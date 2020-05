REZZIME DANA (subota): Herta i Bajern sigurice na tiketu

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi prošli.

ZAOKRUŽENO

HERTA - AUGZBURG (tip 1, kvota 1,95) - 2:0

Herta se opasno zalaufala. Otkako je sezona nastavljena osvojila je 10 od mogućih 12 bodova, samo je Bajern tu bolji, i sustigla Frajburg na osmom mestu. U 29. kolu stradao je Augzburg prvenstvo zahvaljujući golu Javaira Dilrosuna u 23. minutu. Konačnih 2:0 postavio je Kšištof Pjatek u drugom minutu sudijske nadoknade.

Opširnije OVDE.

BAJERN - FORTUNA DISELDORF (tip 1, kvota 1,10) - 5:0

Ako postoji išta lepo u bukvalnom gaženju slabijeg protivnika, onda je to ovo što radi minhenski Bajern. Union, Ajntraht, Borusija Dortmund - pa Fortuna Dizeldorf. Bajern je po povratku na teren redom porušio čak četiri protivnika i sebe doveo na korak od osvajanja jubilarne 30. "salatare" u klupskoj istoriji. Večeras se bukvalno poigrao sa ekipom Uvea Reslera i sa pet golova u mreži je ispratio za Dizeldorf - 5:0 (3:0).

Opširnije OVDE.

PLZENJ - MLADA BOLESLAV (tip 1, kvota 1,25) - 7:1

Plzenj je na ovom meču bio fantastičan i postigao je čak sedam golova, dok je u prvom poluvremenu dao čak četiri. Čermak je otvorio duel sa pogotkom u 8. minutu, potom se nadovezao u 23. i bilo je jasno da će Plzenj ovde odraditi maksimalan posao. Do kraja je sve bilo rutinski pa je Plzenj stigao do sedam golova i do veoma ubedljive pobede.

SLAVIJA - JABLONEC (tip 1, kvota 1,30) - 5:0

Slavija iz Praga je odradila maksimalan posao, veoma ubedljivo je došla do pobede. Stančiju je otvorio duel golom u 21. minutu iz penala, a posle toga je sve išlo lakše pa je Slavija sa tri gola u drugom poluvremenu samo potvrdila odlično odrađen posao.

PARTIZAN - MLADOST LUČANI (tip 1, kvota 1,10) - 4:1

Bila je to utakmica u Humskoj kakve navijači najviše vole. One kada Partizan brzo dođe do vodećeg gola, pa se razigra, stvara šanse, postiže pogotke i na koncu lako upiše novu pobedu. Jedino što publike, silom prilika, nije bilo danas na Topčiderskom brdu. Partizan je na trećoj „premijeri“ ove sezone lako kod kuće savladao Mladost – 4:1. Jeste „plivao“ delom prvog poluvremena, jesu i gosti iz Lučana izašli na teren u kombinovanom sastavu, ali su crno-beli odigrali atraktivno, postigli četiri, a mogli još toliko golova.

Opširnije OVDE.

MAKABI - HAPOEL HAIFA (tip 1, kvota 1,25) - 2:0

Po jedan gol u oba poluvremena bio je dovoljan da Makabi sruši otpor Haife. Prvi je pao u smiraj prvog poluvremena, što bi se reklo u najboljem mogućem momentu, dok je drugi došao na startu drugog dela kada je Šehter bio precizan u 55. minutu što je donelo trijumf Makabiju. Do kraja je domaći tim samo trebalo da sačuva rezultat i privede utakmicu kraju.

BUDUĆNOST - GRBALJ (tip 1, kvota 1,20) - 1:0

Nakon prvih 90 minuta nastavka sezone, Budućnost je još bliža tituli - sa 11 prednost na vrhu tabele je porasla na 13 bodova. Budućnost je pobdila Grbalj kod kuće sa 1:0. Domaći tim je slavio golom Petra Grbića, koji je u 19. minutu efektno pogodio sa 20-ak metara.

PRECRTANO

VOLFZBURG - AJNTRAHT (tip 1, kvota 1,95) - 1:2

Konačno se slavilo i u Frankfurtu, Ajntraht je na gostovanju kod Volfzburga napravio veliko iznenađenje pobedom od 2:1 i sapleo do sada siguran korak Vukova ka mestu u Ligi Evrope. “Meč-viner“ je bio Daići Kamada, koji je pogotkom u 85. minutu Ajntrahtu doneo prvu pobedu nakon crne serije od šest utakmica na kojima je osvojen samo bod.

Opširnije OVDE.

ŠALKE - VERDER (tip 1, kvota 2,65) - 0:1

Ne samo da Šalke, istina oslabljen povredama veoma bitnih igrača kakvi su Suat Serder i Amin Harit, nije pobedio, već je uspeo da usred Gelzenkirhena izgubi od davljenika iz Verdera. Leonardo Bitenkurt je majstorskim udarcem iz 32. minuta doneo gostima iz Verdera vredan minimalac u borbi za opstanak i može biti kovertirao otkaz Šalkeovom šefu struke Davidu Vagneru.

Opširnije OVDE.

SIGMA OLOMOUC - PRIBRAM (tip 1, kvota 1,50) - 1:2

Pribram je na ovom meču napravio iznenađenje, iako je sve krenulo za vas onako kako ste planirali. Julis je postigao gol već u 38. minutu, ali je Pribram vrlo brzo odgovorio pogotkom u 42. minutu utakmice. Na poluvremenu je bilo nerešeno, da bi u nastavku meča Pribram došao do gola u 52. minutu i to se na kraju pokazalo kao odlučujuće.