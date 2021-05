Do 83. minuta na Friuiju u redovima Juventsa sasvim sigurno nisu bili rasčišćeni računu. Stara dama je mogla da počne da razmišlja o životu bez Lige šampiona, a Andrea Pirlo o potencijalnom otkazu, ali je se onda sve preokrenulo zahvaljujući Kristijanu Ronaldu. Fantastični Portugalac je za šest minuta sa dva postignuta gola poništio pogodak Nauela Moline iz 10. minuta meča i sve dobro što je do tada uradio sastav Luke Gotija. Juventus je u dramatičnoj završnici utakmice došao do tri velika boda koja bi mogla da budu od kapitalnog značaja kada je u pitanju plasman u Ligu šampiona - 2:1 (0:1).

Udenezeu je plasman na sredinu tabele omogućio da prilično rasterećeno uđe u meč sa favorizovanim protivnikom, pa je domaćin iskoristio već prvu grešku gostujuće odbrane. Molina je iskoristio prazan prostor na desnom boku, a onda poslao snažan udarac u suprotan ugao gola Vojćeha Ščensnog.

Juventus je ozbiljno pripretio u 28. minutu, kad Veston Mekeni nije uspeo da usmeri loptu u mrežu. Zebre su mogle da praktično da reše posao u 52. minutu, kada je Torgan Arslan dobro šutirao, ali je lopta prošla tik pored leve stative. Domaći imaju razloga da žale i za situacijom iz 67. minuta, kada je u dobroj situaciji bio Larsen, posle čega je morala da usledi kazna.

Rodrigo de Paul je bespotrebno pomerio ruku u neprirodan položaj kod slobodnog udarca Kristijana Ronalda u 82. minutu, pa je usledila najstroža kazna, gde je Portugalac preuzeo odgovoronosti i doneo izjednačenje Pirlovom timu.

Juventus je tada došao do ogromnog psihološkog psihološkog impulsa, još žešće je krenuo ka golu protivnika i to mu se isplatilo u 89. minutu. Adrijen Rabio je poslao odličnu dubinsku loptu na drugu stativu gola Udinezea, a tamo je među dvojicom igrača najbolji u skoku bio Kristijano Ronaldo,pa povratka za Udineze više nije bilo.

Stara dama se probila na treće mesto i van zone Lige šampiona izbacila Napoli. Stara dama ima situaciju u svojim rukama, ali i težak raspored. U poslednja četiri kola Juventus će dočekati Milan i Inter, a ići u goste Sasuolu i Bolonji. Pored toga očekuje ga i finale Kupa Italije sa Atalantom.

SERIJA A - 34. KOLO

Subota

Verona - Specija 1:1 (0:0)

/Salsedo 46 - Saponara 86/

Krotone - Inter 0:2 (0:0)

/Eriksen 69, Hakimi 90+2/

Milan - Benevento 2:0 (1:0)

/Čalhanoglu 6, Ernandez 60/

Nedelja

Lacio - Đenova 4:3 (2:0)

/Korea 30, 56, Imobile 43p, Alberto 48 - Marušić 47ag, Skamaka 80p, Šomurodov 81/

Bolonja - Fiorentina 3:3 (1:1)

/Palasio 31, 71, 84 - Vlahović 21pen, 74, Bonaventura 64/

Napoli - Kaljari 1:1 (1:0)

/Osimen 13 - Nandez 90+4/

Sasuolo - Atalanta 1:1 (0:1)

/Berardi 52 - Gosens 32/

Udineze - Juventus 1:2 (1:0)

/Molina 10 - Ronaldo 83pen, 89/

20.45: (2,70) Sampdorija (3,25) Roma (2,65)

Ponedeljak

20.45: (1,57) Torino (4,10) Parma (5,90)

*** Kvote su podložne promenama