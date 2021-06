NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas.

ZAOKRUŽENO:

BATE BORISOV - TORPEDO ŽODINO (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:0

BATE Borisov nije propustio priliku da smanji prednost Šahtjora iz Sloigorska na vrhu tabele, pa nakon ubedljive pobede nad Torpedom na zaostaje pet bodova za liderom. Na putu do osme uzastopne pobede u svim takmičenjima golove su postizali Nehajčik, Signevič i Skaviš. Asistenciju kod prvog gola upisao je nekadašnji igrač Crvene zvezde Nemanja Milić.

BODO - STABEK (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:1

Još jedan par u kojem, ne samo da nije bilo nikakvog iznenađenja, već je sve bilo rešeno već posle nekih pola sata igre. Domaćin je sva četiri gola postigao u rasponu od 11. do 32. minuta. Seriju je otvorio Nordas, a potom su pogađali Fet, Saltnes i Botim. Strelac jedinog pogotka za Stabek bio je Antonio Nusa.

RUH BREST - SLUTSK (tip 1, kvota 1,48) - rezultat 1:0

O okršaju prilično otvorenih gardova tas na vagi je otišao na stranu favorita, mada Ruhu nije bilo nimalo lako da dođe do očekivanog slavlja. Jedini pogodak na utakmici postigao je Denis Laptev u 63. minutu, na asistenciju Artema Koncevoja. To je bilo dovoljno Ruhu da stigne do tri vredna boda.

TOKIO - OITA (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 3:0

Tokio je na prilično ubedljiv način stigao do trećeg uzastopnog prvenstvenog slavlja. Posao je bio rešen već nakon 45 minuta, nakon što su golove postizali Leandro i Dijego, dok je konačan rezultat u 47. minutu postavio Rioja Ogava. Posao domaćinu značajn o je olakšalo isključenje Juta Misaa u 36. minutu utakmice.

BELGIJA - PORTUGALIJA (tip 1, kvota 2,60) - rezultat 1:0

Evropa dobija novog prvaka pošto je stari zasluženo poslat kući. Ovo što su Portugalci igrali na ovom evropskom prvenstvu nije vredno još jedne srećne titule kao pre pet godina. Večeras im Belgija nije dozvolila da se provuku kao što to umeju. Istina, nisu ni Crveni đavoli blistali kako umeju ali su zaslužili plasman u četvrtfinale gde ih čeka Italija.

KABILE - KOTONSPORT (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 3:0

Domaćin je već u prvom poluvremenu razrešio svaku dilemu po pitanju pobednika na ovom meču. Dva pogotka postigao je Zakarija Bulaija, dok je u međuvremenu sa bele tačke pogodio i Sujad Badredin. Gosti su imali zaostatak iz prvog meča (1:2), tako da je bilo jasno da nemaju šta da traže posle ovakvog provog poluvremena Kabilea. Drugo poluvreme je bilo stvar rutine.

SEREZO OSAKA - KIČI (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:1

Serezo je gubio od 38. do 69. minuta utakmice, ali je onda u svega dva minuta stigao do potpunog preokreta, a ispostaviće se i pobede. Pogodak za goste dao je vremešn, ali ubitačni srelac Dejan Damjanović, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz. Tvorci preokreta bili su Adam Tagart i Tijago Pagnusat.

PRECRTANO:

HOLANDIJA - ČEŠKA (tip 1, kvota 1,77) - rezultat 0:2

Češka je u osmini finala eliminisala favorizovanu Holandiju, čime je zakazala četvrtfinalni obračun sa Danskom. Holanđani su sve uspeli da upropaste u samo dva minuta. Donjel Malen je u 52. minutu propustio stopostotnu šansu, nakon čega je sa suprotne strane, posle namernog igranja rukom, isključen Matjis de Liht. To je otvorilo brojne mogućnosti Česima, koji su postigli dva gola do kraja utakmice i stigli do velikog trijumfa.

RADŽA KAZABLANKA - PIRAMIDS (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 0:0, penalima 5:4

Radža je prošla u finale Konfederacijskog kupa, ali je to učinila tek nakon izvođenja penala. Druga utakmica je baš kao i prva bila ozbiljno tvrda. Domaćin je imao 63 posto loptu u svom posedu i 11 udaraca ka golu protivnika, ali nijedan nije išao u okvir gola Piramidsa. Napeto je bilo i na ruletu, gde je odluka pala posle osam serija, kada je Anas Zniti odbranio udarac Mohameda Hamdija.

VALUR - FILKIR (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:1

Oni koji su ovde čekali keca ozbiljno su razočarani, pošto je Filkir izjednačio u 89. minutu zahvaljujući pogotku Arnora Gudjonsena. Delovalo je da domaćin ima sve u svojim rukama, vodio je golom Haukura Sigurdsona od 55. minuta i držao situaciju pod svojom kontrolom, ali su gosti uspeli da izvrše pritisak u završnici meča i oduzmu dva boda lideru prvenstva.