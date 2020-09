NAPOMENA: U rubrii REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

AL AIN - OHOD (tip 1, kvota 1,85) – 2:0

Druga liga Suadijske Arabije je ušla u sam finiš, a Al Ain ne spušta gas iako je odvaao obezbedio plasman u elitu. Zato niste propustili poklon kvotu 1,85. Domaćin je za manje od pola sata došao do vođstva od 2:0 i mirno ga sačuvao do kraja.

ŠANGAJ SIPG - ĆINGDAO (tip 1, kvota 1,25) - 2:1

Šangaj je stvarno jak i za očekivati je da zaokružuje tipove na tiketu. Tako je bilo i danas kada je Šangaj u 45. minutu uspeo da povede preko Arnautovića. Kako se završilo prvo poluvreme, tako se nastavilo drugo u kom je Hulk bio precizan u 46. minutu i tako je Šangaj osigurao pobedu. Gosti su do kraja uspeli samo do jednog gola.

EŠTORIL - ARUKA (tip 1, kvota 2,00) - 1:0

Jako lepo ste zaokružili ovog keca. Došla je kvota 2,00, a niste morali mnogo da razmišljate jer je Eštoril poveo već u 1. minutu utakmice. Ne događa se to često, ali eto Eštorilu je pošlo za rukom i do kraja utakmice više nije bilo promene rezultata.

NOME - MURA (tip 2, kvota 1,18) - 0:4

U zaostalom meču prvog kola kvalifikacija ubedljiva pobeda Mure nad estonskim Kaljuom - 0:4 (0:4). Više nego ubedljiv posao Mure koja je sve odradila za nešto više od pola sata na neutralnom terenu u Budimpešti. Slovenački predstavnik će u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope igrati sa danskim Orhusom. Mura je fenomenalno otvorila utakmicu pa je za 36 minuta uspela da postigne čak četiri gola i da prelomi stvari u svoju korist.

SMOUHA - ZAMALEK (tip 2, kvota 2,20) – 3:3

Zna se ko je ko u egipatskom fudbalu i da je Zamalek jedna od dve najveće tamošnje sile. Ove sezone im je Al Ahli odmakao, ali su i oni odmakli ostaloj konkurenciji. Delovalo je da će bez problema savladati Smouhu, vodili su gosti sa 3:1, ali je u finišu domaćin uspeo da izjednači... Nedostajalo je ovde i sreće...

NORĆEPING - ESTERSUNDS (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 2:2

Norčeping je u padu forme i meč je dočekao posle dva vezana poraza, Estersunds se digao i bio u seriji od četiri pobede, ali vi ste verovali da će se nizovi prekinuti i masovno ste igrali keca. I malo je falilo da pogodite. Norćeping je poveo 2:0 golovima u 34. i 56. minutu i delovalo je da je “kec nacrtan”. Ali gosti nisu odustajali i pogocima u 73. i 79. minutu su uspeli da izbore remi i sruše mnoge vaše tikete.

EREBRO - MALME (tip 2, kvota 1,45) - 3:2

Erebro je uspeo da zaprži čorbu Malmeu. Videlo se da će tako biti već u 9. minutu kada je Seger pogodio, ali je u 14. minutu Malme izjednačio. Potom je Besara bio strelac u 23. minutu i u 48, da bi do kraja utakmice gosti dali još jedan gol, ali im to nije bilo dovoljno ni za bod.

PIRAMIDS - EL MASRI (tip 1, kvota 1,70) - 0:1

Verovali ste da Piramids može da dobije ovaj susret, ali ste se prevarili. I to ste mogli da uočite već u 12. minutu kada je Vadi bio precizan. Na taj način je El Masri poveo i ispostavilo se do kraja utakmice da je to bio jedini pogodak. Piramids je večeras prodao...

LANS - PSŽ (tip 2, kvota 1,75) - 1:0

Novajlija u ligi Lans je skinuo skalp šampionu i dugogodišnjem vladaru francuskog fudbala Pari Sen Žermenu. Ovo bi bila prilično senzacionalna vest da se nije desila pod vanrednim okolnostima. Večerašnju Lansovu pobedu od 1:0 nad Svecima iz Pariza ne treba umanjiti, ali isto tako se mora ptiznati da je uzrokovana i nekim drugim faktorima.

VALUR - HK KOPAVOGUR (tip 1, kvota 1,37) - 1:1

Verovali ste da Valur može ovaj meč da prelomi u svoju korist, ali se to nije dogodilo u regularnih 90 minuta. Poveo je Valur u 5. minutu utakmice i delovalo je da će to biti dovoljno, ali je Kopavogur uspeo da postigne pogodak preko Gunarsona u 88. minutu i tako se završio regularni deo igre ovog duela u Kupu Islanda.