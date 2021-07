NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas.

ZAOKRUŽENO:

ASTANA - ŠAHTJOR KARAGANDI (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 4:3

Danas smo videli kišu golova u kazahstanskom prvenstvu, a za to su između ostalog bili zaslužni i Astana i Šahtjor Karagandi. Domaćin je silno želeo da prekine negativan niz od dva uzastopna poraza, ali je ipak uspeo u tome, iako su se gosti iz Karagandija u finišu pošteno potrudili da meč učine ozbiljno dramatičnim. Ipak, bodovi su zasluženo ostali u Nur Sultanu, pošto je Astana tri puta imala dva gola prednosti.

KAIRAT - ATIRAU (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 5:0

Kako se približavaju evropske kvalifikacije, Kairat deluje sve bolje u kazahstanskom prvenstvu, a to se posebno odnosi na mečeve koje ekipa Kirila Kekera igra kod kuće. Na dva poslednja, potencijalni rival Crvene zvezde u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dao ih je čak 10, a danas je napravio više nego dobru uvertiru meča prvog kola sa Makabijem u Haifi. Meč je obeležio dvostruki strelac Artur Šušenačev, koji je u ovom trenutku prvi strelac ekipe sa devet postignutih pogodaka.

BRINE - STJORDALS (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 1:0

Ovaj kec je došao teškom mukom, što potvrđuje i činjenica da domaćin nije imao udarac u okvir gola. Ipak, do pobede je stigao autogolom Larsa Ramstada u 55. minutu. Srećom po Brine, ni gosti se nisu proslavili kada je napad u pitanju. Uputili su ukupno pet šuteva ka golu domaćina, od kojih je samo jedan išao u okvir gola. Ali on nije završio u mreži Igora Spiridonova, pa je kec zaokružen.

ŠELBURN - KABINTILI (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 1:0

Dobro je Šelburn preznoji sve koji su igrali keca. Do 90. minuta nije uspevao da pronađe put do mreže rivala, a onda su im gosti pomogli. Ejspil je umesto u protivničku, loptu poslao u mrežu svoje ekipe i omogućio domaćinu da upiše tri boda, a svima koji su odigrali na Šelbur da štikliraju tip.

DERI S. - VOTERFORD (tip 1, kvota 1,57) - rezultat 2:0

Odradio je Deri posao na pravi način. Bio je bolji rival tokom većeg dela susreta, a golove je postizao u pravim trenucima. Najpre pred kraj prvog dela igre, kada je Meklaflin pronašao put do mreže rivala. Taman što su ekipe istrčale na teren posle odmora, Tomson je povisio prednost domaće ekipe. Do kraja nije bilo promena, nije bilo nervoze oko keca na Deri.

BREJ - KOU RAMBERS (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:1

Kada je Tarner u 31. minutu pronašao put do mreže rivala, u nervozi su se možda i gužvali tiketi. Ipak, vratio je Brej stvari na svoje mesto. Bolje rečeno, učinio je to Dojl. Najpre je u 44. minutu poravnao rezultat, a onda ga u 60. i preokrenuo. Domaćin je izdržao do kraja susreta, na radost svih koji su tipovali na pobedu Breja.

ŠAMROK - DANDALK (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 3:1

Lider irskog prvenstva je ugostio Dandalk, koji je očekivano pružio solidan otpor. Gosti su i poveli i ozbiljno zabrinuli sve koji su odigrali na Šamrok. Ipak, u 37. minutu je Skejls poravnao, da bi u nadoknadi prvog dela igre Genon preokrenuo rezultat. Sve je bilo jasno u 75. minutu, kada je Grin postigao i treći gol za domaći sastav.

PRECRTANO:

MINSK - SMORGONJ (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:2

Minsk je poveo već u drugom minutu preko Dmitrija Alisejka, ali je u drugom poluvremenu bio prinuđen da juri prednost protivnika, pošto su u poslednjim trenucima prvog poluvremena rezultat preokrenut zahvaljujući pogotku Zadija i autogolom Munirua. Upravo je Suli Muniru bio taj koji je doneo izjednačenje domaćinu u 72. minutu, ali Minsk nije uspeo da dođe do pobedonosnog pogotka u završnici meča.

ŠVAJCARSKA - ŠPANIJA (tip 2, kvota 1,78) - rezultat 1:1

Svi će se složiti da je bolje za kvalitet fudbala što ćemo Španiju gledati u polufinalu Evropskog prvenstva, protiv Belgije ili Italije, ali Crvena furija je večeras pala na testu šampionskog karaktera. Švajcarska se vratila kao i protiv Francuske u osmini finala, sa igračem manje stigla do penala, ali tamo je rulet stao na stranu selekcije Luisa Enrikea. Na kraju krajeva, oni koji su igrali očekivanu dvojku, imaju mnogo razloga da budu nezadovoljni zobg ovakvog izdanja Španaca.

BELGIJA - ITALIJA (tip 1, kvota 2,95) - rezultat 1:2

Prvo ih niko nije uzimao za ozbiljno, pre početka turnira su ih stavljali u drugi red favorita, posle grupne faze su najavili da bi mogli da budu neugodan protivnik u nokaut fazi, a nakon večerašnje partije možemo da zaključimo da će biti iznenađenje ukoliko se 11. jula ne budu popeli na krov Evrope. Italija je do sada uveseljavala ljubitelje fudbala, a večeras je pokazala da ima kvalitet za veliki rezultat, pošto je u direktnom obračunu za plasman u polufinale savladala jednog od najvećih favorita za osvajanje Evropskog prvenstva.

