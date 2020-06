Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Mrštimo se na polovičnost

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

BAJERN II - CVIKAU (tip 1, kvota 1,50) - 2:0

Nekako se mučio drugi tim Bajerna na ovoj utakmici, bilo mu je potrebno više od sat vremena igre da sruši otpor Cvikaua, a na kraju je to i uspeo. Musijala je bio čovek odluke. Prvo je zatresao mrežu u 75. minutu utakmice, a onda je došao do još jednog gola u 85. minutu i time postavio konačan rezultat utakmice.

SARBRIKEN - LEVERKUZEN (tip 2, kvota 1,18) - 0:3

Mnogi smatraju da Kerem Demirbaj nije u potpunosti uspeo da iskaže sav svoj potencijal u profesionalnom fudbalu, ali je jasno da u Bundesligi nema mnogo većih majstora od njega. Leverkuzen je pod njegovom dirigentskom palicom i tri upisane asistencije slavio u Felkingenu protiv Sarbrikena, pa sada spokojno čeka protivnika iz sutrašnjeg polufinala u kojem se sastaju Bajern i Ajntraht - 3:0 (2:0).

LEH POZNANJ - POGON (tip 1, kvota 1,70) - 4:0

Leh je odradio vrhunski posao na ovoj utakmici, tako da niste morali mnogo da brinete oko toga da li će proći ovaj par ili neće. Moder je bio strelac u 22, Gitkjer u 31. minutu, pa je Leh na poluvremenu imao 2:0. Posle sat vremena igre strelci su još bili Ramirez i Kaminski, pa posle toga više nije ni moralo da se igra jer je Leh uspešno odradio posao.

HANZA - MAGDEBURG (tip 1, kvota 2,40) - 3:1

Imala je Hanza malo i sreće, a uspevala je i na vreme da postigne golove i da izađe kao pobrednik na ovom susretu. Važan momenat utakmice bio je 42. minut kada je Alšvede postigao pogodak sa bele tačke, a u drugom poluvremenu je strelac u 70. minutu bio Granatovski i tu je već bilo jasno da će Hanza do sva tri boda na ovom meču koji se igrao bez prisustva publike.

LOK. PLOVDIV - LEVSKI (tip 1, kvota 2,55) - 2:0

Da ste dobro procenili mogli ste da se uverite već u 23. minutu kada je precizan bio Iliev. Lokomotiva je tu preuzela inicijativu i do kraja prvog poluvremena uspela čak i da poveća prednost kada je Karageren na asistenciju Tomaševića pogodio i Lokomotiva otišla na odmor sa prednošću od 2:0. Ispostavilo se da je meč završen tim rezultatom, a Levski nije stigao ni do jednog gola. Odlično ste ovde tipovali.

PRECRTANO

VEJLE KOLDING - SKIVE (tip 1, kvota 1,40) - 1:2

Mogli ste već posle pola sata igre na ovom meču da zgužvate listić jer nije krenulo, a nije se ni završilo sve kao što ste priželjkivali. Groning je doveo Skive u prednost već u 14. minutu, a Denijus je podigao na 2:0 s bele tačke u 31. minutu i tu je bio kraj svih nadanja. Meinehe je u 85. minutu dao kakvu-takvu nadu kada je Vejle smanjio na 1:2, ali je tako ostalo do kraja.

PJAST - GORNIK (tip 1, kvota 2,00) - 0:0

Pjast brani titulu, ali zaostaje za Legijom. Posle četiri vezane pobede, Pjast nije uspeo da slomi otpor Gornika iz Zabžea, pa je na kraju rezultat bio nepopularnih 0:0. To znači da će Legija imati šansu da se dodatno odmakne pred ulazak u plej-of. Sada je razlika sedam bodova, a Legija ima utakmicu manje pa je moguće da će se dići i na 10, što govori da bi ovaj remi mogao Pjast da košta skupo u borbi za titulu.

AUSTRIJA BEČ - ALTAH (tip 1, kvota 2,05) - 0:2

Očekivali ste da će Austrija ovde da odradi posao, ali se dogodilo potpuno suprotno - Altah je došao do iznenađenja. Nusbraumer je doveo goste do prednosti već u 1. minutu, a onda je Saks isključen pa je Austrija ostala sa igračem manje već u 31. minutu. Da sve ide još gore pobrinuo se Palmer Braun pa je postigao autogol kojim je Altah povisio na 2:0 i tako rešio meč u svoju korist.

ST. PELTEN - ADMIRA (tip 1, kvota 2,00) - 0:3

Morali ste da sačekate 40 minuta da Keršbaum dovede Admiru u prednost, a u tom momentu se dogodio nagovešaj da ovde ništa neće ići kako ste zamislili. Sve do samog kraja Admira je držala prednost od jednog gola, a onda u 87. i 89. minutu potpuno dokrajčila Sent Pelten i tako se ovaj duel nije baš najbolje završio po vas koji ste igrali keca.

ZAGLEBJE - KORONA (tip 1, kvota 1,90) - 1:1

Nije uspelo Zaglebje. Delovalo je da može da se izvuče i dođe do sva tri boda, ali će biti danas zadovoljno i sa jednim. Cebula je doveo Koronu u prednost u 34. minutu utakmice i tako se otišlo na poluvreme. Zaglebje je probalo da dođe do gola i domaćin je to uspeo da uradi tek u 78. minutu i to sa bele tačke. U tom momentu su sigurno porasli apetiti domaćeg tima, ali je do kraja ostalo 1:1.