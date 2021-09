NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

ČEŠKA U21 - ALBANIJA U21 (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 4:0

Rutinski, bez ikakvih problema. Već na poluvremenu ste mogli da odahnete, jer je tada na semaforu stajalo - 3:0. Nastavak utakmice bio je samo protokolarnog tipa, da se vidi koji će konačni rezultat da bude. Obradovali su se i oni koji su jurili golove u ovom susretu.

OSNABRIK - VIKTORIJA KELN (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 3:0

Osnabrik je opravdao ulogu blagog favorita i uzeo tri velika boda, ali i usrećio sve koji su čekali izazovnu kvotu za dupliranje dobitka. Čekalo se gotovo sat vremena na prvi gol, ali kada je barijera probijena sve je završeno u okviru od 18 minuta. Za vaše štikliranje pogotka pre isteka vremena.

OBALA SLONOVAČE - KAMERUN (tip 1, kvota 2,35) - rezultat 2:1

Obala Slonovače uspela je da izgura nalete Kamerunaca u drugom poluvremenu i zadrži pobedu u svojim rukama. Ista ima potpis Sebastijana Alea, koji je u razmaku od devet minuta u prvom delu sa dva pogotka presekao rivala i naterao ga da krene napred. Na kraju je Kamerun stigao do pogotka s bele tačke koji je nakratko podigao tenziju, ali je domaćin ipak upisao tri boda. Zasluženo.

RED STAR - ORLEAN (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 1:0

Mi vam danas rekosmo da ne verujete u Red Star, a francuski klub nas je ipak demantovao. Jedan, ali vredan. I to pogotkom Čeika Ndojea malo pre isteka pola časa igre. Red Star je do kraja uspeo da iskontroliše utakmicu na pravi način, zadrži prednost i opravda poverenje onih koji su gađali keca.

ANDORA M21 - SLOVENIJA M21 (tip 2, kvota 1,13) - rezultat 0:1

Slovenija je uoči ovog susreta bila viđena za apsolutnog favorita, a vi ste na kraju živce pokidali čekajući dvojku. Na kraju su Slovenci uspeli da slave, a jedini pogodak na meču pao je nedugo po isteku punog časa igre. Moglo je da bude i mnogo jednostavnije, ipak nije bilo tako. Ali se pogodak piše.

PRECRTANO

UESKA - OVIJEDO (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:2

Ueska je sve upropastila. Najigraniji tip dana vam nije doneo sreću, a Ueska kao da se baš potrudila da vas ostavi bez dobitka. Gosti su do vođstva stigli već u 12. minutu, da bi na startu drugog poluvremena primili i drugi gol, ali je srećom poništen zbog ofsajda. Ueska je uspela da izjednači u 63. minutu i nakratko dobije momentum, ali nije uspela da sačuva hladnokrvnost. Obeng je u 80. minutu vratio Ovijedo na gol prednosti, što je na kraju bila nedostižna razlika za domaćina...

SUNDSVAL - ERGRITE (tip 1, kvota 1,89) - rezultat 0:1

Nije se Sundsval proslavio u današnjem meču kod kuće. Daleko od toga. I pored činjenice da je igrao na svom terenu Sundsval je delovao apsolutno inferiorno, što mu se ubrzo obilo o glavu, kao i onima koji su čekali keca. Orgrite je do pogotka vrednog pobede stigao na kraju poluvremena, a domaćinu ni 45 minuta nije bilo dovoljno da okrene rezultat.

FARSKA OSTRVA U21 - FRANCUSKA U21 (tip 2, kvota 1,12) - rezultat 1:1

Domaća selekcija je u Toršavnu stigla do jednog od najvećih rezultata u istoriji tamošnjeg fudbala, pošto je uspela da ostane neporažena u duelu sa ekipom u čijem sastavu su bili igrači vredni desetine miliona evra, poput Realovog Eduarda Kamavinge, Monakovog Sofijana Diopa, Nicinog Amina Guirija, Lidsovog Ilana Melea...

BOLTON - BARTON (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 0:0

Nismo sigurni kako ste prihvatili to što Bolton nije pobedio Barton, ali verujemo da nije bilo nimalo prijatno. Pogotovo ako se uzme da je Bolton uputio čak 21 udarac ka golu, uz četiri stopostotne šanse koje su ostale neiskorišćene! Strašno, zaista. Plus, jer je kvota bila zaista izuzetna...

ESTERS - VESTEROS (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:1

Velika je šteta što Esters nije ispoštovao, jer je zaista imao sve uslove za tako nešto. Do pogotka za vođstvo Esters je stigao u petom minutu nadoknade prvog dela, ali se nije dalo da se prednost zadrži. Jer, tek što su se igrači vratili na teren u drugom poluvremenu, gosti su stigli do izjednačenja i tako postavili konačni rezultat. Esters je za 90 minuta igre imao čak 18 šuteva ka golu, od toga pet u okvir. I nije se moglo do pobede...