Po povratku na Old Traford, nakon 12 uspešnih godina u Real Madridu i Juventusu, Kristijana Robnalda dočekala su mnoga poznata lica, a sjajni Portugalac, po povratku u Mančester sumiao je utiske i otkrio ambicije u predstojećem periodu. Kroz razgovor za zvanični sajt Mančester Junajteda osvajač pet Zlatnih lopti istakao je zadovoljstvo zbog povratka u sredinu u kojoj je skrenuo pažnju široke fudbalske javnosti, otkrio kakvu ulogu je imao Aleks Ferguson, kao i kakav odnos ima sa Ole Gunarom Solskjerom, nekadašnjim saigračem, a danas šefom stručnog štaba.

"Kao što znate, imam fantastičnu istoriju sa ovim neverovatnim klubom. Bio sam ovde sa 18 godina i naravno da sam veoma srećan što sam se vratio kući nakon 12 godina. Tako da mi je zaista drago i radujem se što ću započeti svoju prvu utakmicu", rekao je Ronaldo za klupski sajt.

Kakvu je ulogu Aleks Ferguson imao u vašem povratku u klub?

"Kao što svi znaju, otkad sam potpisao za Junajted sa 18 godina, Ferguson je bio ključ. Sećam se kada smo igrali protiv Mančestera dok sam bio u Sportingu. Ferguson mi je kao otac u fudbalu. Mnogo mi je pomogao, naučio me je pregršt stvari, i po mom mišljenju, imao je veliku ulogu zbog odnosa koji smo imali. Stalno smo u kontaktu, on je neverovatna osoba. Zaista mi se mnogo sviđa i on mi je bio glavni ključ da budem u poziciji u kojoj sam, da sam potpisao za Mančester Junajted".

Šta vam je glavni povod za optimizam u ovom trenutku karijere i života?

"Mislim da sam doneo najbolju odluku. Prelazak iz Juvea u Junajted je novo poglavlje, veoma sam srećan, želim da nastavim gde sam stao u prvom mandatu, da uđem u istoriju, da pomognem klubu da postigne sjajne rezultate, da osvoji trofeje".

Da li ste razgovarali sa Ole Gunar Slskjerom o prelasku u klub i njegovoj viziji Junajteda?

"Razgovarali smo, ali naravno da ću imati vremena da razgovaram s njim licem u lice, da znam šta očekuje. Kao što znate, igrao sam sa njim dve ili tri godine u Mančester Junajtedu, tako da imamo dobre odnose, ali sada sa drugom ulogom, ja sam igrač, a on trener. To ipak nije važno, moj odnos sa njim je odličan i, kao što sam već rekao, tu sam u Mančesteru da pomognem timu da postigne svoje rezultate, a trener može da računa na mene šta god želi. Tako da sam na raspolaganju za sve".

Konačno, koja je vaša poruka navijačima Junajteda koji ponovo pevaju pesme o vama i euforično slave vaš povratak među Crvene đavole?

"Navijači su ključ fudbala. Sada, sa svim stadionima punim navijača, nije isto što smo imali pre godinu dana. Navijači, oni su ključ, i drago mi je. Navijači Mančester Junajteda su posebni, znam, dobro se sećam. Znam da i dalje pevaju pesme o meni zbog čega sam se osećao još srećnijim i motivisanijim da dajem sve na terenu, kao i ranije, kao što to radim stalno i trudim se da dam sve od sebe, da pomognem timu da postiže golove, da asistiram, da pobeđujemo", kazao je Ronaldo.