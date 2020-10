NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

DINAMO KIJEV - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,90) - 0:2

Možda se Juventus muči na startu Serije A, ali je u Ligi šampiona krenuo u svom stilu. Rutinskom pobedom. Bjankoneri su savladali Dinamo u Kijevu sa 2:0 golovima Morate, a njihove navijače mnogo više od tri boda raduje igra dva najveća pojačanja Alvara Morate i Federika Kjeze koji je odigrao odličan meč i bio najopasniji igrač Stare dame.

LAJPCIG - BAŠAKŠEHIR (tip 1, kvota 1,20) - 2:0

Prošlosezonski polufinalista Lajpcig je skoro pa rutinski savladao Bašakšehir 2:0. Nemci su pobedom na startu poručili da će biti ravnopravan protivkandidat Mančester Junajted i Pari Sen Žermenu u borbi za osminu finala.

BARSELONA - FERENCVAROŠ (tip 1, kvota 1,10) - 5:1

Kada budu rekapitulirali sezonu biće ponosni u redovima Ferencvaroša na plasman u Ligu šampiona, ali i činjenicu da su na Nou Kampu pored mreže Barselone (5:1) pogodili prečku. Možda, ali samo možda mogla je da se u glavnom gradu Katalonije iskreira najlepša bajka ove večeri da u 12. minutu Isael nije pogodio okvir Barsinog gola, već mrežu.

REDING - VIKOMB (tip 1, kvota 1,40) - 1:0

Paunovićev tim je večeras došao do pete pobede na šest mečeva od početka sezone pošto je sa 1:0 savladan fenjeraš Vikomb. Čovek odluke je bio portugalski napadač Lukaš Žoao koji je večeras bio strelac jedinog gola kada je u 63. minutu sjajno primio dugu loptu, rešio se dvojice čuvara i pogodio mrežu. Nije Reding večeras blistao, imao je samo jednu šansu u prvom poluvremenu, ali je Žoao u drugom delu igre iskoristio priliku koja mu se ukazala, a potom je odbranjeno vođstvo.

NORIČ - BIRMINGEM (tip 1, kvota 1,77) - 1:0

Čekao se, čekao Norič i dočekao. Dugo su Kanarinci lomili otpor Birmingema, delovelo je da neće uspeti ali se bosanski napadač Mario Vrančić sjajno snašao u 87. minutu i šutem sa 15 metara postigao gol vredan tri boda. A verovatno i vredan mnogih dobitnih tiketa.

PRECRTANO

PSŽ - MANČESTER JUNAJTED (tip 1, kvota 1,60) - 1:2

Pre dve godine je Markus Rašford golom iz penala u poslednjem minutu zavio PSŽ u crno i izbacio ga iz Lige šampiona, a večeras mu je presudio na istom stadionu na otvaranju nove sezone. Mančester Junajted je prilično iznenađujuće slavio na Parku Prinčeva 2:1 golom engleskog napadača u 86. minutu. Sjajnu utakmicu su odigrali Pari Sen Žermen i Mančester Junajted, igralo se otvoreno, stvorili su gomilu šansi i trebalo je da bude više golova od ova tri na kraju.

ZENIT - KLUB BRIŽ (tip 1, kvota 1,98) - 1:2

Publika u Sankt Peterburgu je krenula kućama, jer je bila uverena da će njihov tim novu sezonu u Ligi šampiona početi remijem. Međutim, Hans Vanaken je sa nekoliko dodavanja iz ležišta izbacio kompletan tim Zenita. Ostavio je prostor De Keteleru da postavi nogu i donese Klub Brižu velika tri boda sa gostovanja u Rusiji – 2:1.

ČELSI - SEVILJA (tip 1, kvota 2,00) - 0:0

Mnogo je para uložio Čelsi da bi izgledao ovako tanko protiv Sevilje na svom terenu na otvaranju Lige šampiona. U derbiju grupe E Sevilja je bila bolji tim, možemo da kažemo i dominantniji, naigrao se španski tim fudbala na Stamford Bridžu, posebno u prvom poluvremenu, ali će na kraju morati da se zavodolji bodom - 0:0.

LACIO - DORTMUND (tip 2, kvota 2,05) - 3:1

Divila se Italija načinu na koji Simone Inzagi kormilari rimskim timom a sve ukazuje da će i ostatak Evrope raditi isto u narednom periodu. Ili dok Lacio bude konkurentan u ovogodišnjoj Ligi šampiona. Na startu grupe F Lacio je na Olimpiku furioznom igrom u prvom poluvremenu počistio saterena Borusiju iz Dortmunda (3:1), uz pokaznu vežbu savremenog fudbala mladog trenera Rimljana.

REN - KRASNODAR (tip 1, kvota 1,75) - 1:1

Delovalo je da će francuski predstavnik, koga smatraju i za potencijalnu minu u grupi, uspeti da izađe na kraj sa ruskim predstavnikom, ali je na kraju bilo 1:1 (0:0). U prvom poluvremenu nije bilo golova, a Ren je uspeo do gola u 56. minutu. Bio je to penal koji je Girasi pretvorio u pogodak. I taman kada su svi očekivali da Ren održi tu prednost, Krasnodar je našao snagu da odmah odgovori. I to posle samo tri minuta.

