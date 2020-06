Rezzime jučerašnjeg dana (petak): Ispoštovali velikani Juve, Sporting, Zenit, Bešiktaš...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste juče danas:

ZAOKRUŽENO

BEŠIKTAŠ - KONJA (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:0

Odavno je Bešiktaš ispustio šansu da se umeša u borbu za titulu, u nikada zanimljivijem prvenstvu Turske. Međutim, ako ništa drugo Orlovi su večeras odigrali ofanzivno savršen meč i navijačima doneli bar malo radosti. U Istanbulu je stradala Konja (3:0) uz ofanzivne kreacije Lensa, Dijabija i Buraka Jilmaza. Posle večerašnje pobede Bešiktaš kaska devet bodova u odnosu na prvoplasirani Bašakšehir, ali se jako primakao gradskom rivalu Galatasaraju. I pokazao da bi mogao da uhvati evropski voz. Opširnije ovde.

ZENIT - KRILA SOVJETOV (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:1

Meč prepun kontroverznih detalja. Jedan od onih za koji imamo običaj da kažemo „da se igrao u Srbiji“...Krila Sovjetov su vodila na poluvremenu protiv Zenita usred Sankt Peterburga, ali je domaćin na kraju došao do preokreta i pobede – 2:1. Nego, dosta toga se dogodilo do isteka 90. minuta. Zenit se ovom pobedom u 24. kolu za još tri koraka primakao novoj šampionskoj tituli. Šest rundi pre kraja odmakao je Lokomotivi, sa utakmicom više, na 12 bodova razlike. Sve je manje vremena i prostora za rivale da dostignu iz Peterburga. Opširnije ovde.

BURSA - ADANA (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 1:0

Jedan, ali vredan. Tako se mogu opisati dešavanja na meču između Burse i Adane. Domaćin je bio apsolutni favorit, ali je morao dobro da se oznoji kako bi upisao tri boda. Povela je Bursa u osmom minutu. Bio je to nagoveštaj sigurnog trijumfa. Međutim, nikako nije domaćin uspevao da potvrdi trijumf još jednim golom. Igrala se egal utakmica, ali ste preživeli i upisali još jedan pogođen fiks.

BELENENSES - SPORTING (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 1:3

Posrnuli velikan iz Lisabona, koji će uskoro "obeležiti" 20. godišnjicu od poslednje titule, večeras je rutinski izašao na kraj sa Belenensešom - 3:1. Mada su domaći rano poveli i najavili ravnopravnu borbu (Lika u 7. minutu), Sporting je na vreme izjednačio (Koates glavom posle kornera), da bi do kraja prvog poluvremena praktično završio posao. Još dva puta mrežu domaćina pogađao je Žovane Kabral. Opširnije ovde.

HAJDUK - SLAVEN (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 2:1

Kakav hod po ivici! Koliko je bilo tesno za tako malu kvotu. Samo ćemo reći da je Slaven promašio penal u 90. minutu! Lima je sa bele tačke šutirao pored gola, nakon što je sudija posle VAR asistencije pokazao na jedanaesterac. Splićani su na mišiće došli do novog trijumfa, koji ih je vratio na drugo mesto. Daleko je to od dobre igre za pulene Igora Tudora...

JUVENTUS - LEĆE (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 4:0

Polako ali sigurno - Juve odmiče. I približava se novoj tituli. U uvodnom susretu 28. kola Serije A Leće se hrabro nosio sa Starom damom, čak izdržao bez golova punih 45 minuta, ali veliki kiks jednog od najiskusnijih igrača na terenu - Fabija Lućonija, došao mu je glave. Štoper gostiju spetljao se u 31. minutu primajući vrlo laganu povratnu loptu. Sve to lepo je namirisao Rodrigo Bentankur. Vrebao, vrebao kao kobac, onda krenuo na vreme i iznudio crveni karton za Lućonija. Prvoj taj kiks, onda isključenje, pa penal za Juve u 62. minutu i - Leće više nije imao šta da traži u Torinu - 4:0. Opširnije ovde.

PRECRTANO

RIJEKA - GORICA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:2

Rijeka je imala sve na talonu. Pobedom bi postala glavni kandidat za drugu poziciju i mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nije vredelo. Gorica je servirala jedno od najvećih iznenađenja ove večeri i sigurni smo pokvaria vam raspoloženje. Gosti su prilično lako došli do celog plena. Poveli su u 15. minutu pogotkom Kristijana Lovrića. Igrali su zatim vrlo pametno. Još kada je pogodio Ndijaje u 79. minutu bilo je jasno da ćete što pre želeti da zaboravite ovu utakmicu.

ORHUS - OLBORG (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:4

Trebalo je to da bude zicer. Na jednoj strani tim koji šest kola nije osetio gorčinu poraza, na drugoj tim sa četiri neuspeha u nizu.I kako to često u fudbalu biva, sve je u Orhusu otišlo u kontru. Olborg je zasijao kad niko nije očekivao i lagano je tukao domaćina, za kraj svoje crne serije – 4:1. Strašno poluvreme odigrao je gost. Već do poluvremena dao je sva tri gola. I to za samo sedam minuta! Od 38. do 44. minuta tri puta se ljuljala mreža Orhusa. Izgleda da je to bilo najboljih sedam Olborgovih minuta u sezoni. Opširnije ovde.

RID - LINC (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:3

Nije ovo bilo vaše veče kada je reč o Austrijancima. Rid je, gledajući kvalitet, morao da lako završi posao protiv Blau Vajsa iz Linca. Međutim, gosti su odigrali gotovo savršen meč i pokvarili vam planove. Istina, u prvom poluvremenu je bilo ravnopravno. Gosti su poveli, domaćin je odmah izjednio. Međutim, u nastavku smo videli surovu dominaciju gostiju. I dva gola.

JUVE STABIA - LIVORNO (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 2:3

Bio je ovo hrabar pokušaj da se ulovi kec sa jakom kvotom. Sve je krenulo dobro, Juve Stabia je poveo golom Kala i imao je tih 1:0 na kraju prvog poluvremena. Ali, nastavak je doneo potpuni haos. Preokret u dva minuta, golovima u 59. i 60. pa ukupno tri crvena kartona, od toga dva za domaćina, izjednačenje u 87. minutu koje je probudilo nadu, a onda i gol za konačnih 2:3 u petom minutu sudijske nadoknade.