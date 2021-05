NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO:

SELTA - LEVANTE (tip 1, kvota 1,92) - rezultat 2:0

Sada je jasno da ćemo gledati Seltu i sledeće godine u Primeri! Za to ekipi iz Viga bila potrebna pobeda nad Levanteom, a do nje je Selta stigla sa 2:0 (0:0) i tako osigurala glavni cilj za ovu sezonu. Nije baš bilo jednostavno domaćinu na ovoj utakmici, ali je sve vreme bilo jasno da će brz način igre domaćina morati da da rezultat.

Opširnije ovde.

TONDELA - BENFIKA (tip 2, kvota 1,35) – rezultat 0:2

Benfika je živa, Benfika sve jače diše za vrat Portu i u slučaju novog kiksa pozicija broj dva koja nosi direktan plasman u Ligu šampiona bila bi samo na bod ili dva daleko. Posle teško izvojevane pobede nad Santa Klarom, Benfika se mnogo lakše snašla na gostovanju Tindeli gde je slavila rezultatom 2:0 i upisala treći uzastopni trijumf u prvenstvu.

Opširnije ovde.

PORTO - FAMALIKAO (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:2

Porto je morao pošeno da se pomuči u drugom poluvremenu, ali je ipak uspeo da slomi otpor Famalikaa i stigne do zasluženih bodova, zahvaljujući pogocima Medija Taremija i Marka Grujića. Domaćin je poveo još u osmom minutu preko Martineza Tonija, ali su gosti izjednačili pogotkom Iva Rodrigeza u finišu prvog poluvremena i naterali Porto da ponovo doda gas. Na kraju su uspeli da izbore samo častan poraz.

ST. PATRIKS - LONGFORD (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 3:0

Rutina domaćina dovela je do toga da već posle 52. minuta praktično ne razmišljate dalje o ovom meču. Sent Patriks je tada već imao 2:0 u džepu i više od igree. Dominirao je domaćin do kraja susreta, što je krunisao pogotkom za konačnih 3:0 u nadoknadi i isplatom za vas.

BV LINC - FAC BEČ (tip 1, kvota 1,52) - rezultat 2:0

Linc nije razočarao i ispunio je vaša očekivanja. Već posle pola časa igre bilo je 1:0 posle gola Šuberta sa bele tačke, da bi praktično pola sata kasnije Vimer ponovo zatresao mrežu i postavio konačni rezultat. U tom trenutku gosti su imali igrača manje, što je Lincu samo olakšalo da dođe do pobede, a vi do para.

EKSCELZIOR - DORDREHT (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 3:0

E, ovo je baš bilo lagano. Ekscelzior je izdominirao i maksimalno opravdao ulogu favorita, što se osetilo već u uvodnoj fazi susreta. Posle samo 11 minuta domaćin je imao 2:0 u džepu, pa je nastavak susreta bila prava rutina. A, kada je pao i treći gol početkom drugog poluvremena, mogli ste samo da se opustite i uživate do kraja.

PRECRTANO:

MARSELJ - STRAZBUR (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 1:1

Umalo da heroj večeri u Francuskoj bude Stefan Mitrović! Srpski reprezentativac bio je strelac pogotka na Velodromu gde je Strazbur umalo iznenadio Marselj, ali je šokantni rasplet sprečio Dario Benedeto u samom finišu susreta. Ipak, to nije zadovoljilo one koji su čekali keca na ovom meču.

Opširnije ovde.

SAUTEMPTON - LESTER (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 1:1

Dva ispuštena boda na Sent Merisu za Lester. Ne zbog toga što osvajanje boda predstavlja malu stvar na gostovanju Sautemptonu, već zbog činjenice da je ekipa Brendana Rodžersa čak 80 minuta imala igrača više. Gosti su imali mnogo više izglednih šansi, nekoliko i stopostotnih, ali je domaćin na svom golu imao fenomenalnog Aleksa Mekartija.

Opširnije ovde.

VERDER - RB LAJPCIG (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:0

Ne samo da nezaustavljivo tone ka Cvajti, već su večeras i definitivno ugašeni svi Verderovi snovi u ovoj nesrećnoj sezoni. Ekipa Florijana Kohfelta je u polufinalni okršaj Kupa Nemačke sa Lajpcigom ušla kao potpuni autsajder, ali nije mogla da izabere bolniji način na koji će ostati bez plasmana u finale, jer je primila gol u 121. minutu. Ipak, izborili su produžetke, što je razočaralo one koji su čekali dvojku na ovom meču.

Opširnije ovde.

AL AHLI - EL GOUNA (tip 1, kvota 1,27) – rezultat 1:1

Veliki kiks domaćina koji je uspeo prvi da stigne do vođstva, ali ne i da ga sačuva do kraja i tako vas sve obraduje. Gol je pao u 57. minutu i taman kada je sve izgledalo kao da će Al Ahli da odnese minimalnu pobedu gosti su u samoj završnici izjednačili što je odnelo u nepovrat mnoge tikete