje su ušle u ligu, jer one na početku imaju veliki elan i polet. Mislim da mnogo zavisi od toga kako ćemo se mi pripremiti i kolko ćemo biti kadri da ogdovorimo na zahteve ove sezone", zaključio je Bondžulić.