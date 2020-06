Rezzime jučerašnjeg dana (ponedeljak): Seviljin pad ublažio slavlje

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

BETIS - GRANADA (tip 1, kvota 2,05) -

ZAOKRUŽENO

MALME - MJELBI (tip 1, kvota 1,33) - 2:0

Malme je otvorio novi šampionat na pravi način pod vođstvom Jon Dal Tomasona! Nije bilo previše efikasno, ali je domaći sastav bio dovoljno dobar na uspešan način otvori sezonu pobedom nad Mjalbijem od 2:0 (0:0). Najvažniji i najlepši momenat na utakmici bio je u 51. minutu kada je Anders Kristijansen bio precizan i na kraju se ispostavilo doneo pobedu Malmeu.

BILEFELD - DINAMO DREZDEN (tip 1, kvota 1,50) - 4:0

Arminija igra vrhunski fudbal za uslove Cvajte, a u to smo mogli da se uverimo i večeras. Bilefeld je dočekao Dinamo iz Drezdena i ispratio ga kući sa četiri gola u mreži. Mogli smo to da naslutimo u 10. minutu kada je precizan bio Klaus, a onda je Arminija u nastavku utakmice sa tri gola - u 62, 65. i 87. minutu postavila konačnih 4:0 za ubedljiv prolazak svih koji su ovde zaokružili keca.

SIVAS - DENIZLI (tip 1, kvota 1,75) - 1:0

Zimska kriza je prošlost za Sivas. Trabzon i Istanbul Bašakšehir istina još daleko, ali barem jesenji prvak Turske može da bašta da će se na tu poziciju vratiti i na kraju sezone. Na kraju 27. kola prvenstva rutinskih 1:0 za Sivaspor protiv uzletelog Denizlija. Sedam od devet mogućih bodova osvojili su gosti u poslednja tri kola i poleteli u oblake. Surovo im se zato nebo večeras obrušilo na glavu. Sami su provocirali nezgodu.

BRNO - JIHLAVA (tip 1, kvota 1,55) - 5:2

Uzbudljiv duel, sedam golova i pobeda Brna. Zanimljivo je da je domaćin poveo sa 2:0 golovima u 5. i 6. minuu, a da je Jihlava dala gol do kraja poluvremena i još promašila penal. Ipak, gosti očigledno fizički nisu mogli da pariraju Brnu, pa je domaćin do kraja utakmice dao tri gola i ubedljivo rešio duel.

ŽIŽKOV - TRINEC (tip 1, kvota 1,30) - 3:1

Ovo je na kraju se ispostavilo veoma lagano pogođen meč. Nabijev je u 2. minutu doveo Žižkov u prednost, a taj rezultat je stajao na semaforu sve do 74. minuta kada je Bezdicka podigao na 2:0 i tu je sve bilo rešeno. Tračak nade su dobili gosti kada je Puhel dao gol u 86. minutu, ali je Nesicki u 94. postigao konačan rezultat.

KUKEŠ - FLJAMURTARI (tip 1, kvota 1,13) - 4:1

Više nego ubedljiva pobeda domaćina koji je već na poluvremenu došao do prednosti koja je i do kraja ostala nedostižna. Abazaj je pogodio u 4. minutu, potom je Škurtaj digao na 2:0 u 27, da bi Roka u 42. ponovo zatresao mrežu gostiju i tu je suštinski ovaj duel bio završen. Hodžaj je u 48. dao počasni gol za Fljamurtari, ali je Škurtaj u 61. minutu postavio konačnih 4:1.

PRECRTANO

LEVANTE - SEVILJA (tip 2, kvota 1,70) - 1:1

Izgledala je Sevilja kao stiplčez sprinter koji sigurno gazi ka medalji, samo da bi se na poslednjoj prepreci sapleo i licem zaronio u onu baru ispred. Bila je bolja, imala prednost, ali je pogrešna procena golmana Tomaša Vaclika u 87. minutu utakmice na La Nusiji dozvolila Levanteu da izjednači na 1:1 i uspori trk Andalužana ka Ligi šampiona.

ASTERAS - PANIONIOS (tip 1, kvota 1,70) - 0:0

Ovo su najteže utakmice za praćenje. Jer, nadate se do poslednjeg minuta da bi ekipa na koju ste se kladili mogla da slomi otpor protivnika i to se na kraju ne desi. Panionios je izdržao na ovoj utakmici, uzeo je bod i sigurno je zadovoljniji napustio teren.

VIKINGUR - FJOLNIR (tip 1, kvota 1,40) - 1:1

Sve je išlo dobro, a onda se srušilo kao kula od karata. Karlson je doveo Rejkjavik do prednosti u 16. minutu utakmice i to je bio rezultat kojim se završilo prvo poluvreme. Međutim, na startu drugog nastali su problemi za domaćina jer je Fjolnir u 57. minutu preko Astorsona došao do gola i time, na kraju se ispostavilo, izvukao remi što je vama oborilo tiket.

