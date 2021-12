Rezzime jučerašnjeg dana (sreda): Sveci i Čekićari uprskaše stvar

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

POGOĐENO

INTER - SPECIJA (tip 1, kvota 1,20) rezultat 2:0

Vodeći timovi se sve više spotiču, a Inter gazi krupnim koracima uskoro bi i sam mogao da postane lider. Možda ne igra najlepši fudbal na Čizmi, ali šampion Italije u ovom trenutku deluje znatno sigurnije od rivala. Ostvaruje pobede u nizu i ono što je najbitnije, ne muči se sa rivalima. Posebno ne sa onim manjim, što je potvrdio u 15. kolu na Đuzepe Meaci. Pobedom nad Specijom (2:0), četvrtom uzastopnom u svim takmičenjima, a petom u poslednjih šest prvenstvnih utakmica, ekipa Simonea Inzagija je nastavila trku sa Milanom i Napolijem.

FAJENORD - HERAKLES (tip 1, kvota 1,30) rezultat 2:1

Zaostali meč 4. kola šampionata Holandije završen je pobedom domaćina 2:1. Iako su gosti poveli u 15. minutu golom Bake, Fajenord je u sedmom minutu nadoknade prvog poluvremena izjednačio preko Sinistere, a isti igrač režirao je preokret u 69. minutu drugim golom.

ĐENOVA - MILAN (tip 2, kvota 1,65) rezultat 0:3

Prvi duel Andreja Ševčenka sa njegovim Milanom pripao je Rosonerima. Rutinsku pobedu gostiju najavio je Ibrahimović golom u 10. minutu, a sve dileme sa dva pogotka otklonio je Žunior Mesijas i doneo Milanu nova tri boda.

VOTFORD - ČELSI (tip 2, kvota 1.36) rezultat 1:2

Uspeo je domaćin da pokaže zube lideru i natera Tuhela da se preznoji i posegne za svim raspoloživim snagama. Neizvesni susret međutim razrešio je Ziješ golom za konačnih 2:1 i desetu pobedu Plavaca.

ASTON VILA - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,45) rezultat 1:2

Pogoci Dijasa i Silve nagovestili su pobedu Sitija, međutim posle samo dva minuta igre u nastavku Votkins je smanjio zaostatak Vile i vratio neizvesnost. Pogodak domaćina ipak se ispostavio kao nedovoljan da pomrsi račune šampiona koji je upisao desetu pobedu i nastavio trku sa Čelsijem.

REAL MADRID - ATLETIK BILBAO (tip 1, kvota 1,55) rezultat 1:0

Navijači Real Madrida nemaju nikakvu dilemu kada je u pitanju najbolji igrač na planeti u ovom trenutku. Za njih je to bez premca - Karim Benzema, koji je na Santijago Bernabeu dočekan povicima "ti si Zlatna lopta", a on je na to uzvratio pobedonosnim pogotkom u meču protiv Atletik Bilbaa - 1:0 (1:0).

EVERTON - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,43) rezultat 1:4

Vrh premijerligaške tabele ostao je nepromenjen i posle 14. kola. Sva tri vodeća tima ostvarila su pobede i nastavila šampionsku trku koja obećava da bi mogla da bude jedna od najuzbudljivijih u poslednjih nekoliko godina. Nisu doduše svi bili podjednako ubedljivi, lider Čelsi se poprilično namučio na gostovanju kod Votforda (2:1), prvi pratilac Mančester Siti je minimalnom razlikom savladao Aston Vilu (2:1), dok je Liverpul pak u Mersisajd derbiju večeri demolirao Everton (4:1).

PROMAŠENO

VEST HEM - BRAJTON (tip 1, kvota 2,05) rezultat 1:1

Već viđeno slavlje domaćina u 89. minutu pokvario je Nil Mapej koji je režirao izjednačenje i neutralisao gol Tomasa Sučeka na asistenciju Fornalsa. Uprkos činjenici da su izbegli poraz, gosti su nastavili niz utakmica bez pobede, i sad već deset susreta na znaju za trijumf.

PSŽ - NICA (tip 1, kvota 1,50) rezultat 0:0

Kasper Dolberg uspeo je u 58. minutu da promaši nepromašivo i da potezom obeleži susret na Parku prinčeva okončan bez pobednika - 0:0.

LION - REMS (tip 1, kvota 1,55) rezultat 1:2

Ostao je Lion praznih šaka na svom terenu u susretu sa Remsom. Gosti su uspeli da početkom drugog poluvremena stignu do prednosti, a iako se Lion vratio u susret golom Ekambija, pobedu Remsu u četvrtom minutu nadoknade doneo je Ekitike.