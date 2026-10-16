REZZIME DANA (petak): Odličan dan za kladioce!

ZAOKRUŽENO

RAPID – HARTBERG (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 3:1

Bečlije su kod kuće deklasirale rivala, kako se i očekivalo. Kečina dana. Vodili su sa dva gola razlike na poluvremenu i tada je bilo jasno šta će biti. Smanjili su gosti u 49. minutu, međutim nije bilo drame jer je Rapid pobedljao na 3:1 i tada je moglo da se slavi.

ALAŠKERT – SJUNIK (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 5:1

A u Jermeniji?! Kečina! Alaškert strpa tri gola u prvom i lagano može da se zaokruži. Na kraju i "petarda", za lagan prolaz.

AJNTRAHT FRANKFURT – KELN (tip 1, kvota 1,85) – rezultat 1:0

Mogu da odahnu u Frankfurtu. Makar malo, jer igra protiv Kelna nije bila blistava, ali pišu se tri boda. Ekipa Adija Hitera savladala je Keln sa 1:0, pogotkom Junesa Ebnutaliba u 77. minutu, i iskupila se za debakl protiv RB Lajpciga pre nedelju dana (0:6). Ne baš na način na koji je njihov trener zahtevao u obraćanju medijima pred utakmicu, kada je zahtevao od svojih igrača da pokažu "069 mentalitet". Nije baš da su ujedali i grebali do poslednje kapi znoja, ali cilj su ostvarili i to je ono što je trenutno najbitnije za njih pred put u Dortmund. Prekinuo je Ajntraht crni niz na domaćem terenu, gde nije imao pobedu još od marta. Opširnije OVDE.

AL KADSIJA – ABHA (tip 1, kvota 1,10) – rezultat 2:1

Kada imate Mateju Retegija i Tidžanija Rejndersa, onda ne morate da brinete. Jedan asistira, drugi daje golove, mada je Retegi bio i strelac i asistent. Dao gol, asistirao i to keca. Mada, nije bilo lako...

HERENVEN – EKSCELZIOR (tip 1, kvota 1,62) – rezultat 4:0

Razbijanje crvenih srca! Kako su igrali, bilo je milina gledati. Penal u prvom poluvremenu i posle goleada. Možda jedan od najboljih pogodaka dana što se tiče dobrih kvota i fikseva.

CRVENA ZVEZDA - PARIZ (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 90:81

Kečina na Zvezdu! Ako ste tako tipovali, dobro ste procenili. Posebno što je Crvena zvezda povela u prvom poluvremenu 16 razlike, pa je Mozzart Relax obezbedio da se relaksirate i zaokružite keca.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

PRECRTANO

DEPORTIVO A KORUNJA - LEVANTE (tip 1, kvota 2.10) - rezultat 1:1

Dobra utakmica u Korunji. Petar Ratkov je asistirao za pogodak, ali vas je razočarao jer nije došao kec...

PANATINAIKOS - HAPOEL TEL AVIV (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 81:91

Pitali su se svi dokle će ići pobednička serija Panatinaikosa i Hapoel iz Tel Aviva je odmah ponudio odgovor - pet utakmica! Posle rutinske pobede u Beogradu, košarkaši Panatinaikosa spušteni su na zemlju pošto je Hapoel odigrao vrhunski susret i očitao im lekciju. Desilo se i to, PAO je, eto, izgubio. Dimitris Itudis dobio je svog kuma Željka Obradovića u meču sa posebnom težinom za obojicu - 91:81 (29:25, 19:21, 20:15, 23:20).

ŽALGIRIS - EFES (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 70:85

Kako stvari stoje, biće Kameron Pejn ozbiljno pojačanje za Efes. Bivši košarkaš Partizan Mozzart Bet-a doveden je kao zamena za povređenog Majka Džejmsa i za sada vrhunski nadomešćuje njegovo odsustvo. Do sada je sve utakmice odigrao u Evroligi, ali je na svakoj bio jedan od glavnih igrača tima koji vodi Pablo Laso. Odličan je bio na debiju protiv Olimpijakosa, još bolji protiv Bajerna, a u istom ritmu nastavio je na gostovanje Žalgirisu. Nekadašnji košarkaš Finiks Sansa bio je fenomenalan u najvažnijim trenucima utakmice. Najpre kad je Efes na početku gradio prednost, a onda i u trećoj četvrtini kad je Žalgiris pokušao da kreira veliki preokret. Meč je završio sa 16 poena uz tri asistencije. On i Metju Strazel su ugasili svetlo u Kaunasu i režirali teško stradanje Žalgirisa (85:70). Turski predstavnik je savršeno počeo utakmicu. Pejn je sa šest poena inicirao početnih 14:2 za Lasovu ekipu i to je u mnogome usmerilo tok utakmice.