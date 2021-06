NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

PORTUGALIJA - NEMAČKA (tip 2, kvota 2,55) - rezultat 2:4

Kada su bili saterani uz zid, da moraju da pobede, bili su bolji nego ikad u poslednje tri godine. Ni kada su primili gol, nisu pali. Sve što ih je odlikovalo kada su u Brazilu postali prvaci sveta, kada su decenijama bili tim od kojih su klecala kolena svima, Nemci su pokazali večeras protiv Portugalije u 2. kolu grupne faze Evropskog prvenstva.

KUPS - HONKA (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 2:1

Iz dvojke u keca. Poveli su gosti preko Smita u 28. minutu i sa 0:1 se otišlo na odmor. Ipak, fudbaleri Kupsa su u nastavku opravdali ulogu favorita. Nisila je u 53. minutu poravnao rezultat, da bi samo devet minuta kasnije Popovič doneo prednost domaćoj ekipi. Do kraja nije bilo promena, ali ni većih prilika, pa je su fudbaleri Kupsa upisali vredan trijumf i nastavili poteru za drugoplasiranim Inter Turkuom.

BRAZILIENSE - NOVA MUTUM (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:1

Sigurna pobeda domaćina, koji je dominirao u drugom poluvremenu i zasluženo došao do tri boda. Fudbaleri Braziliensea su poveli preko Ze Eduarda već u 13. minutu, ali je Vijeira da Silva doneo nadu gostima u 29. minutu da mogu do bodova. Ipak, Ze Eduardo posle 25 minuta igre u drugom delu vraća prednost domaćinu, da bi u 89. minutu Lukinjas otklonio sve dileme.

STREJMUR - TORŠAVN (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 0:4

Ništa lepše nego kad favorit na ovakav način opravda tu ulogu. Potpuna dominacija Toršavna, koji je u 29. minutu poveo preko Samuelsena, ali posle prvih 45 minuta nije delovalo da se Strejmuru sprema katastrofa. Ipak, već u 63. minutu je utisak bio drugačiji, Agnarson i Samuelsen drugim golom su prednost gostiju povisili na 3:0. Tačku na ovaj meč stavio je Hajnesen, pogotkom u 69. minutu.

VASKO - CRB (tip 1, kvota 1,98) – rezultat 3:0

Očekivala se pobeda Vaska, ali možda ne ovako ubedljiva. Poveo je domaćin u idealnom trenutku, Kano je pronašao put do mreže rivala u poslednjem minutu prvog dela igre. Nije to slomilo goste, koji su se držali do 85. minuta, ali su potom ponovo poklekli - Žaba je povisio prednost domaće ekipe. Iako je sve bilo jasno, Markinjos Gabrijel se postarao da ne ostane ni trunka dileme, pa je u petom minutu nadoknade pogotkom stavio tačku na pobedu Moreplovaca.

PRECRTANO

ŠPANIJA - POLJSKA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Dominirala je Španija jedno vreme fudbalom. Vezala dve evropske i jednu svetsku titulu, međutim, smena generacije donela je pad kvaliteta. Na poslednja dva Mundijala Crvena furija je ispadala u grupi i osmini finala, a i prethodni Euro završila je na prvoj prepreci nokaut faze. Šta će biti na tekućem Evropskom prvenstvu, kada za razliku od većine učesnika ima privilegiju da sve utakmice grupne faze igra kao domaćin, videćemo, ali ne piše se Špancima dobro. Posle 0:0 sa Švedskom, izabranici Luisa Enrikea odigrali su 1:1 sa Poljskom i u poslednje kolo ulaze kao trećeplasirani tim u grupi.

MAĐARSKA - FRANCUSKA (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Pogodak Atile Fiole u nadoknadi prvog poluvremena najavio je senzaciju u Budimpešti, a gol Antoana Grizmana u nastavku samo je ublažio iznenađenje koje je Mađarska režirala protiv Francuske osvojivši bod. U "grupi smrti" Mađari su neposredno nakon žreba označeni kao topovsko meso, međutim umesto hrane za ajkule izabranici Marka Rosija ispostavili su se kao metak u burencetu revolvera kojim će favorizovani rivali igrati čvenu igru sa najvećim ulogom - životom.

VIDAD - KAJZER ČIFS (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 0:1

Ne pobeđuje u fudbalu uvek onaj sa većim posedom lopte ili onaj koji uputi više udaraca ka golu rivala. Vidad je čak 26 puta šutirao ka golu Kajzera, od toga je osam lopti išlo u okvir i sveo je rivala na samo 21 psoto poseda lopte. Međutim gol Samira Nurkovića iz prvog poluvremena u Kazablanki garantuje gostima minimalnu prednost pred revanš na jugu kontinenta.

SANDEFJORD - VIKING (tip 2, kvota 2,45) - rezultat 3:0

Gosti su bili blagi favorit, ali izgleda samo na papiru. Razbili su fudbaleri Sandefjorda goste, uputili čak 19 udaraca ka protivničkom golu, osam u okvir, te fudbaleri Vikinga mogu da se zahvale golmanu što nisu doživeli katastrofu. Domaćin je poveo u 25. minutu preko Jonsona i sa 1:0 se otišlo na odmor. Hansen je posle 13 minuta igre u drugom delu duprelio prednost Sandefjorda, da bi konačan rezultat u četvrtom minutu nadoknade postavio rezervista Gusijas.

BOSTON RIVER - NASIONAL (tip 2, kvota 1,53) - rezultat 1:1

Kiks Nasionala u Las Pijedrasu. U prvom delu nije bilo pogodaka, da bi led probio iskusni Gonsalo Berhesio. Argentinac je pogodio mrežu domaćina u 50. minutu, pa je delovalo da je Nasional na dobrom putu da opravda ulogu favorita. Ipak, Rodrigez je poravnao u 68. minutu, a "iks" je ostao na snazi do poslednjeg sudijskog zvižduka. Šteta...