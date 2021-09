REZZIME DANA (utorak): Everton i Bešiktaš obarali tikete

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

FORTUNA SITARD - AJAKS (tip 2, kvota 1,15) - rezultat 0:5

Bilo je na početku sezone malih problema. Desio se kiks protiv Tventea, desila se i katastrofa u sudaru sa večitim rivalom PSV-om u okviru holandskog Superkupa. Ali Ajaks u poslednje vreme, najblaže rečeno, deluje zastrašujuće. Posle petardiranja Sportinga u Lisabonu, odnosno devetke u mreži Kambura, Kopljanici su demonstirali silu i u sudaru sa Fortunom Sitard. Na kraju je bilo 5:0, a moglo je mnogo više.

HETAFE - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 1:2

To je Atletiko. To je njihova konstanta i njihova snaga. Mogu da se muče, da se pate i da klize ka kiksu. I na kraju pobede. Kao protiv Espanjola pre dva kola, Jorgandžije su izgubljenu situaciju pretvorili u veliki trijumf na gostovanju Hetafeu i stigli do prvog mesta Primere.

NORIČ - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 0:3

Junak Redsa bio je dvostruki strelac Takumi Minamino. Japanac je domaćina načeo u četvrtom minutu, međutim Norič je u 42. minutu imao priliku da sa bele tačke izjednači rezultat, ali je udarac Colisa odbranio Keleher. Neiskorišćena šansa došla je na naplatu već u uvodnim minutima nastavka kada je Divok Origi udvostručio prednost i potpuno slomio otpor rivala, a konačnih 3:0 potpisao je Minamino golom u 80. minutu.

BRENTFORD - OLDAM (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 7:0

Impresivno izdanje novajlije u Premijer ligi, koji nije imao milosti prema niželigašu. U prvih 45 minuta pet puta se tresla mreža Oldama. Tek u nastavku je Brentford povukao ručnu, ali ne i mladi Markus Fors, koji je pogotkom u 60. minutu došao do het-trika. Postao je prvi igrač Pčela u istoriji Liga kupa koji je postigao tri gola na istom meču. Pobedu je overio novajlija Joan Visa, drugim golom na utakmici.

ATALANTA - SASUOLO (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:1

Možda se više očekivalo od duela Atalante i Sasuola, uzimajući u obzir ofanzivni raskoš dva tima. Na kraju je tim iz Bergama slavio više negop zasluženo, zahvaljujući golovima u ranoj fazi meča. Proradili su čuveni Atalantini napadi preko bokova. Trijumf nad Sasuolom potpisali su Robin Gozens posle asistencije Malinovskog, te David Zapakosta.

FJORENTINA - INTER (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 1:3

Menjaju se generacije, ali Inter ostaje bauk za Fjorentinu. Posebno na Artemiju Frankiju. Oslabljena šampionska četa iz grada Mode sluša potcenjivačke komentare posle odlaska Romela Lukakua i Ašrafa Hakimija, ali poput mrava skuplja bodove. I za sada gleda sa vrha Serije A. Fjorentina je imala vođstvo, čak držala situaciju pod kontrolom, ali je Inter odigrao fantastično drugo poluvreme i na krilima Edina Džeka i Darmijana stigao do četvrte prvenstvene pobede.

BARNLI - ROČDEJL (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 4:1

Džej Rodrigez je sa četiri gola režirao ubedljivu pobedu Barnlija, međutim, daleko od toga da se premijerligaš nije dobro namučio protiv četvrtoligaša. Domaćinu je čak bilo neophodno da Ročdejl povede, a pogodak Bislija u 47. minutu kao da je probudio iskusnog napadača koji je od 50. do 77. minuta nanizao četiri pogotka.

PRECRTANO

BEŠIKTAŠ - ADANA DEMIR (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 3:3

Kakav meč na Vodafon Parku! Posle 53 minuta igre činilo se da će Bešiktaš rutinski doći do pete pobede u sezoni. A onda... Nije se Adana dala predati. Matijas Vargas joj je dao veštačko disanje, a onda Mario Baloteli projektilom ulio nadu. Poslednju priliku na meču gosti su imali iz kornera. Baloteli je nadvisio protivničku odbranu, spustio loptu ka golu, odakle je preko linije preterao Brit Asombalonga.

KVINS PARK RENDŽERS - EVERTON (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 2:2 posle penala 8:7

Domaćin je pogocima Čarlija Ostina dva puta stizao do prednosti, ali su gosti oba puta uspevali da anuliraju zaoastatak. Prvo izjednačenje doneo je Dinj, a drugi put precizan za karamele bio je Tauzend koji je ujedno doneo premijerligašu penal rulet. Ipak, koncentrisaniji u penal seriji bili su igrači Kvins Park Rendžersa pogodivši osam jednaesteraca, te je promašaj Dejvisa u osmoj seriji bio dovoljan da tim Rafe Beniteza ispadne već u trećem kolu.

BILBAO - RAJO VALJEKANO (tip 1, kvota 1,80) - 1:2

Rajo je zahvaljujući Falkau, koji je krunisao sjajan centaršut Bebea u poslednjim trenucima meča, stigao do treće pobede u sezoni, pa se sada šepuri na visokom četvrtom mestu španskog prvenstva. Gosti iz predgrađa Madrida uspeli su da osujete opasne nalete domaćina, bili su strpljivi u završnici meča, a onda su iskoristili izuzetno golgetersko umeće vremešnog Kolumbijca.

