NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

TOTENHEM - ŠEFILD JUNAJTED (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:0

Nema veze što je to uradio protiv poslednjeplasiranog tima Premijer lige, Geret Bejl je het-trikom protiv Šefilda podsetio na najbolje igračke dane i praktično sam doneo pobedu rezultatom 4:0 (1:0) u kojoj je Heung Min Son prelepim golom zasladio tri boda posle kojih je Totenhem ponovo teoretski živ u trci za Ligu šampiona, iako je taj cilj u poslednja četiri kola zaista gotovo nedostižan.

LACIO - ĐENOVA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 4:3

Na krilima veoma inspirisanog Luisa Alberta Lacio je uspeo da od 30. do 56. ,inuta čak četiri puta matira gostujućeg golmana i najavi rutinsku pobedu nad Đenovom, međutim pad koncentracije Rimljana u završnici susreta mogao je skupo da ih košta. Ipak, tim Simonea Inzagija uspeo je da zaustavi pad i spreči prosipanje dragocenih bodova.

UDINEZE - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 1:2

Do 83. minuta na Friuiju u redovima Juventsa sasvim sigurno nisu bili rasčišćeni računu. Stara dama je mogla da počne da razmišlja o životu bez Lige šampiona, a Andrea Pirlo o potencijalnom otkazu, ali je se onda sve preokrenulo zahvaljujući Kristijanu Ronaldu. Fantastični Portugalac je za šest minuta sa dva postignuta gola poništio pogodak Nauela Moline iz 10. minuta meča i sve dobro što je do tada uradio sastav Luke Gotija. Juventus je u dramatičnoj završnici utakmice došao do tri velika boda koja bi mogla da budu od kapitalnog značaja kada je u pitanju plasman u Ligu šampiona - 2:1 (0:1).

VALENSIJA - BARSELONA (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 2:3

Nije blistala, ali se Barselona u Kataloniju vratila uzdignutog čela, što je u ovim trenucima, kada se šampionska trka približava kraju, jedino važno, a svaki bod vredan zlata. Za Katalonce su večerašnja tri utom vrednija, jer su ih osvojili protiv Valensije, i to na Mestalji, gde nisu uspevali da slave ni na jednom od prethodna tri gostovanja. Večeras pak jesu, iako su u jednom trenutku imali rezultatski zaostatak, ali ih je Lionel Mesi kao nebrojano puta poslednjih godina povukao sa litice i vratio u šampionsku trku - 3:2 (0:0).

GENČLERBIRLIGI - GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 0:2

Bešiktaš se izdvojio na prvom mestu, a Fenerbahčeu i Galatasaraju ostaje da se nadmeću za titulu viceprvaka i Ligu šampiona. I u tom smislu Galata je odradila dobar posao na gostovanju Genčlerbirligiju gde je slavila sa 2:0 (1:0).

MIDTJILAND - NORDSJELAND (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 3:0

Ovde nije bilo mnogo nedoumica, Midtjiland je pitanje pobednika rešio već u 24. minutu utakmice kada je bilo 2:0. U nastavku je samo pitanje bilo kolika će konačna razlika da bude, a domaćin se postarao da ne bude nikakve drame pogotkom Onjeke u 77. minutu. Laganica.

PRECRTANO

NAPOLI - KALJARI (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Umesto da je iskoristio momentum i poravnao se na tabeli sa Atalantom, Milanom i Juventusom na tabeli i najavi pravu ludnicu u poslednja četiri kola, Napoli je napravio veliki kiks kojim je unesrećio svoje navijače, ali i najigraniji par dana doveo u situaciju da ne prođe! Sve je počelo sjajno brzim golom Osimena, ali se završilo užasno jer je Nandez zatresao mrežu u četvrtom minutu nadoknade. Au...

PSV - HERENVEN (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:2

Veliki kiks PSV kojim je ugrozio odlazak u kvalifikacije za Ligu šampiona. Uspeli su Filipsovci da se izvuku iz nepovoljne situacije i pogotka Halilovića u 34. minutu tako što su okrenuli rezultat za samo dva minuta u nastavku, ali je nepunih 60 sekundi posle gola Gakpa za 2:1 De Jong šokirao domaćina golom kojim postavljen konačni rezultat utakmice. PSV više od pola sata nije mogao da ugrozi Herenven i tako je mnoge razočarao...

GRANADA - KADIZ (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 0:1

Granada je očigledno upala u ritam toplo-hladno posle nekih sjajnih izdanja u poslednje vreme, mada nije ni bilo realno da stalno pobeđuje. Vi ste timu iz Andaluzije ipak verovali, a to vam se obilo o glavu. Još više boli to što fudbaleri Granade nisu uspeli da umuvaju ni gol za više od 50 minuta fudbala, koliko je bilo u opticaju posle pogotka Sobrina za pobedu Kadiza.

OSIJEK - VARAŽDIN (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:1

Osijek je u užasnoj krizi koja se ne ogleda u porazima već u nerešenim ishodima zbog kojih je praktično izgubila šampionsku trku. Četvrti remi u poslednjih pet kola, opet je Osijek morao da juri gol zaostatka, a znate šta je najgore u svemu – Mijerez je u devetom minutu nadoknade promašio jedanaesterac za pobedu! Gore od toga ne može, a ekvivalent je onom remiju Napolija s Kaljarijem...