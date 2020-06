REZZIME DANA (petak): Fener plesao po nervima, Juventus rušio tikete

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDEpogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

FENERBAHČE – KAJZERI (tip 1, kvota 1,55), rezultat 2:1

Kakav preokret u Istanbulu. Visio je Fener, imao igrača manje još od 12. minuta, rezultatski zaostatak od 59, ali je na kraju – dobio. I to tako što je samo u razmaku od minut domaćin obrnuo utakmicu u svoju korist. Prvo je u 88. minutu pogodio Albanac Murići iz penala, a samo 60 sekundi kasnije Brazilac Luiz Gustavo bombom sa 20-25 metara. Opširnije pročitajte ovde.

HOFENHAJM – RB LAJPCIG (tip 2, kvota 1,45), rezultat 0:2

Rezultatski, deluje da je Lajpcig rutinski slavio, ali nije bilo tako. Hofenhajm je imao svoje trenutke, bar tri izvanredne šanse, ali golman Gulači je sve branio. I odbranio prednost koju je gostima doneo Dani Olmo, golovima u ranoj fazi susreta, u devetom i 11. minutu. Opširnije pročitajte ovde.

DINAMO DREZDEN – HAMBURGER (tip 2, kvota 1,53), rezultat 0:1

Kakve sve nervne slomove priređuju fudbaleri HSV-a svojim pristalicama. Znaju da vode, pa izgube, umeju da steknu prednost, pa odigraju samo nerešeno, ali umeju i da istanje živce navijačima i – obraduju ih. Večeras je bio takav slučaj, pošto su u Drezdenu tek u 84. minutu, pogotkom Finca Pohjanpala, osvojili tri boda i nastavili trku za plasman u viši rang. Opširnije pročitajte ovde.

GECTEPE – TRABZON (tip 2, kvota 2,40), rezultat 1:3

Desilo se i to – Aleksandar Serlot nije dao gol. Sjajni norveški napadač postio je u prvom kolu turskog prvenstva posle pauze zbog korone, ali niko se u Trabzonu zbog toga nije previše uzbudio. Lider Superlige slavio je bez problema na gostovanju Gectepeu, iako je celo drugo poluvreme igrao sa fudbalerom manje. Opširnije pročitajte ovde.

PRECRTANO

VALENSIJA - LEVANTE (tip 1, kvota 1,80), rezultat 1:1

Ima drame i kad nema navijača. Prazne tribine sačekale su fudbalere Valensije i Levantea, sa razglasa se čula pesma domaćih pristalica, međutim, iako se činilo da će biti veselje, na kraju – tužbalica. Sastav Alberta Seladesa osvojio je samo bod – preciznije, ostao uskraćen za dva – u gradskom derbiju, pošto su se gosti iz predgrađa spasli poraza u osmom minutu nadoknade prilično uzbudljive druge utakmice večerašnjeg programa 28. kola La Lige - 1:1. Opširnije čitajte ovde.

VARAŽDIN – RIJEKA (tip 2, kvota 1,45), rezultat 0:0

Hrvati su danas servirali samo iznenađenja. Rijeka je kao veliki favorit došla u Varaždin, na megdan timu koji pet kola nikog nije pobedio. Očekivali ste sigurnu dvojku, ali je odigrana vrlo izjednačena utakmica u kojoj Rijeka nije dominirala. Štaviše, kolosalne šanse stvorila oba tima, a briljirali su golmani, dok je Rijačanima u samom finišu pomogla i stativa.

LOKOMOTIVA ZAGREB – DINAMO ZAGREB (tip 2, kvota 1,75), rezultat 1:0

Filijala je pobedila „starijeg brata“. Rezultat koji je malo ko mogao da predvidi. I to je odluka o pobedniku pala iz penala u 90. minutu. Moro je odigrao rukom, sudija je konsultovao VAR sobu, dobio potvrdu da je penal, a Tolić je bio siguran sa bele tačke.

GRANADA – HETAFE (tip 2, kvota 2,50), rezultat 2:1

Ovo je bio vaš hod po ivici, gde ste jurili kvotu 2,50, ali ona nije došla. Granada je pokazala da joj korona nije presekla dobru formu, pošto je večeras upisala šesti uzastopni meč bez poraza. Krenulo je po željama kladioca, Timor je u 20. minutu doveo Hetafe do vođstva, ali u poslednjih 20 minuta je usledio preokret u režiji Karlosa Fernandeza i iz dvojke se „izrodio“ – kec. Opširnije pročitajte ovde.

ELČE – EKSTRAMADURA (tip 1, kvota 2,25), rezultat 1:1

Još jedna mina. Elče je kao veliki favorit dočekao „davljenika“ Ekstremaduru, ali to zvanje nije opravdao. Jeste sve krenulo kako treba, Žonatas je u 22. minutu doveo Elče do vođstva, ali u drugom poluvremenu hladan tuš – Bastos je izjednačio na 1:1. Imao je domaćin više od pola sata da dođe do drugog gola, a umesto toga je morao da spasava živu glavu, pošto je Ekstremadura imala tri puta više udaraca na gol.

JUVENTUS – MILAN (tip 1, kvota 1,60), rezultat 0:0

Otišla je Stara dama u finale Kupa Italije, a ispalo je da ju je u borbu za trofej poslao Kristijano Ronaldo još pre tri meseca, kad je pogodio za izjednačenje na San Siru, pa je prvak Italije zbog gola u gostima prošao dalje. Mogao je Juve i da pečatira prolaz još jednom pobedom, ali je baš Portugalac već na početku utakmice promašio penal. Još je samo nekoliko sekundi kasnije Ante Rebić dobio direktan crveni karton, ali brojčanu prednost domaćin nije materijalizovao. Opširnije pročitajte ovde.