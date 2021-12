Rezzime jučerašnjeg dana (petak): Svaki drugi favorit razočarao

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

PORTIMONENSE - PORTO (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:3

Uhvatio je Porto formu kao što Zmajevi uhvate dobar vetar pa ih dodatno ponese dok jezde kroz vazduh. Iako je Portimonense gledajući po tabeli trebalo da bude težak zalogaj za plavo-bele, Porto se prošetao kroz Portimao kao kroz korzo. Bio je to čist šuterski trening Zmajeva, završen ubedljivom pobedom.

Opširnije OVDE.

ZRINJSKI - LEOTAR (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 6:2

Čini se da je sve bilo jasno već u 49. minutu, kada je Zrinjski imao tri gola prednosti.l Nije se tu zaustavio, pa je "počastio" Leotar sa još dva do 71. minuta, kada su se gosti konačno aktivirali i za tri minuta dva puta našli put do mreže domaće ekipe. Ipak, samo 60 sekundi posle drugog gola Leotara, nezaustavljivi Nemanja Bilbija postiže drugi gol na meču i postavlja konačan rezultat - 6:2. Iskusnom napadaču to je bio 18. pogodak u sezoni i daleko je prvi na listi strelaca Premijer lige Bosne i Hercegogovine. Kec kao kuća u Mostaru.

VERDER - AUE (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 4:0

Kad bi svaki meč, pa makar samo na svom terenu, Verder odigrao kao večeras protiv Auea, ekspresni povratak u prvu ligu ne bi bio samo san. Zeleni iz Bremena su eksplodirali na terenu, odigrali najbolji meč od početka sezone. Ko zna, možda to bude najava boljih dana, jer sada, posle 16 odigranih kola, ne deluje naročito realno da se na Vezeru u maju slavi promocija u elitu. Verder je sa 4:0 razbio Ercgebirge Aue, a u strelce se upisao i srpski štoper Miloš Veljković, koji je nezamenjiv u defanzivnoj liniji tima sa Vezera.

Opširnije OVDE.

SINT TROJDEN - UNION (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 1:2

Ređaju se iznenađenja u belgijskom šampionatu ove sezone, a najviše ih je pripredio Union. Sastav iz okoline Brisela koji se ove sezone vratio u elitni rang uglavnom je bio zadužen za prijatna, redom je tukao rivale, nije se obazirao da li igra sa timom iz vrha ili opasne zone... A onda je kiksnuo u minulom kolu i pretrpeo poraz od Levena - rivala za kojeg je malo ko mogao da poveruje da će prekunuti seriju tima iz Sen Žila od šest vezanih pobeda u Pro ligi. Ipak, ispostavilo se da je to bio samo kiks, pošto se Union ekspresno vrati pobedama. Večeras je kao gost bio bolji od Sint Trojdena zahvaljujući pogocima prvog strelca lige Deniza Undava.

Opširnije OVDE.

ROTERAM - STOKPORT (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:0

Rutinski je Roteram odradio posao i opravdao ulogu favorita. Iako je slavio sa samo golom prednosti, čini se da se ni u jednom trenutku nije dovodila u pitanje pobeda domaće ekipe. Imao je loptu u nogama, dvostruko više udaraca ka golu od Stokporta, a pogodak Smita iz 43. minuta je bio sasvim dovoljan za pobedu.

PRECRTANO

ZENIT - ROSTOV (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:2

Prilično neprijatno i neplanirano veče za ruski Zenit. Šampion Rusije je osvojio samo bod na svom terenu protiv Rostova, mada nema previše razloga da bude nezadovoljan, s obzirom da je do njega stigao posle zaostatka od dva gola.

Opširnije OVDE.

GRONINGEN - ZVOLE (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 1:1

FULAM - BORNMUT (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 1:1

Aleksandar Mitrović još uvek nema ozbiljnog konkurenta u borbi za prvo mesto liste strelaca engleskog Čempionšipa, ali najbolji srpski napadač je vezao 270 minuta bez postignutog gola, s tim da u meču Derbijem nije ni bio u protokolu, a sve to se poklopilo sa tri uzastopna remija njegovog Fulama. Jasno je da ekipa Marka Silve napadački u ogromnoj meri zavisi od najboljeg golgetera lige, ali joj je večeras pre svega nedostajalo sreće u brojnim situacijama, pa je stoga morala da se zadovolji sa samo jednim postignutim golom.

Opširnije OVDE.

UNION BERLIN - RB LAJPCIG (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 2:1

Retko se gosti zadovoljni vraćaju iz Kuće starog šumara. Štaviše, samo jedan je uspeo da slavio u domu Union Berlina ove sezone. Nije RB Lajpcig uspeo da ponovi uspeh mihenskog Bajerna, pa je pognute glave napustio stadionu u glavnom gradu. Velika pobeda za ekipu Ursa Fišera, koja je uspela da se domogne četvrte pozicije posle šestog trijumfa u sezoni - 2:1. Bikovima ostaju velike brige, pošto u Bundesligi još nisu osetili slast pobede na strani.

Opširnije OVDE.

BENFIKA - SPORTING (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 1:3

Lisabonski derbi ispostavio se kao to samo na papiru, a da Benfika, jedan od najvećih rivala i konkurenata u trci za šampionsku krunu izgleda tek kao nova u nizu rutinski preskočenih prepreka pobrinuli su se ofanzivci gostiju koji su rano stečenu prednost pretočili u sigurnu pobedu sa dva pogotka u šest minuta nastavka, te je gol Picija u sudijskoj nadoknadi samo ublažio bolni poraz Orlova.

Opširnije OVDE.