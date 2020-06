Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Vidovdanskim driblinzima do igračkih snova

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

PARMA – INTER (tip 1, kvota 1,53), rezultat 1:2

Inter je na porilično srećan način preživeo Enio Tadrini i zahvaljujući golovima u samom finišu došao do preokreta protiv Parme. Narauziri su bili nokautirani posle sjajnog gola Žervinja iz 15. minuta, potom su dugo neuspešno pokušavali da izjednače, a onda kada su to konačno uspeli u 84. minutu bilo im je potrebno još tri da potpuno preokrenu rezultat. To je učinio mladi Alesandro Bastoni, posle odličnog centaršuta Viktora Mozesa.

Iverštaj pročitajte OVDE!

NAPOLI - SPAL (tip 1, kvota 1,33), rezultat 3:1

Napoli je nastavio da beleži odlične rezultate, pa je u niz pobeda od večeras ubrojan i poslednjeplasirani SPAL (3:1). Bio je to rutinsko slavlje ekipe Đenara Gatuza, iako joj je posao otežao Andrea Petanja izjednačujućim golom u 29. minutu, čime je poništio majstorsku reakciju Drisa Mertensa iz četvrtog minuta.Ali, SPAL-ova odbrana nije imala rešenje za opasne nalete domaćina, koji je ponovo poveo u 36. minutu golom Kaljehona, dok je konačan rezultat meča postavio Junes u 78. minutu utakmice.

UDINEZE - ATALANTA (tip 2, kvota 1,60), rezultat 2:3

Atalanta ne samo da igra konkretno i lepo za oko, nego je već doktorirala način na koji se dobijaju takozvane male utakmice. Ekipa iz Bergama definitvno više ne predstavlja nikakvo iznenađenje u italijanskom fudbalu, već je ozbiljna realnost i klub koji sebe želi da smesti među timove koji direktno odlučuju ne samo o plasmanu u Ligu šampiona, već vrlo uskoro i o najvažnijim trofejima tamošnjeg fudbala.Večeras je u prvom planu bio Luis Murijel. Fenomenalni Kolumbijac je pogodio prvi put od nastavka sezone i to dva puta, a ne zna se koji je njegov pogodak bio lepši. Dovoljno da vam razvuče osmeh na lice.

Izveštaj pročitajte OVDE!

NJUKASL - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,28) , rezultat 0:2

Siti večeras ništa nije prepuštao slučaju. Od prvog minuta čista demonstracija sile. Njukasl se tu ništa nije pitao i konačan rezultat ne govori dovoljno o dominaciji gostujućeg tima. Očekivanoj istina, nije to ta klasa, taman i da šeici iz Saudijske Arabije ovog leta preuzmu Svrake, biće im potrebno vreme da dosegnu Sitijeve visine. Trenutno, to je neravnopravna borba. Mogao je doduše i ovakav Njukasl da bar uvede Siti u nervozu, nekako su odolevali do 35. minuta, a onda je Fabijan Šar odgurnuo Gabrijela Žezusa i skrivio penal sa koji je Kevin De Brujne iskoristio da na 29. rođendan postigne 100. klupski gol u karijeri. Možemo da pričamo i o tome da li je sudija Li Mejson mogao da domaćima progleda kroz prste, ali ne možemo da shvatimo zašto je Šar uopšte odgurnuo Žezusa, pošto je lopta išla visoko iznad.

Izveštaj pročitajte OVDE!

BAZEL - SION (tip 1, kvota 1,45), rezultat 2:0

Teškom mukom Bazel je slavio protiv slabašnog Siona. Dugo ništa nije polazilo za rukom domaćem timu. Susreli su se sa bunkerom rivala i nisu imali rešenje. Brojali su samo promašaje. Međutim, u 86. minutu pogodio je Ademi i skratio vam muke.

SLAVIJA PRAG – JABLONEC (tip 1, kvota 1,30), rezultat 4:0

Slavija je overila titulu, međutim velikan iz Praga ne posustaje. Hoće da zasladti strašnu sezonu. Danas je sa pola gasa razbio vrlo dobri Jablonec. Blistao je dvostruki strelac, mladi reprezentativac Hrvatske, Musa. Mnogo lako pogođen fiks

AEK – OLIMPIJAKOS (tip 2, kvota 1,80), rezultat 1:2

Olimpijakos je šampionska mašina. Tim Pedra Martinsa ne zna da kikse u nastavku prvenstva. Snagu pokazuje protiv najjačih timova. Večeras je kao gost Olimpijakos preslišao AEK. Sve je bilo gotovo u prvih 45. minuta. Tada su pogađali El Arabi i Kamara. Arauho je uspeo da smanji rezultat.

MOLDE – STEBEK (tip 1, kvota 1,50), rezultat 4:1

U velikoj formi igra Molde na početku ove sezone u Norveškoj. Partizanov i Čukin rival iz evro kvalifikacija je i dalje nedodirljiv. Danas je snagu Moldea osetio Stabek. Brutalno je domaćin odigrao danas. Otvorio je na vreme rivala, potom samo pojačavao i na kraju slavio sa 4:1.

ESPANJOL - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,45), rezultat 0:1

To je srce šampiona! To je magija šampiona! To je čarobno proigravanje petom rođenog šampiona! Večeras smo na delu videli zašto je period Karima Benzeme u Real Madridu nakrcan brojnim trofejeima i važnim golovima. Kraljevi nisu blistali u Barseloni, gde su ukrstili koplja sa Espanjolom, ali su minimalnim trijumfom (1:0) stekli dva boda prednosti u odnosu na večitog rivala. Iza još jednog trijumfa čete Zinedina Zidana stoji igrački krasnopis sjajnog francuskog napadača. Sigurni smo da će njegov sjajan potez iz 45. minuta opevati madridske kolege. Pre nego što opišemo najvažniji detalj sa meča jedan podatak: Karima Benzema je protiv Espanjola stigao do 117. asistencije u belom dresu. Ovo je jedna od najvažnijih i najlepših.

Izveštaj pročitajte OVDE!

PRECRTANO

HAMBURGER – SANDHAUZEN (tip 1, kvota 1,30), rezultat 1:5

Sledeći put kada fudbalski analitičari u Nemačkoj, a za njih smatramo da su jedni od najboljih u Evropi, budu pravili predviđanja za nemačku Cvajtu, bilo bi dobro da zaobiđu Hamburger, jer je to klub koji već dve godine uzastopno važi za glavnog favorita za promociju (ove sezone uz Štutgart), ali je ponovo završiuo na četvrtom mestu. Ovoga puta nije poglo ni to što je Arminija savladala trećeplasirani Hajdenhajm na svom terenu sa 3:0 i ogmućila ekipi Ditera Hekinga da odlučuje o svojoj sudbini protiv potpuno rasterećenog Sandhauzena. Hamburgeru je bio dovoljan i remi da obezbedi treće mesto, ali je verovali ili ne na svom terenu izgubio sa 1:5.